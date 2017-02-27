У разі, якщо російська війна проти України триватиме ще 3-4 місяці, для підтримки економіки можуть знадобитися "болісні заходи", зокрема – суттєве підвищення податків.
Про це міністр фінансів Сергій Марченко розповів в інтерв’ю The Economist.
"Ситуація дуже складна, я не збираюся применшувати це", – каже він. "Але ми можемо з цим впоратися".
Наразі Мінфін прогнозує 44% падіння ВВП України цьогоріч, але навіть така оцінка дуже невизначена, доки війна триває.
Крім того, український бюджет у воєнний час потребує понад 5 млрд доларів щомісяця, і фінансування цієї суми вдається знайти через "друк" грошей Нацбанком через купівлю військових облігацій уряду, продаж військових ОВДП та міжнародну допомогу.
Але таке наповнення бюджету не є стійким, визнає Марченко. Він побоюється, що, якщо війна триватиме більше за "три-чотири місяці", знадобляться болісні заходи, що передбачають величезне підвищення податків та різке скорочення видатків.
jump написав:Але таке наповнення бюджету не є стійким, визнає Марченко. Він побоюється, що, якщо війна триватиме більше за "три-чотири місяці", знадобляться болісні заходи, що передбачають величезне підвищення податків та різке скорочення видатків.
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Національний банк має думку скасувати фіксований курс валют, який було введено на час воєнного стану, і повернутися до плаваючого курсу. Про це в інтерв'ю виданню The Asahi Shimbun розповів голова центробанку Кирило Шевченко. "Хочу повідомити, що зараз ми розглядаємо можливість пом'якшення деяких валютних обмежень. Ми також думаємо, як повернутися до режиму плаваючого обмінного курсу. Такий крок принесе більшу стабільність на валютний ринок", – сказав він. За його словами, на цей момент відхилення ринкового курсу від офіційного, зафіксованого на початку війни, "малесеньке". Нагадаємо, офіційний курс долара залишиться на рівні 29,25 гривні до завершення війни з Росією. В НБУ попередили, що затяжна фіксація обмінного курсу валют може призвести до накопичення макроекономічних дисбалансів. https://ua.korrespondent.net/business/f ... urs-valuit