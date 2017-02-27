У США запропонували вилучити із обігу 100-доларові купюри, щоб покарати росіянБільшість росіян поки що не відчули ефекту західних санкцій, і щоб виправити це і чинити тиск на президента Володимира Путіна, владі США потрібно негайно припинити обіг 100-доларових банкнот.[https://newsua]Таку думку в колонці The Wall Street Journal висловлює Маркос Куналакіс, запрошений науковий співробітник Інституту Гувера.«Протягом багатьох років росіяни купували банкноти номіналом 100 доларів», ховаючи їхні будинки під матрацами, і на 2019 рік у Росії було понад 300 тонн таких купюр, на загальну суму 31,5 млрд доларів, пише Куналакіс.Усього ж, згідно з Росстатом, на початок 2022 року росіяни тримали у готівковій валюті 5,425 трлн рублів, або 74,6 млрд доларів.Ще 92,8 млрд доларів фізособи зберігали на банківських рахунках. З цієї суми майже 19 млрд доларів було виведено з банків у лютому та березні в результаті воєнної паніки вкладників, зупинити яку ЦБ вдалося лише забороною знімати з рахунків понад 10 тисяч доларів.І хоча валютні кошти населення в банках де-факто вже заморожені, Куналакіс вважає, що цього замало.«Швидке скасування 100-доларової банкноти може спричинити реальну внутрішню негативну реакцію проти війни в Україні, - пише він. - За нинішнього стану банківського середовища в Росії не буде простого способу конвертувати ці зняті з виробництва купюри в іншу валюту. Заощадження росіян перетворяться на папір».Таке рішення, на думку Куналакіса, «відкрило б очі електорату пана Путіна на наслідки його рішень», і навіть якщо президент Росії заявлятиме, що все інакше, громадяни РФ все одно знатимуть, що «саме його (Путіна – ред.) дії привели до знищення їх заощаджень».Скасування 100-доларових банкнот було б корисним не лише для Росії, продовжує Куналакіс: понад 80% таких купюр перебувають за межами США та «підживлюють» тіньову економіку, а також допомагають відмивати доходи автократичним режимам, таким як іранський чи північнокорейський.«Навіть сам початок політичних дебатів про скасування 100-доларової банкноти сколихнув би ситуацію в Росії, Ірані та Венесуелі. Це саме по собі може сильніше порушити політичний статус-кво Путіна, ніж багато санкцій», - робить висновок Куналакіс.