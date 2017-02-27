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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9470947194729473
Повідомлення Додано: Пон 16 тра, 2022 16:37

У разі, якщо російська війна проти України триватиме ще 3-4 місяці, для підтримки економіки можуть знадобитися "болісні заходи", зокрема – суттєве підвищення податків.

Про це міністр фінансів Сергій Марченко розповів в інтерв’ю The Economist.

"Ситуація дуже складна, я не збираюся применшувати це", – каже він. "Але ми можемо з цим впоратися".

Наразі Мінфін прогнозує 44% падіння ВВП України цьогоріч, але навіть така оцінка дуже невизначена, доки війна триває.

Крім того, український бюджет у воєнний час потребує понад 5 млрд доларів щомісяця, і фінансування цієї суми вдається знайти через "друк" грошей Нацбанком через купівлю військових облігацій уряду, продаж військових ОВДП та міжнародну допомогу.

Але таке наповнення бюджету не є стійким, визнає Марченко. Він побоюється, що, якщо війна триватиме більше за "три-чотири місяці", знадобляться болісні заходи, що передбачають величезне підвищення податків та різке скорочення видатків.
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