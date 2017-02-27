Додано: Пон 16 тра, 2022 13:01

На прошедшей неделе плановый тендер рефинансирования в пятницу оказался достаточно скромным, значительно скромнее, чем возврат ранее выданного. На неделе тоже возвращали по мелочи.

В итоге за неделю возврат рефинанса превысил выдачу нового на 4.417 млрд. грн. (неделей ранее 5.373 млрд. грн.). Банки недостатка ликвидности не испытывают.



В результате операций на МБ было изъято из оборота 9.594 млрд. грн. (неделей ранее 15.944 млрд. грн.)



НБУ за неделю выкупил облигации правительства на 50 млрд. грн. 30 в понедельник и по 10 в четверг и пятницу. Всего в портфеле НБУ военных облигаций уже на 120 млрд. грн. из планируемых 400.



Т.о. чистая эмиссия за неделю составило 35.989 млрд. грн, (неделей ранее изъято из оборота 21.317 млрд. грн,). Несмотря на то, что эту эмиссию можно считать возвратом в оборот гривны, которая была выведена на протяжении предыдущих нескольких недель, выглядит эта статистика весьма тревожно. Впрочем, при всей тревожности ее нельзя назвать неожиданной. Эмиссия в условиях военного положения естественна и неизбежна, удивительно, что ее удавалось избегать столь длительное время.



Общая мгновенная ликвидность банковской системы (коррсчета + суточные сертификаты) на утро понедельника составила 250.632 млрд. грн. (неделей ранее 227.058 млрд. грн.)



Расходы казначейства превысили доходы на 38.194 млрд. грн. (неделей ранее 26.224 млрд. грн.)



За неделю было обналичено 0.92 млрд. грн. (неделей ранее 0.459 млрд. грн.) Очень скромно, серьезных движений не наблюдалось.



НБУ продолжал продавать валюту, полученную от союзников, под критический импорт.

Результаты интервенций НБУ за неделю:

................доллар....евро

Купил – ....5.50........4.00

Продал – ..327,34.....33,65

Продажа и покупка евро только за понедельник, со вторника НБУ операции с евро проводить перестал. Общий объем интервенций существенно сократился. Думаю, что это тоже связано с остановкой операций в евро. Общий объем МБ рынка при этом упал, однако объемы клиентских операций остались на привычном уровне, а в начале недели были даже чуть выше средних. Похоже, операции в евро ушли внутрь банков.