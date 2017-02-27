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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 16 тра, 2022 18:10
Ой+ я за ! нечего опять кормить черный рынок...
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yama
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Додано: Пон 16 тра, 2022 18:37
Хомякоид написав: Zebra написав: uaprofi написав:Zebra
это не важно чем (или кем) вызван кризис.
или у вас есть уверенность что мы вернемся на курс 25...29? тогда действительно смысла нет.
мы идем на курс 55, можете впринципе брать за базу 27 - это 2х будет
секунд через 30 модерация вытрет сообщение, но все мои прогнозы сбываются, я вам обещал 34 - получите распишитесь
Прыгнем хорошо это факт.
С другой стороны появяться квартиры по 15-20 тыс.
Даже Флай сказал что с такими ценами раскупорит кубышку и возьмет очередную кавалирку.
Если будет прыжок до 50, возьму хатку в новострое точно.
Думаю можно будет успеть перед повышением ?
Бери конечно.
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Додано: Пон 16 тра, 2022 18:51
yama Я завжди за. І це не тільки ЧР годують, а і підживлює всілякий схематоз та корупцію. В мене в райцентрі, між іншим, долар приймають не вище 31,5, а продають 34.
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Додано: Пон 16 тра, 2022 19:21
Investor_K написав:
Підтримую - швидше би.
а шо воно вам обом дасть, чим зараз погано ? не хочете конвертувати те що зайшло за низьким курсом ?
yama написав:Ой+
я за ! нечего опять кормить черный рынок...
Ой+ написав:yama
Я завжди за. І це не тільки ЧР годують, а і підживлює всілякий схематоз та корупцію. В мене в райцентрі, між іншим, долар приймають не вище 31,5, а продають 34.
а які там схеми на чорному ринку ?
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Игорь
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Додано: Пон 16 тра, 2022 19:26
Игорь написав:
а які там схеми на чорному ринку ?
ЧР зараз має суттєве збільшення маржі, а схема, наприклад, коли їдуть в іншу країну і тягнуть валютну готівку по курсу нижчому ніж реальний всередині країни. Дехто цим користується не вперше - активно це було популярно осінню 2014, але висновків не зроблено.
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