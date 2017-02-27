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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9469947094719472
Повідомлення Додано: Суб 14 тра, 2022 20:56

  Vert написав:
  fler написав:Міністр Кубраков деталізував масштаби руйнувань інфраструктури, зокрема йдеться про:
втрату близько 23% залізничної мережі
втрату 6,3 тис. км головних колій
пошкодження 23 573 км автодоріг
пошкодження 289 автомобільних та 41 залізничного мостів.
https://rubryka.com/2022/05/14/z-pochat ... i-merezhi/

Це до того, як працює економіка ...


Залізничні колії доволі швидко і дешево відновлюються.

щодо колії,
про економіку на військових рейках:
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 14 тра, 2022 21:13

  wtf написав:и как фоп с галеры перейдет со счета в банке на usdt? это же не самозанятые индусы

не всі фопи галєрні,
мені один з клієнтів пропонує час від часу платити стейблкойнами, поки що відповляюся, але якщо що, то чому і ні
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 14 тра, 2022 21:34

  she_ne_investor написав:По-друге, дивлячись на те, що відбувається з криптою і як зменшується (в доларовому еквіваленті) частка заощаджень в крипті (на щастя невелика), переводити великі суми в USDT щось не хочеться, незважаючи на його умовну стабільність (UST теж був стабільним до пори до часу).

Минуточку, в долларовом эквиваленте уменьшается та часть, что в USDT? Почему у меня нет? :P А UST изначально был той ещё аферой в плане стабильности. Товарищ ещё в конце марта это расписал.
moveton
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Повідомлення Додано: Нед 15 тра, 2022 08:55

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Прокидаються рашисти, а з усіх новин - "Україна перемогла"! :)
З перемогою усіх!

Віримо, незабаром буде вже найважливіша наша Перемога!
Все буде добре! Все буде Україна!
Весь світ за нас!!!
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Повідомлення Додано: Нед 15 тра, 2022 13:49

  moveton написав:
  she_ne_investor написав:По-друге, дивлячись на те, що відбувається з криптою і як зменшується (в доларовому еквіваленті) частка заощаджень в крипті (на щастя невелика), переводити великі суми в USDT щось не хочеться, незважаючи на його умовну стабільність (UST теж був стабільним до пори до часу).

Минуточку, в долларовом эквиваленте уменьшается та часть, что в USDT? Почему у меня нет? :P А UST изначально был той ещё аферой в плане стабильности. Товарищ ещё в конце марта это расписал.


USDT ще більший скам, просто не всі лошаріки ще туди залізли
лінок - вагон, наприклад https://medium.com/nerd-for-tech/greate ... ac059b9550
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 тра, 2022 14:35

Re: Валютный рынок в контексте ДС

ПОХ 34.3 -34.7
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 16 тра, 2022 07:26

  Investor_K написав:ПОХ 34.3 -34.7



....это сдавать, или ещё покупать ???
abc111
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 тра, 2022 07:58

Запорожье
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🇪🇺EUR 36.00 36.40
edvardd
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Повідомлення Додано: Пон 16 тра, 2022 09:13

  edvardd написав:Запорожье
🇺🇸USD 34.40 34.70
🇪🇺EUR 36.00 36.40


падаем...
🇺🇸USD 34.25 34.50
🇪🇺EUR 35.90 36.30
edvardd
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