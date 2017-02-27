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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9471947294739474
Повідомлення Додано: Пон 16 тра, 2022 18:10

Ой+ я за ! нечего опять кормить черный рынок...
yama
 
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  #<1 ... 9471947294739474
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