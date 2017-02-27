Додано: Суб 14 тра, 2022 17:16

pesikot



Добрый день .

Очень рад всех читать .

Всем Здоровья и Удачи !



ПЕСИКОТ -Привет дружище !

Очень давно не читал .



УСПИХ -Удачи Вам в бою . Не лезь посмотреть , работай на слух .

Не проверяй , работают ли у тебя перепонки , полагайся на ощущения вибрации .

Не геройствуй , эти первые в очереди на 200 .

Не пиши куда и когда едешь , пиши когда вернулся ...... и ммммм сходил по "большому "в одиночестве .



Сибарит , эдвард , и другие ...... я вас читаю по ночам , когда поменьше работы .Спасибо за курса всем .

Отдельный ПРУВЕТ Одессе, ...... Работаю в связке .......люди надежные , но деньги даже там считают )))).

Я бы сказал "жесткие и радикальные".



Всем Любви и Хорошего настроения !

Я вернулся на день, поменять ободранные штаны и увидеть жену ))) .

Всем огромный ПЛЮС .(новый понт от военных )

Семинарист Холява -с Уважением .



ПОСМЕЯТЬСЯ

Приехали новые медики на смену , вдруг дальний хлопок , все как положено, упали на землю и приготовились к взрыву вблизи .

Поднимаю голову , только новенькие стоят и спрашивают ... а чего все упали ?