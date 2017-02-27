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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9471947294739474>
Повідомлення Додано: Пон 16 тра, 2022 16:37

У разі, якщо російська війна проти України триватиме ще 3-4 місяці, для підтримки економіки можуть знадобитися "болісні заходи", зокрема – суттєве підвищення податків.

Про це міністр фінансів Сергій Марченко розповів в інтерв’ю The Economist.

"Ситуація дуже складна, я не збираюся применшувати це", – каже він. "Але ми можемо з цим впоратися".

Наразі Мінфін прогнозує 44% падіння ВВП України цьогоріч, але навіть така оцінка дуже невизначена, доки війна триває.

Крім того, український бюджет у воєнний час потребує понад 5 млрд доларів щомісяця, і фінансування цієї суми вдається знайти через "друк" грошей Нацбанком через купівлю військових облігацій уряду, продаж військових ОВДП та міжнародну допомогу.

Але таке наповнення бюджету не є стійким, визнає Марченко. Він побоюється, що, якщо війна триватиме більше за "три-чотири місяці", знадобляться болісні заходи, що передбачають величезне підвищення податків та різке скорочення видатків.
jump
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 тра, 2022 17:16

  jump написав:Але таке наповнення бюджету не є стійким, визнає Марченко. Він побоюється, що, якщо війна триватиме більше за "три-чотири місяці", знадобляться болісні заходи, що передбачають величезне підвищення податків та різке скорочення видатків.

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alfredhaos
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Повідомлення Додано: Пон 16 тра, 2022 17:18

ребята - вот бакс сейчас подорожал условно до 34 грн.
А какой уровень брать за базовый если считать на сколько он подорожал для упрощение расчётов 28 или 27?
uaprofi
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Повідомлення Додано: Пон 16 тра, 2022 17:21

  uaprofi написав:ребята - вот бакс сейчас подорожал условно до 34 грн.
А какой уровень брать за базовый если считать на сколько он подорожал для упрощение расчётов 28 или 27?
Тот уровень с которого вы начали его (доллар) покупать
или продавать//)
asti
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 тра, 2022 17:43

  asti написав:
  uaprofi написав:ребята - вот бакс сейчас подорожал условно до 34 грн.
А какой уровень брать за базовый если считать на сколько он подорожал для упрощение расчётов 28 или 27?
Тот уровень с которого вы начали его (доллар) покупать
или продавать//)


по аналогии с предыдущими волнами что брать за базу?
1.8 ---> 5
5 ---> 8
8 ---> 15 (25...28)
27...28 ---> 34

что лучше взять за базу - для сравнения изменении цен на товары и услуги по сравнение с ценой валюты - уровень 27 или 28 грн?
uaprofi
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Повідомлення Додано: Пон 16 тра, 2022 17:44

  uaprofi написав:что лучше взять за базу для сравнение при изменении цен на товары и услуги по сравнение с ценой валюты 27 или 28?

сейчас нет смысла сравнивать так, потому что добавились сложности с логистикой, заложенные в цены на серый импорт
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 16 тра, 2022 17:49

Zebra

это не важно чем (или кем) вызван кризис.
или у вас есть уверенность что мы вернемся на курс 25...29? тогда действительно смысла нет.
uaprofi
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Повідомлення Додано: Пон 16 тра, 2022 17:55

  uaprofi написав:Zebra

это не важно чем (или кем) вызван кризис.
или у вас есть уверенность что мы вернемся на курс 25...29? тогда действительно смысла нет.

мы идем на курс 55, можете впринципе брать за базу 27 - это 2х будет
секунд через 30 модерация вытрет сообщение, но все мои прогнозы сбываются, я вам обещал 34 - получите распишитесь
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 16 тра, 2022 18:00

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Національний банк має думку скасувати фіксований курс валют, який було введено на час воєнного стану, і повернутися до плаваючого курсу. Про це в інтерв'ю виданню The Asahi Shimbun розповів голова центробанку Кирило Шевченко.
"Хочу повідомити, що зараз ми розглядаємо можливість пом'якшення деяких валютних обмежень. Ми також думаємо, як повернутися до режиму плаваючого обмінного курсу. Такий крок принесе більшу стабільність на валютний ринок", – сказав він.
За його словами, на цей момент відхилення ринкового курсу від офіційного, зафіксованого на початку війни, "малесеньке".
Нагадаємо, офіційний курс долара залишиться на рівні 29,25 гривні до завершення війни з Росією.
В НБУ попередили, що затяжна фіксація обмінного курсу валют може призвести до накопичення макроекономічних дисбалансів. https://ua.korrespondent.net/business/f ... urs-valuit
Ой+
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Повідомлення Додано: Пон 16 тра, 2022 18:09

  Zebra написав:
  uaprofi написав:Zebra

это не важно чем (или кем) вызван кризис.
или у вас есть уверенность что мы вернемся на курс 25...29? тогда действительно смысла нет.

мы идем на курс 55, можете впринципе брать за базу 27 - это 2х будет
секунд через 30 модерация вытрет сообщение, но все мои прогнозы сбываются, я вам обещал 34 - получите распишитесь


Прыгнем хорошо это факт.
С другой стороны появяться квартиры по 15-20 тыс.
Даже Флай сказал что с такими ценами раскупорит кубышку и возьмет очередную кавалирку.

Если будет прыжок до 50, возьму хатку в новострое точно.
Думаю можно будет успеть перед повышением ?
Хомякоид
 
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