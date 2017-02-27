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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9469947094719472
Повідомлення Додано: Нед 15 тра, 2022 08:55

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Прокидаються рашисти, а з усіх новин - "Україна перемогла"! :)
З перемогою усіх!

Віримо, незабаром буде вже найважливіша наша Перемога!
Все буде добре! Все буде Україна!
Весь світ за нас!!!
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Повідомлення Додано: Нед 15 тра, 2022 13:49

  moveton написав:
  she_ne_investor написав:По-друге, дивлячись на те, що відбувається з криптою і як зменшується (в доларовому еквіваленті) частка заощаджень в крипті (на щастя невелика), переводити великі суми в USDT щось не хочеться, незважаючи на його умовну стабільність (UST теж був стабільним до пори до часу).

Минуточку, в долларовом эквиваленте уменьшается та часть, что в USDT? Почему у меня нет? :P А UST изначально был той ещё аферой в плане стабильности. Товарищ ещё в конце марта это расписал.


USDT ще більший скам, просто не всі лошаріки ще туди залізли
лінок - вагон, наприклад https://medium.com/nerd-for-tech/greate ... ac059b9550
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Повідомлення Додано: Нед 15 тра, 2022 14:35

Re: Валютный рынок в контексте ДС

ПОХ 34.3 -34.7
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 16 тра, 2022 07:26

  Investor_K написав:ПОХ 34.3 -34.7



....это сдавать, или ещё покупать ???
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Повідомлення Додано: Пон 16 тра, 2022 07:58

Запорожье
🇺🇸USD 34.40 34.70
🇪🇺EUR 36.00 36.40
edvardd
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Повідомлення Додано: Пон 16 тра, 2022 09:13

  edvardd написав:Запорожье
🇺🇸USD 34.40 34.70
🇪🇺EUR 36.00 36.40


падаем...
🇺🇸USD 34.25 34.50
🇪🇺EUR 35.90 36.30
edvardd
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Повідомлення Додано: Пон 16 тра, 2022 13:01

Финансовая сводка за прошедшую неделю

На прошедшей неделе плановый тендер рефинансирования в пятницу оказался достаточно скромным, значительно скромнее, чем возврат ранее выданного. На неделе тоже возвращали по мелочи.
В итоге за неделю возврат рефинанса превысил выдачу нового на 4.417 млрд. грн. (неделей ранее 5.373 млрд. грн.). Банки недостатка ликвидности не испытывают.

В результате операций на МБ было изъято из оборота 9.594 млрд. грн. (неделей ранее 15.944 млрд. грн.)

НБУ за неделю выкупил облигации правительства на 50 млрд. грн. 30 в понедельник и по 10 в четверг и пятницу. Всего в портфеле НБУ военных облигаций уже на 120 млрд. грн. из планируемых 400.

Т.о. чистая эмиссия за неделю составило 35.989 млрд. грн, (неделей ранее изъято из оборота 21.317 млрд. грн,). Несмотря на то, что эту эмиссию можно считать возвратом в оборот гривны, которая была выведена на протяжении предыдущих нескольких недель, выглядит эта статистика весьма тревожно. Впрочем, при всей тревожности ее нельзя назвать неожиданной. Эмиссия в условиях военного положения естественна и неизбежна, удивительно, что ее удавалось избегать столь длительное время.

Общая мгновенная ликвидность банковской системы (коррсчета + суточные сертификаты) на утро понедельника составила 250.632 млрд. грн. (неделей ранее 227.058 млрд. грн.)

Расходы казначейства превысили доходы на 38.194 млрд. грн. (неделей ранее 26.224 млрд. грн.)

За неделю было обналичено 0.92 млрд. грн. (неделей ранее 0.459 млрд. грн.) Очень скромно, серьезных движений не наблюдалось.

НБУ продолжал продавать валюту, полученную от союзников, под критический импорт.
Результаты интервенций НБУ за неделю:
................доллар....евро
Купил – ....5.50........4.00
Продал – ..327,34.....33,65
Продажа и покупка евро только за понедельник, со вторника НБУ операции с евро проводить перестал. Общий объем интервенций существенно сократился. Думаю, что это тоже связано с остановкой операций в евро. Общий объем МБ рынка при этом упал, однако объемы клиентских операций остались на привычном уровне, а в начале недели были даже чуть выше средних. Похоже, операции в евро ушли внутрь банков.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Пон 16 тра, 2022 14:21

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з..............16.05.2022.........17.05.2022
дата розрахунку.............13.05.2022..........16.05.2022
Євро................................30,3768...............30,4792...+0.34%
Долар США.....................29,2549...............29,2549...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0418 (в пятницу 1.0383).

Индекс доллара DXY в 15-00 104.49 (в пятницу 104.73)
Сибарит
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