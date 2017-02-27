fler написав:Міністр Кубраков деталізував масштаби руйнувань інфраструктури, зокрема йдеться про: втрату близько 23% залізничної мережі втрату 6,3 тис. км головних колій пошкодження 23 573 км автодоріг пошкодження 289 автомобільних та 41 залізничного мостів. https://rubryka.com/2022/05/14/z-pochat ... i-merezhi/
Це до того, як працює економіка ...
Залізничні колії доволі швидко і дешево відновлюються.
she_ne_investor написав:По-друге, дивлячись на те, що відбувається з криптою і як зменшується (в доларовому еквіваленті) частка заощаджень в крипті (на щастя невелика), переводити великі суми в USDT щось не хочеться, незважаючи на його умовну стабільність (UST теж був стабільним до пори до часу).
Минуточку, в долларовом эквиваленте уменьшается та часть, что в USDT? Почему у меня нет? А UST изначально был той ещё аферой в плане стабильности. Товарищ ещё в конце марта это расписал.
she_ne_investor написав:По-друге, дивлячись на те, що відбувається з криптою і як зменшується (в доларовому еквіваленті) частка заощаджень в крипті (на щастя невелика), переводити великі суми в USDT щось не хочеться, незважаючи на його умовну стабільність (UST теж був стабільним до пори до часу).
Минуточку, в долларовом эквиваленте уменьшается та часть, что в USDT? Почему у меня нет? А UST изначально был той ещё аферой в плане стабильности. Товарищ ещё в конце марта это расписал.