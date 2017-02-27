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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9468946994709471
Повідомлення Додано: Суб 14 тра, 2022 17:16

pesikot

Добрый день .
Очень рад всех читать .
Всем Здоровья и Удачи !

ПЕСИКОТ -Привет дружище !
Очень давно не читал .

УСПИХ -Удачи Вам в бою . Не лезь посмотреть , работай на слух .
Не проверяй , работают ли у тебя перепонки , полагайся на ощущения вибрации .
Не геройствуй , эти первые в очереди на 200 .
Не пиши куда и когда едешь , пиши когда вернулся ...... и ммммм сходил по "большому "в одиночестве .

Сибарит , эдвард , и другие ...... я вас читаю по ночам , когда поменьше работы .Спасибо за курса всем .
Отдельный ПРУВЕТ Одессе, ...... Работаю в связке .......люди надежные , но деньги даже там считают )))).
Я бы сказал "жесткие и радикальные".

Всем Любви и Хорошего настроения !
Я вернулся на день, поменять ободранные штаны и увидеть жену ))) .
Всем огромный ПЛЮС .(новый понт от военных )
Семинарист Холява -с Уважением .

ПОСМЕЯТЬСЯ
Приехали новые медики на смену , вдруг дальний хлопок , все как положено, упали на землю и приготовились к взрыву вблизи .
Поднимаю голову , только новенькие стоят и спрашивают ... а чего все упали ?
Востаннє редагувалось холява в Суб 14 тра, 2022 17:21, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 14 тра, 2022 17:20

  холява написав:Я вернулся на день, поменять ободранные штаны и увидеть жену ))) .

Желаю вам удивить жену пару раз, минут по 20 .. )))
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 14 тра, 2022 17:22

  pesikot написав:
  холява написав:Я вернулся на день, поменять ободранные штаны и увидеть жену ))) .

Желаю вам удивить жену пару раз, минут по 20 .. )))



От не подьебуйте )))))
холява
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Повідомлення Додано: Суб 14 тра, 2022 17:35

  копейка написав:
  jerua написав:
  edvardd написав:интересно-спросите в НБУ, или у автора статьи, чего на человека гнать...


Так это не первый раз инфа не проверенная этим человеком размещается. Надо просто включить логику и подумать: каким образом могло вырасти количество депозитов в условиях войны? Люди стали зарабатывать больше? Часть населения имигрировала вообще за границу. Более того, банки понизили процентные ставки в марте, что также не способствовало приросту депозитов. Это очевидный бред и деза.

Видимо НБУ считает суммы, как и некоторые банки по его разнарядке для финмониторинга 400К+ - за весь оборот по всем счетам, в особых случаях даже между счетами одного клиента несмотря на то, что это могут быть одни и те же деньги. :)

Чего? Может ценр.банк РФ и изменил методики, но у остального мира всё копейка к копейке без задвоений. Или Вы из Эритеи пишете? Тогда не знаю что и сказать...
stm
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Повідомлення Додано: Суб 14 тра, 2022 18:07

Re: Валютный рынок в контексте ДС

копейка написав:Видимо НБУ считает суммы, как и некоторые банки по его разнарядке для финмониторинга 400К+ - за весь оборот по всем счетам, в особых случаях даже между счетами одного клиента несмотря на то, что это могут быть одни и те же деньги. :)


Считаете что обороты что остатки на счетах это одно и то же?
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Повідомлення Додано: Суб 14 тра, 2022 18:24

Re: Валютный рынок в контексте ДС

копейка написав:
  jerua написав:
  edvardd написав:интересно-спросите в НБУ, или у автора статьи, чего на человека гнать...


Так это не первый раз инфа не проверенная этим человеком размещается. Надо просто включить логику и подумать: каким образом могло вырасти количество депозитов в условиях войны? Люди стали зарабатывать больше? Часть населения имигрировала вообще за границу. Более того, банки понизили процентные ставки в марте, что также не способствовало приросту депозитов. Это очевидный бред и деза.

Видимо НБУ считает суммы, как и некоторые банки по его разнарядке для финмониторинга 400К+ - за весь оборот по всем счетам, в особых случаях даже между счетами одного клиента несмотря на то, что это могут быть одни и те же деньги. :)
До чого там обіг? І це просто сума залишків зі звітності банків, НБУ не треба нічого окремо рахувати
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 14 тра, 2022 19:41

Укрзалізниця повернула 40 % вантажних перевезень довоєнного

Укрзалізниця поступово нарощує вантажні перевезення. У травні залізниця вже перевозить 300-310 тис. тонн вантажів на добу, що становить близько 40 % від довоєнного показника. Про це повідомив голова правління АТ «Укрзалізниця» Олександр Камишін.

Так, до війни Укрзалізниця вантажила в середньому 700 тис. тонн вантажів на добу. У перші дні війни цей показник впав до 150 тис. тонн. Уже в березні вдалося щодоби вантажити 250 тис. тонн, у квітні — 295 тис. тонн, а від початку травня — 300-310 тис. тонн. Найбільш ріст фіксується у перевезенні зерна — плюс 86 %. Крім того, удвічі виросли показники перевезень будівельних матеріалів.

«До війни Україна експортувала близько 50 млн тонн зерна на рік. Ми усвідомлюємо, що подальший експортний потенціал України залежить від залізниці, тому докладаємо максимум зусиль, щоб переорієнтувати експорт до ЄС та Бессарабії, де є два порти», — зазначив Олександр Камишін.

https://uz.gov.ua/press_center/up_to_date_topic/583148/
не совсем про курс, скорее про то какая часть экономики работает...
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 14 тра, 2022 20:01

Масштаби руйнувань інфраструктури

Міністр Кубраков деталізував масштаби руйнувань інфраструктури, зокрема йдеться про:
втрату близько 23% залізничної мережі
втрату 6,3 тис. км головних колій
пошкодження 23 573 км автодоріг
пошкодження 289 автомобільних та 41 залізничного мостів.
https://rubryka.com/2022/05/14/z-pochat ... i-merezhi/

Це до того, як працює економіка ...
fler
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Повідомлення Додано: Суб 14 тра, 2022 20:08

  Moneta написав:если айтишников долго трусить по 29, они перейдут на юсдт, и справятся с валютообменом без НБУ. там сейчас покупают по 35.

По-перше, вже понаставляли дофіга всяких нових загороджень (вивід на фінтехи, біржі, брокерів), хоча й до того валюту з ФОП-рахунку було так просто без конвертації не вивести.
По-друге, дивлячись на те, що відбувається з криптою і як зменшується (в доларовому еквіваленті) частка заощаджень в крипті (на щастя невелика), переводити великі суми в USDT щось не хочеться, незважаючи на його умовну стабільність (UST теж був стабільним до пори до часу).
Так що побуду трохи "спонсором" держави.
she_ne_investor
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 тра, 2022 20:08

  fler написав:Міністр Кубраков деталізував масштаби руйнувань інфраструктури, зокрема йдеться про:
втрату близько 23% залізничної мережі
втрату 6,3 тис. км головних колій
пошкодження 23 573 км автодоріг
пошкодження 289 автомобільних та 41 залізничного мостів.
https://rubryka.com/2022/05/14/z-pochat ... i-merezhi/

Це до того, як працює економіка ...


Залізничні колії доволі швидко і дешево відновлюються.
Vert
 
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