|
|
|
Валютный рынок в контексте ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 17 тра, 2022 09:48
Blekster
А якщо соточки ліквідують на теренах, то що тоді з курсом стане?
-
remark
-
-
- Повідомлень: 905
- З нами з: 25.12.15
- Подякував: 157 раз.
- Подякували: 95 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 17 тра, 2022 10:17
greenback1996 написав:
IT-сектор не резиновый, может и обделаться
Ну і що ви зробите? Запишетесь добровольцем на фронт?
Чи мамі напишете обуреного листа?
Реально смішно лунають топотіння ножкою ботаніків
А курс устаканився, не зростає і не падає.
Гадаю, що коли вже точно буде оформлено доступ до заблокованих грошей агресора, то Мінфін буде приблизно розуміти як діяти і будуть мати ресурс.
Нам приблизно треба 2 ярди доларів на місяць, до нового року протягнемо на власних грошах, а потім вже підтягнуться примусові "репарації" із заблокованих резервів бензоколонки.
-
somilitark
-
-
- Повідомлень: 12309
- З нами з: 30.12.09
- Подякував: 532 раз.
- Подякували: 3353 раз.
-
- Профіль
-
4
Додано: Вів 17 тра, 2022 10:56
somilitark написав: greenback1996 написав:
IT-сектор не резиновый, может и обделаться
Ну і що ви зробите? Запишетесь добровольцем на фронт?
Чи мамі напишете обуреного листа?
Реально смішно лунають топотіння ножкою ботаніків
А курс устаканився, не зростає і не падає.
Гадаю, що коли вже точно буде оформлено доступ до заблокованих грошей агресора, то Мінфін буде приблизно розуміти як діяти і будуть мати ресурс.
Нам приблизно треба 2 ярди доларів на місяць, до нового року протягнемо на власних грошах, а потім вже підтягнуться примусові "репарації" із заблокованих резервів бензоколонки.
IT все правильно каже.
Релокуються за кордон, знайдуть шляхи, для них підмазати 3-5 тис. не буде проблемою.
А якщо приплив валюти від IT зупиниться в Україну, то ми всі тоді відчуємо.
Щоб дійсно тоді не довелось в квартирах вікна забивати дошками.
-
Хомякоид
-
-
- Повідомлень: 1858
- З нами з: 19.09.14
- Подякував: 2103 раз.
- Подякували: 279 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 17 тра, 2022 11:05
Хомякоид написав: somilitark написав: greenback1996 написав:
IT-сектор не резиновый, может и обделаться
Ну і що ви зробите? Запишетесь добровольцем на фронт?
Чи мамі напишете обуреного листа?
Реально смішно лунають топотіння ножкою ботаніків
А курс устаканився, не зростає і не падає.
Гадаю, що коли вже точно буде оформлено доступ до заблокованих грошей агресора, то Мінфін буде приблизно розуміти як діяти і будуть мати ресурс.
Нам приблизно треба 2 ярди доларів на місяць, до нового року протягнемо на власних грошах, а потім вже підтягнуться примусові "репарації" із заблокованих резервів бензоколонки.
IT все правильно каже.
Релокуються за кордон, знайдуть шляхи, для них підмазати 3-5 тис
. не буде проблемою.
А якщо приплив валюти від IT зупиниться в Україну, то ми всі тоді відчуємо.
Щоб дійсно тоді не довелось в квартирах вікна забивати дошками.
Вы точно в Германии живете?
как раз ИТшники будут теми, на ком таможня будет зарабатывать галочки по борьбе с коррупцией
реально нытье - получать 5 куе по 31.5 или 34 - потери конечно есть, но на жизнь хватит и 31.5. в крайнем случае ИТшник попробует заработать 5,5 куе - там чуть другое мышление
по поводу релокации - они в Германии будут платить 5% налогов? очень сомневаюсь - какая ставка подоходного налога?
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 1974
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 320 раз.
- Подякували: 657 раз.
-
- Профіль
-
1
-
alfredhaos
-
-
- Повідомлень: 89
- З нами з: 19.12.16
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 10 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 17 тра, 2022 11:11
greenback1996 написав:
быстрее уже отпускайте бакс в свободное плавание - заипало получать зп по курсу 31.5, когда он в окнах 35. IT-сектор не резиновый, может и обидеться
Міняй компанію. Я не заводю зарплатню до поки курс не вирівняється.
-
77st
-
-
- Повідомлень: 12
- З нами з: 09.12.16
- Подякував: 49 раз.
- Подякували: 6 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 17 тра, 2022 11:13
уже реально до фига - 6 ярдов дол в год - треть услуг, и 8% от общего экспорта товаров и услуг.
а на фоне общего падения экспорта - может сильно влиять
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 1974
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 320 раз.
- Подякували: 657 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 17 тра, 2022 11:19
Shaman написав:
реально нытье - получать 5 куе по 31.5 или 34 - потери конечно есть, но на жизнь хватит и 31.5. в крайнем случае ИТшник попробует заработать 5,5 куе - там чуть другое мышление
5куе - есть такая оплата в ит, но она далеко не медианная даже для столицы.
Кто получает 2куе тот почувствует.
-
vladimir07
-
-
- Повідомлень: 1596
- З нами з: 30.01.14
- Подякував: 49 раз.
- Подякували: 103 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 17 тра, 2022 11:30
greenback1996 написав:
быстрее уже отпускайте бакс в свободное плавание - заипало получать зп по курсу 31.5, когда он в окнах 35. IT-сектор не резиновый, может и обидеться
нацбанк все выкупает по 29.29. Как может быть зп 31.5. Похоже просто на трындеж... Либа конторка из 5ти человек.
-
Arh_ua
-
-
- Повідомлень: 22
- З нами з: 29.08.09
- Подякував: 40 раз.
- Подякували: 3 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|30551
|29192349
|
Вів 17 тра, 2022 09:46
elron
|
|1588
|10004188
|
Суб 14 тра, 2022 12:18
Mirax
|
|7972
|22521582
|
Сер 04 тра, 2022 16:05
ЛОБ
|