Добрый день . Очень рад всех читать . Всем Здоровья и Удачи !
ПЕСИКОТ -Привет дружище ! Очень давно не читал .
УСПИХ -Удачи Вам в бою . Не лезь посмотреть , работай на слух . Не проверяй , работают ли у тебя перепонки , полагайся на ощущения вибрации . Не геройствуй , эти первые в очереди на 200 . Не пиши куда и когда едешь , пиши когда вернулся ...... и ммммм сходил по "большому "в одиночестве .
Сибарит , эдвард , и другие ...... я вас читаю по ночам , когда поменьше работы .Спасибо за курса всем . Отдельный ПРУВЕТ Одессе, ...... Работаю в связке .......люди надежные , но деньги даже там считают )))). Я бы сказал "жесткие и радикальные".
Всем Любви и Хорошего настроения ! Я вернулся на день, поменять ободранные штаны и увидеть жену ))) . Всем огромный ПЛЮС .(новый понт от военных ) Семинарист Холява -с Уважением .
ПОСМЕЯТЬСЯ Приехали новые медики на смену , вдруг дальний хлопок , все как положено, упали на землю и приготовились к взрыву вблизи . Поднимаю голову , только новенькие стоят и спрашивают ... а чего все упали ?
Востаннє редагувалось холява в Суб 14 тра, 2022 17:21, всього редагувалось 1 раз.
edvardd написав:интересно-спросите в НБУ, или у автора статьи, чего на человека гнать...
Так это не первый раз инфа не проверенная этим человеком размещается. Надо просто включить логику и подумать: каким образом могло вырасти количество депозитов в условиях войны? Люди стали зарабатывать больше? Часть населения имигрировала вообще за границу. Более того, банки понизили процентные ставки в марте, что также не способствовало приросту депозитов. Это очевидный бред и деза.
Видимо НБУ считает суммы, как и некоторые банки по его разнарядке для финмониторинга 400К+ - за весь оборот по всем счетам, в особых случаях даже между счетами одного клиента несмотря на то, что это могут быть одни и те же деньги.
Чего? Может ценр.банк РФ и изменил методики, но у остального мира всё копейка к копейке без задвоений. Или Вы из Эритеи пишете? Тогда не знаю что и сказать...
копейка написав:Видимо НБУ считает суммы, как и некоторые банки по его разнарядке для финмониторинга 400К+ - за весь оборот по всем счетам, в особых случаях даже между счетами одного клиента несмотря на то, что это могут быть одни и те же деньги.
Считаете что обороты что остатки на счетах это одно и то же?
edvardd написав:интересно-спросите в НБУ, или у автора статьи, чего на человека гнать...
Так это не первый раз инфа не проверенная этим человеком размещается. Надо просто включить логику и подумать: каким образом могло вырасти количество депозитов в условиях войны? Люди стали зарабатывать больше? Часть населения имигрировала вообще за границу. Более того, банки понизили процентные ставки в марте, что также не способствовало приросту депозитов. Это очевидный бред и деза.
Видимо НБУ считает суммы, как и некоторые банки по его разнарядке для финмониторинга 400К+ - за весь оборот по всем счетам, в особых случаях даже между счетами одного клиента несмотря на то, что это могут быть одни и те же деньги.
До чого там обіг? І це просто сума залишків зі звітності банків, НБУ не треба нічого окремо рахувати