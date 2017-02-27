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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9471947294739474
Повідомлення Додано: Пон 16 тра, 2022 19:21

  Investor_K написав:
  foxluck написав:"НБУ планує пом'якшити валютні обмеження і відмовитися від фіксованого курсу гривні"
https://www.rbc.ua/ukr/news/nbu-planiru ... 07376.html

Швидше би


Підтримую - швидше би.

а шо воно вам обом дасть, чим зараз погано ? не хочете конвертувати те що зайшло за низьким курсом ?

  yama написав:Ой+ я за ! нечего опять кормить черный рынок...

  Ой+ написав:yama Я завжди за. І це не тільки ЧР годують, а і підживлює всілякий схематоз та корупцію. В мене в райцентрі, між іншим, долар приймають не вище 31,5, а продають 34.

а які там схеми на чорному ринку ?
Игорь
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Повідомлення Додано: Пон 16 тра, 2022 19:26

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Игорь написав:а які там схеми на чорному ринку ?

ЧР зараз має суттєве збільшення маржі, а схема, наприклад, коли їдуть в іншу країну і тягнуть валютну готівку по курсу нижчому ніж реальний всередині країни. Дехто цим користується не вперше - активно це було популярно осінню 2014, але висновків не зроблено.
Ой+
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Повідомлення Додано: Пон 16 тра, 2022 20:10

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  greenozon написав:вітаю з поверенням!
не хватає ваших думок які ви періодично викладали раніше
а саме - зернові для прикладу, їх є багато, урожай був хороший. але ворог блокує продаж цього ресурсу назовні, залізниця і автошляхи не вирішують задачу експорту, який це матиме наслідки і тд і тп

В мене не вистачає часу це все аналізувати зараз - займаюсь військовими питаннями, які вже стали рутинними третій місяць без вихідних.

Загальна думка - щось достатньо дороге, як сталевий прокат так і олія як експортувалися так і будуть експортуватися. Зерно - 50/50. Експорт залізної руди - лише в ЄС залізницею. Про вплив всього цього на курс ще не думав - дофіга що засекречено.

Слава Україні!
Denik
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 тра, 2022 21:27

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Игорь написав:а шо воно вам обом дасть, чим зараз погано ? не хочете конвертувати те що зайшло за низьким курсом ?

Так. Поки що притримую валютні надходження на рахунку, щоб не продавати по неринковому курсу.
foxluck
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 тра, 2022 06:47

За даними Держстату, експорт товарів із України за звітний період порівняно із січнем-березнем 2021 року збільшився на 2,9% – до $14,1 млрд, тоді як імпорт скоротився на 5,6% – до $14,13 млрд.

Держстат уточнює, що у березні порівняно з лютим 2022 року сезонно скоригований обсяг експорту скоротився на 57,9% – до $2,48 млрд, імпорту – на 75,8%, до $1,66 млрд.

Сезонно скориговане сальдо зовнішньої торгівлі у березні 2022 року було позитивним і становило $0,82 млрд, тоді як у лютому 2022 року воно було негативним – $0,97 млрд.

Коефіцієнт покриття експортом імпорту в першому кварталі поточного року становив 1,00 (у першому кварталі 2021 року – 0,92).

Держстат уточнив, що зовнішньоторговельні операції проводилися з партнерами із 214 країн світу.

Март, месяц к месяцу
Экспорт -58%
Импорт -76%

Печально ((((
Evgeny
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Повідомлення Додано: Вів 17 тра, 2022 07:26

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Ідея звичайно не нова й далека від реалізації, але ж і на "слухах" ринки можуть відреагувати, якщо такі обговорення вийдуть за межі наукового інституту Гувера:)
У США запропонували вилучити із обігу 100-доларові купюри, щоб покарати росіян


Більшість росіян поки що не відчули ефекту західних санкцій, і щоб виправити це і чинити тиск на президента Володимира Путіна, владі США потрібно негайно припинити обіг 100-доларових банкнот.

[https://newsua]Таку думку в колонці The Wall Street Journal висловлює Маркос Куналакіс, запрошений науковий співробітник Інституту Гувера.
«Протягом багатьох років росіяни купували банкноти номіналом 100 доларів», ховаючи їхні будинки під матрацами, і на 2019 рік у Росії було понад 300 тонн таких купюр, на загальну суму 31,5 млрд доларів, пише Куналакіс.

Усього ж, згідно з Росстатом, на початок 2022 року росіяни тримали у готівковій валюті 5,425 трлн рублів, або 74,6 млрд доларів.

Ще 92,8 млрд доларів фізособи зберігали на банківських рахунках. З цієї суми майже 19 млрд доларів було виведено з банків у лютому та березні в результаті воєнної паніки вкладників, зупинити яку ЦБ вдалося лише забороною знімати з рахунків понад 10 тисяч доларів.

І хоча валютні кошти населення в банках де-факто вже заморожені, Куналакіс вважає, що цього замало.

«Швидке скасування 100-доларової банкноти може спричинити реальну внутрішню негативну реакцію проти війни в Україні, - пише він. - За нинішнього стану банківського середовища в Росії не буде простого способу конвертувати ці зняті з виробництва купюри в іншу валюту. Заощадження росіян перетворяться на папір».

Таке рішення, на думку Куналакіса, «відкрило б очі електорату пана Путіна на наслідки його рішень», і навіть якщо президент Росії заявлятиме, що все інакше, громадяни РФ все одно знатимуть, що «саме його (Путіна – ред.) дії привели до знищення їх заощаджень».

Скасування 100-доларових банкнот було б корисним не лише для Росії, продовжує Куналакіс: понад 80% таких купюр перебувають за межами США та «підживлюють» тіньову економіку, а також допомагають відмивати доходи автократичним режимам, таким як іранський чи північнокорейський.

«Навіть сам початок політичних дебатів про скасування 100-доларової банкноти сколихнув би ситуацію в Росії, Ірані та Венесуелі. Це саме по собі може сильніше порушити політичний статус-кво Путіна, ніж багато санкцій», - робить висновок Куналакіс.

https://www.wsj.com/articles/for-russia ... 1652125119
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 тра, 2022 07:29

stryzhko
По моему это уже не первый раз всплывает эта идея.
Evgeny
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Повідомлення Додано: Вів 17 тра, 2022 07:43

  stryzhko написав:Ідея звичайно не нова й далека від реалізації, але ж і на "слухах" ринки можуть відреагувати, якщо такі обговорення вийдуть за межі наукового інституту Гувера:)
У США запропонували вилучити із обігу 100-доларові купюри, щоб покарати росіян


Більшість росіян поки що не відчули ефекту західних санкцій, і щоб виправити це і чинити тиск на президента Володимира Путіна, владі США потрібно негайно припинити обіг 100-доларових банкнот.

[https://newsua]Таку думку в колонці The Wall Street Journal висловлює Маркос Куналакіс, запрошений науковий співробітник Інституту Гувера.
«Протягом багатьох років росіяни купували банкноти номіналом 100 доларів», ховаючи їхні будинки під матрацами, і на 2019 рік у Росії було понад 300 тонн таких купюр, на загальну суму 31,5 млрд доларів, пише Куналакіс.

Усього ж, згідно з Росстатом, на початок 2022 року росіяни тримали у готівковій валюті 5,425 трлн рублів, або 74,6 млрд доларів.

Ще 92,8 млрд доларів фізособи зберігали на банківських рахунках. З цієї суми майже 19 млрд доларів було виведено з банків у лютому та березні в результаті воєнної паніки вкладників, зупинити яку ЦБ вдалося лише забороною знімати з рахунків понад 10 тисяч доларів.

І хоча валютні кошти населення в банках де-факто вже заморожені, Куналакіс вважає, що цього замало.

«Швидке скасування 100-доларової банкноти може спричинити реальну внутрішню негативну реакцію проти війни в Україні, - пише він. - За нинішнього стану банківського середовища в Росії не буде простого способу конвертувати ці зняті з виробництва купюри в іншу валюту. Заощадження росіян перетворяться на папір».

Таке рішення, на думку Куналакіса, «відкрило б очі електорату пана Путіна на наслідки його рішень», і навіть якщо президент Росії заявлятиме, що все інакше, громадяни РФ все одно знатимуть, що «саме його (Путіна – ред.) дії привели до знищення їх заощаджень».

Скасування 100-доларових банкнот було б корисним не лише для Росії, продовжує Куналакіс: понад 80% таких купюр перебувають за межами США та «підживлюють» тіньову економіку, а також допомагають відмивати доходи автократичним режимам, таким як іранський чи північнокорейський.

«Навіть сам початок політичних дебатів про скасування 100-доларової банкноти сколихнув би ситуацію в Росії, Ірані та Венесуелі. Це саме по собі може сильніше порушити політичний статус-кво Путіна, ніж багато санкцій», - робить висновок Куналакіс.

https://www.wsj.com/articles/for-russia ... 1652125119

Реформа Павлова.
Наступний крок: купоно-долари.
flyman
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odessit2007
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