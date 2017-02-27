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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9468946994709471
Повідомлення Додано: Суб 14 тра, 2022 17:16

pesikot

Добрый день .
Очень рад всех читать .
Всем Здоровья и Удачи !

ПЕСИКОТ -Привет дружище !
Очень давно не читал .

УСПИХ -Удачи Вам в бою . Не лезь посмотреть , работай на слух .
Не проверяй , работают ли у тебя перепонки , полагайся на ощущения вибрации .
Не геройствуй , эти первые в очереди на 200 .
Не пиши куда и когда едешь , пиши когда вернулся ...... и ммммм сходил по "большому "в одиночестве .

Сибарит , эдвард , и другие ...... я вас читаю по ночам , когда поменьше работы .Спасибо за курса всем .
Отдельный ПРУВЕТ Одессе, ...... Работаю в связке .......люди надежные , но деньги даже там считают )))).
Я бы сказал "жесткие и радикальные".

Всем Любви и Хорошего настроения !
Я вернулся на день, поменять ободранные штаны и увидеть жену ))) .
Всем огромный ПЛЮС .(новый понт от военных )
Семинарист Холява -с Уважением .

ПОСМЕЯТЬСЯ
Приехали новые медики на смену , вдруг дальний хлопок , все как положено, упали на землю и приготовились к взрыву вблизи .
Поднимаю голову , только новенькие стоят и спрашивают ... а чего все упали ?
Востаннє редагувалось холява в Суб 14 тра, 2022 17:21, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 14 тра, 2022 17:20

  холява написав:Я вернулся на день, поменять ободранные штаны и увидеть жену ))) .

Желаю вам удивить жену пару раз, минут по 20 .. )))
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 14 тра, 2022 17:22

  pesikot написав:
  холява написав:Я вернулся на день, поменять ободранные штаны и увидеть жену ))) .

Желаю вам удивить жену пару раз, минут по 20 .. )))



От не подьебуйте )))))
холява
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Повідомлення Додано: Суб 14 тра, 2022 17:35

  копейка написав:
  jerua написав:
  edvardd написав:интересно-спросите в НБУ, или у автора статьи, чего на человека гнать...


Так это не первый раз инфа не проверенная этим человеком размещается. Надо просто включить логику и подумать: каким образом могло вырасти количество депозитов в условиях войны? Люди стали зарабатывать больше? Часть населения имигрировала вообще за границу. Более того, банки понизили процентные ставки в марте, что также не способствовало приросту депозитов. Это очевидный бред и деза.

Видимо НБУ считает суммы, как и некоторые банки по его разнарядке для финмониторинга 400К+ - за весь оборот по всем счетам, в особых случаях даже между счетами одного клиента несмотря на то, что это могут быть одни и те же деньги. :)

Чего? Может ценр.банк РФ и изменил методики, но у остального мира всё копейка к копейке без задвоений. Или Вы из Эритеи пишете? Тогда не знаю что и сказать...
stm
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Повідомлення Додано: Суб 14 тра, 2022 18:07

Re: Валютный рынок в контексте ДС

копейка написав:Видимо НБУ считает суммы, как и некоторые банки по его разнарядке для финмониторинга 400К+ - за весь оборот по всем счетам, в особых случаях даже между счетами одного клиента несмотря на то, что это могут быть одни и те же деньги. :)


Считаете что обороты что остатки на счетах это одно и то же?
Aps
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Повідомлення Додано: Суб 14 тра, 2022 18:24

Re: Валютный рынок в контексте ДС

копейка написав:
  jerua написав:
  edvardd написав:интересно-спросите в НБУ, или у автора статьи, чего на человека гнать...


Так это не первый раз инфа не проверенная этим человеком размещается. Надо просто включить логику и подумать: каким образом могло вырасти количество депозитов в условиях войны? Люди стали зарабатывать больше? Часть населения имигрировала вообще за границу. Более того, банки понизили процентные ставки в марте, что также не способствовало приросту депозитов. Это очевидный бред и деза.

Видимо НБУ считает суммы, как и некоторые банки по его разнарядке для финмониторинга 400К+ - за весь оборот по всем счетам, в особых случаях даже между счетами одного клиента несмотря на то, что это могут быть одни и те же деньги. :)
До чого там обіг? І це просто сума залишків зі звітності банків, НБУ не треба нічого окремо рахувати
Faceless
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  #<1 ... 9468946994709471
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