Додано: Суб 14 тра, 2022 15:04

Faceless написав: jerua написав: edvardd написав: интересно-спросите в НБУ, или у автора статьи, чего на человека гнать... интересно-спросите в НБУ, или у автора статьи, чего на человека гнать...



Так это не первый раз инфа не проверенная этим человеком размещается. Надо просто включить логику и подумать: каким образом могло вырасти количество депозитов в условиях войны? Люди стали зарабатывать больше? Часть населения имигрировала вообще за границу. Более того, банки понизили процентные ставки в марте, что также не способствовало приросту депозитов. Это очевидный бред и деза. Так это не первый раз инфа не проверенная этим человеком размещается. Надо просто включить логику и подумать: каким образом могло вырасти количество депозитов в условиях войны? Люди стали зарабатывать больше? Часть населения имигрировала вообще за границу. Более того, банки понизили процентные ставки в марте, что также не способствовало приросту депозитов. Это очевидный бред и деза. За даними НБУ, депозити населення в гривні в березні сильно виросли, в першу чергу виросли залишки на поточних рахунках і вклади до 1 року

В іноземній валюті виросли вклади на вимогу (і це не курсова різниця)

Тепер можете вибачитись перед форумчанами За даними НБУ, депозити населення в гривні в березні сильно виросли, в першу чергу виросли залишки на поточних рахунках і вклади до 1 рокуВ іноземній валюті виросли вклади на вимогу (і це не курсова різниця)Тепер можете вибачитись перед форумчанами

Может на текущих счетах и увеличились. Действительно может быть связано с тем, что таким образом безопасней держать средства. Но по поводу депозитов - это странная и непонятная инфа. Возможно прирост и увеличился на вкладах на месяц. Но вклады на 3 и более месяцев мало кто открывает. Также деньги легче перевести за границу, меньше вопросов на таможне (возможно это и есть причина, т.к. выехало около 5 млн. человек). Прирост депо - очень спорный, тем более надо смотреть на отчеты НБУ за апрель и за май, думаю там картина по депо будет совсем другая.