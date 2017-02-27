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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 16 тра, 2022 19:21
Investor_K написав:
Підтримую - швидше би.
а шо воно вам обом дасть, чим зараз погано ? не хочете конвертувати те що зайшло за низьким курсом ?
yama написав:Ой+
я за ! нечего опять кормить черный рынок...
Ой+ написав:yama
Я завжди за. І це не тільки ЧР годують, а і підживлює всілякий схематоз та корупцію. В мене в райцентрі, між іншим, долар приймають не вище 31,5, а продають 34.
а які там схеми на чорному ринку ?
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Додано: Пон 16 тра, 2022 19:26
Игорь написав:
а які там схеми на чорному ринку ?
ЧР зараз має суттєве збільшення маржі, а схема, наприклад, коли їдуть в іншу країну і тягнуть валютну готівку по курсу нижчому ніж реальний всередині країни. Дехто цим користується не вперше - активно це було популярно осінню 2014, але висновків не зроблено.
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Додано: Пон 16 тра, 2022 20:10
greenozon написав:
вітаю з поверенням!
не хватає ваших думок які ви періодично викладали раніше
а саме - зернові для прикладу, їх є багато, урожай був хороший. але ворог блокує продаж цього ресурсу назовні, залізниця і автошляхи не вирішують задачу експорту, який це матиме наслідки і тд і тп
В мене не вистачає часу це все аналізувати зараз - займаюсь військовими питаннями, які вже стали рутинними третій місяць без вихідних.
Загальна думка - щось достатньо дороге, як сталевий прокат так і олія як експортувалися так і будуть експортуватися. Зерно - 50/50. Експорт залізної руди - лише в ЄС залізницею. Про вплив всього цього на курс ще не думав - дофіга що засекречено.
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Додано: Пон 16 тра, 2022 21:27
Игорь написав:
а шо воно вам обом дасть, чим зараз погано ? не хочете конвертувати те що зайшло за низьким курсом ?
Так. Поки що притримую валютні надходження на рахунку, щоб не продавати по неринковому курсу.
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