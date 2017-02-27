ЧР зараз має суттєве збільшення маржі, а схема, наприклад, коли їдуть в іншу країну і тягнуть валютну готівку по курсу нижчому ніж реальний всередині країни. Дехто цим користується не вперше - активно це було популярно осінню 2014, але висновків не зроблено.
greenozon написав:вітаю з поверенням! не хватає ваших думок які ви періодично викладали раніше а саме - зернові для прикладу, їх є багато, урожай був хороший. але ворог блокує продаж цього ресурсу назовні, залізниця і автошляхи не вирішують задачу експорту, який це матиме наслідки і тд і тп
В мене не вистачає часу це все аналізувати зараз - займаюсь військовими питаннями, які вже стали рутинними третій місяць без вихідних.
Загальна думка - щось достатньо дороге, як сталевий прокат так і олія як експортувалися так і будуть експортуватися. Зерно - 50/50. Експорт залізної руди - лише в ЄС залізницею. Про вплив всього цього на курс ще не думав - дофіга що засекречено.
Ідея звичайно не нова й далека від реалізації, але ж і на "слухах" ринки можуть відреагувати, якщо такі обговорення вийдуть за межі наукового інституту Гувера:)
У США запропонували вилучити із обігу 100-доларові купюри, щоб покарати росіян
Більшість росіян поки що не відчули ефекту західних санкцій, і щоб виправити це і чинити тиск на президента Володимира Путіна, владі США потрібно негайно припинити обіг 100-доларових банкнот.
[https://newsua]Таку думку в колонці The Wall Street Journal висловлює Маркос Куналакіс, запрошений науковий співробітник Інституту Гувера. «Протягом багатьох років росіяни купували банкноти номіналом 100 доларів», ховаючи їхні будинки під матрацами, і на 2019 рік у Росії було понад 300 тонн таких купюр, на загальну суму 31,5 млрд доларів, пише Куналакіс.
Усього ж, згідно з Росстатом, на початок 2022 року росіяни тримали у готівковій валюті 5,425 трлн рублів, або 74,6 млрд доларів.
Ще 92,8 млрд доларів фізособи зберігали на банківських рахунках. З цієї суми майже 19 млрд доларів було виведено з банків у лютому та березні в результаті воєнної паніки вкладників, зупинити яку ЦБ вдалося лише забороною знімати з рахунків понад 10 тисяч доларів.
І хоча валютні кошти населення в банках де-факто вже заморожені, Куналакіс вважає, що цього замало.
«Швидке скасування 100-доларової банкноти може спричинити реальну внутрішню негативну реакцію проти війни в Україні, - пише він. - За нинішнього стану банківського середовища в Росії не буде простого способу конвертувати ці зняті з виробництва купюри в іншу валюту. Заощадження росіян перетворяться на папір».
Таке рішення, на думку Куналакіса, «відкрило б очі електорату пана Путіна на наслідки його рішень», і навіть якщо президент Росії заявлятиме, що все інакше, громадяни РФ все одно знатимуть, що «саме його (Путіна – ред.) дії привели до знищення їх заощаджень».
Скасування 100-доларових банкнот було б корисним не лише для Росії, продовжує Куналакіс: понад 80% таких купюр перебувають за межами США та «підживлюють» тіньову економіку, а також допомагають відмивати доходи автократичним режимам, таким як іранський чи північнокорейський.
«Навіть сам початок політичних дебатів про скасування 100-доларової банкноти сколихнув би ситуацію в Росії, Ірані та Венесуелі. Це саме по собі може сильніше порушити політичний статус-кво Путіна, ніж багато санкцій», - робить висновок Куналакіс.
stryzhko написав:Ідея звичайно не нова й далека від реалізації, але ж і на "слухах" ринки можуть відреагувати, якщо такі обговорення вийдуть за межі наукового інституту Гувера:)
У США запропонували вилучити із обігу 100-доларові купюри, щоб покарати росіян
Більшість росіян поки що не відчули ефекту західних санкцій, і щоб виправити це і чинити тиск на президента Володимира Путіна, владі США потрібно негайно припинити обіг 100-доларових банкнот.
[https://newsua]Таку думку в колонці The Wall Street Journal висловлює Маркос Куналакіс, запрошений науковий співробітник Інституту Гувера. «Протягом багатьох років росіяни купували банкноти номіналом 100 доларів», ховаючи їхні будинки під матрацами, і на 2019 рік у Росії було понад 300 тонн таких купюр, на загальну суму 31,5 млрд доларів, пише Куналакіс.
Усього ж, згідно з Росстатом, на початок 2022 року росіяни тримали у готівковій валюті 5,425 трлн рублів, або 74,6 млрд доларів.
Ще 92,8 млрд доларів фізособи зберігали на банківських рахунках. З цієї суми майже 19 млрд доларів було виведено з банків у лютому та березні в результаті воєнної паніки вкладників, зупинити яку ЦБ вдалося лише забороною знімати з рахунків понад 10 тисяч доларів.
І хоча валютні кошти населення в банках де-факто вже заморожені, Куналакіс вважає, що цього замало.
«Швидке скасування 100-доларової банкноти може спричинити реальну внутрішню негативну реакцію проти війни в Україні, - пише він. - За нинішнього стану банківського середовища в Росії не буде простого способу конвертувати ці зняті з виробництва купюри в іншу валюту. Заощадження росіян перетворяться на папір».
Таке рішення, на думку Куналакіса, «відкрило б очі електорату пана Путіна на наслідки його рішень», і навіть якщо президент Росії заявлятиме, що все інакше, громадяни РФ все одно знатимуть, що «саме його (Путіна – ред.) дії привели до знищення їх заощаджень».
Скасування 100-доларових банкнот було б корисним не лише для Росії, продовжує Куналакіс: понад 80% таких купюр перебувають за межами США та «підживлюють» тіньову економіку, а також допомагають відмивати доходи автократичним режимам, таким як іранський чи північнокорейський.
«Навіть сам початок політичних дебатів про скасування 100-доларової банкноти сколихнув би ситуацію в Росії, Ірані та Венесуелі. Це саме по собі може сильніше порушити політичний статус-кво Путіна, ніж багато санкцій», - робить висновок Куналакіс.