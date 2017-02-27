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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9471947294739474
Повідомлення Додано: Пон 16 тра, 2022 18:10

Ой+ я за ! нечего опять кормить черный рынок...
yama
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 тра, 2022 18:37

  Хомякоид написав:
  Zebra написав:
  uaprofi написав:Zebra

это не важно чем (или кем) вызван кризис.
или у вас есть уверенность что мы вернемся на курс 25...29? тогда действительно смысла нет.

мы идем на курс 55, можете впринципе брать за базу 27 - это 2х будет
секунд через 30 модерация вытрет сообщение, но все мои прогнозы сбываются, я вам обещал 34 - получите распишитесь


Прыгнем хорошо это факт.
С другой стороны появяться квартиры по 15-20 тыс.
Даже Флай сказал что с такими ценами раскупорит кубышку и возьмет очередную кавалирку.

Если будет прыжок до 50, возьму хатку в новострое точно.
Думаю можно будет успеть перед повышением ?

Бери конечно.
BIGor
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Повідомлення Додано: Пон 16 тра, 2022 18:51

yama Я завжди за. І це не тільки ЧР годують, а і підживлює всілякий схематоз та корупцію. В мене в райцентрі, між іншим, долар приймають не вище 31,5, а продають 34.
Ой+
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Повідомлення Додано: Пон 16 тра, 2022 19:21

  Investor_K написав:
  foxluck написав:"НБУ планує пом'якшити валютні обмеження і відмовитися від фіксованого курсу гривні"
https://www.rbc.ua/ukr/news/nbu-planiru ... 07376.html

Швидше би


Підтримую - швидше би.

а шо воно вам обом дасть, чим зараз погано ? не хочете конвертувати те що зайшло за низьким курсом ?

  yama написав:Ой+ я за ! нечего опять кормить черный рынок...

  Ой+ написав:yama Я завжди за. І це не тільки ЧР годують, а і підживлює всілякий схематоз та корупцію. В мене в райцентрі, між іншим, долар приймають не вище 31,5, а продають 34.

а які там схеми на чорному ринку ?
Игорь
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Повідомлення Додано: Пон 16 тра, 2022 19:26

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Игорь написав:а які там схеми на чорному ринку ?

ЧР зараз має суттєве збільшення маржі, а схема, наприклад, коли їдуть в іншу країну і тягнуть валютну готівку по курсу нижчому ніж реальний всередині країни. Дехто цим користується не вперше - активно це було популярно осінню 2014, але висновків не зроблено.
Ой+
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