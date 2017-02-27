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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9473947494759476>
Повідомлення Додано: Вів 17 тра, 2022 09:48

Blekster
А якщо соточки ліквідують на теренах, то що тоді з курсом стане?
remark
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 тра, 2022 09:57

Re: Валютный рынок в контексте ДС

быстрее уже отпускайте бакс в свободное плавание - заипало получать зп по курсу 31.5, когда он в окнах 35. IT-сектор не резиновый, может и обидеться :roll:
greenback1996
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Повідомлення Додано: Вів 17 тра, 2022 10:17

  greenback1996 написав: IT-сектор не резиновый, может и обделаться :roll:

Ну і що ви зробите? Запишетесь добровольцем на фронт? 8) Чи мамі напишете обуреного листа?
Реально смішно лунають топотіння ножкою ботаніків :mrgreen:
А курс устаканився, не зростає і не падає.
Гадаю, що коли вже точно буде оформлено доступ до заблокованих грошей агресора, то Мінфін буде приблизно розуміти як діяти і будуть мати ресурс.
Нам приблизно треба 2 ярди доларів на місяць, до нового року протягнемо на власних грошах, а потім вже підтягнуться примусові "репарації" із заблокованих резервів бензоколонки.
somilitark
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Повідомлення Додано: Вів 17 тра, 2022 10:56

  somilitark написав:
  greenback1996 написав: IT-сектор не резиновый, может и обделаться :roll:

Ну і що ви зробите? Запишетесь добровольцем на фронт? 8) Чи мамі напишете обуреного листа?
Реально смішно лунають топотіння ножкою ботаніків :mrgreen:
А курс устаканився, не зростає і не падає.
Гадаю, що коли вже точно буде оформлено доступ до заблокованих грошей агресора, то Мінфін буде приблизно розуміти як діяти і будуть мати ресурс.
Нам приблизно треба 2 ярди доларів на місяць, до нового року протягнемо на власних грошах, а потім вже підтягнуться примусові "репарації" із заблокованих резервів бензоколонки.


IT все правильно каже.
Релокуються за кордон, знайдуть шляхи, для них підмазати 3-5 тис. не буде проблемою.
А якщо приплив валюти від IT зупиниться в Україну, то ми всі тоді відчуємо.
Щоб дійсно тоді не довелось в квартирах вікна забивати дошками.
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 тра, 2022 11:05

  Хомякоид написав:
  somilitark написав:
  greenback1996 написав: IT-сектор не резиновый, может и обделаться :roll:

Ну і що ви зробите? Запишетесь добровольцем на фронт? 8) Чи мамі напишете обуреного листа?
Реально смішно лунають топотіння ножкою ботаніків :mrgreen:
А курс устаканився, не зростає і не падає.
Гадаю, що коли вже точно буде оформлено доступ до заблокованих грошей агресора, то Мінфін буде приблизно розуміти як діяти і будуть мати ресурс.
Нам приблизно треба 2 ярди доларів на місяць, до нового року протягнемо на власних грошах, а потім вже підтягнуться примусові "репарації" із заблокованих резервів бензоколонки.


IT все правильно каже.
Релокуються за кордон, знайдуть шляхи, для них підмазати 3-5 тис. не буде проблемою.
А якщо приплив валюти від IT зупиниться в Україну, то ми всі тоді відчуємо.
Щоб дійсно тоді не довелось в квартирах вікна забивати дошками.

Вы точно в Германии живете?
как раз ИТшники будут теми, на ком таможня будет зарабатывать галочки по борьбе с коррупцией :D

реально нытье - получать 5 куе по 31.5 или 34 - потери конечно есть, но на жизнь хватит и 31.5. в крайнем случае ИТшник попробует заработать 5,5 куе - там чуть другое мышление

по поводу релокации - они в Германии будут платить 5% налогов? очень сомневаюсь - какая ставка подоходного налога?
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 17 тра, 2022 11:08

  greenback1996 написав:быстрее уже отпускайте бакс в свободное плавание - заипало получать зп по курсу 31.5, когда он в окнах 35. IT-сектор не резиновый, может и обидеться :roll:

Не переоценивайте ИТ сектор по важности в экономике Украины :mrgreen:
alfredhaos
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Повідомлення Додано: Вів 17 тра, 2022 11:11

  greenback1996 написав:быстрее уже отпускайте бакс в свободное плавание - заипало получать зп по курсу 31.5, когда он в окнах 35. IT-сектор не резиновый, может и обидеться :roll:

Міняй компанію. Я не заводю зарплатню до поки курс не вирівняється.
77st
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 тра, 2022 11:13

  alfredhaos написав:
  greenback1996 написав:быстрее уже отпускайте бакс в свободное плавание - заипало получать зп по курсу 31.5, когда он в окнах 35. IT-сектор не резиновый, может и обидеться :roll:

Не переоценивайте ИТ сектор по важности в экономике Украины :mrgreen:

уже реально до фига - 6 ярдов дол в год - треть услуг, и 8% от общего экспорта товаров и услуг.
а на фоне общего падения экспорта - может сильно влиять
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 17 тра, 2022 11:19

  Shaman написав:реально нытье - получать 5 куе по 31.5 или 34 - потери конечно есть, но на жизнь хватит и 31.5. в крайнем случае ИТшник попробует заработать 5,5 куе - там чуть другое мышление


5куе - есть такая оплата в ит, но она далеко не медианная даже для столицы.
Кто получает 2куе тот почувствует.
vladimir07
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 тра, 2022 11:30

  greenback1996 написав:быстрее уже отпускайте бакс в свободное плавание - заипало получать зп по курсу 31.5, когда он в окнах 35. IT-сектор не резиновый, может и обидеться :roll:

нацбанк все выкупает по 29.29. Как может быть зп 31.5. Похоже просто на трындеж... Либа конторка из 5ти человек.
Arh_ua
 
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