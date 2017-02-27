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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 94749475947694779478>
Повідомлення Додано: Вів 17 тра, 2022 11:37

Запорожье 34,70/35 подросли...
edvardd
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Повідомлення Додано: Вів 17 тра, 2022 11:39

  vladimir07 написав:
  Shaman написав:реально нытье - получать 5 куе по 31.5 или 34 - потери конечно есть, но на жизнь хватит и 31.5. в крайнем случае ИТшник попробует заработать 5,5 куе - там чуть другое мышление


5куе - есть такая оплата в ит, но она далеко не медианная даже для столицы.
Кто получает 2куе тот почувствует.

для всех это 7-8%, независимо от уровня зп.

люди выше пишут, что вообще не заводят деньги, пока плохой курс - т.е. могут жизнь на остатки :D

никто никуда не поедет - если единственное, что волнует разница в курсе, - у человека все хорошо по текущим временам ;)
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 17 тра, 2022 11:57

  Хомякоид написав:, то ми всі тоді відчуємо.
Щоб дійсно тоді не довелось в квартирах вікна забивати дошками.

А хто це "ми?"
Ви собі бджілкою ганяєте десь на заправці в німецькому селі 300 годин на місяць і не має коли вгору глянути, а тут така якась нездорова активність....замріялись за 15 000 у.о. урвати кавалірку в столиці, може кращє не мріяти даремно, а ставати до праці і не відволікатись на дитячі нейздійсненні мрії?))) :)
По курсу, трохи повземо вгору, знову на себе 34.50...
somilitark
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Повідомлення Додано: Вів 17 тра, 2022 11:57

  Хомякоид написав:
  somilitark написав:
  greenback1996 написав: IT-сектор не резиновый, может и обделаться :roll:

Ну і що ви зробите? Запишетесь добровольцем на фронт? 8) Чи мамі напишете обуреного листа?
Реально смішно лунають топотіння ножкою ботаніків :mrgreen:
А курс устаканився, не зростає і не падає.
Гадаю, що коли вже точно буде оформлено доступ до заблокованих грошей агресора, то Мінфін буде приблизно розуміти як діяти і будуть мати ресурс.
Нам приблизно треба 2 ярди доларів на місяць, до нового року протягнемо на власних грошах, а потім вже підтягнуться примусові "репарації" із заблокованих резервів бензоколонки.


IT все правильно каже.
Релокуються за кордон, знайдуть шляхи, для них підмазати 3-5 тис. не буде проблемою.
А якщо приплив валюти від IT зупиниться в Україну, то ми всі тоді відчуємо.
Щоб дійсно тоді не довелось в квартирах вікна забивати дошками.

Тут зараз тільки на обміні валюти "податок" 16% (а ще ж, ПДВ, інфляційний податок, і т.д.).

А в Польщі 12% для ІТ, в Грузії 1%, в Болгарії, по моєму, біля 10%.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 17 тра, 2022 11:59

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Вот то, что товаришь написал это не нормальное Ит. Это жлобское... А нормомальное, это все осталися на 5%, хотя можно перейти на 2%. Это собрать 30 000 000 за два дня на копетр на Доу. у меня по 20-30 писем в день на почту прилетает нужно помошь на джип медикам, на броники, на аптечки. И через час/день что сумма собрана и отправленна на фронт. А вот такие мелочные жлобы это позор нашей Ит. Фу....
Arh_ua
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 тра, 2022 12:01

  somilitark написав: Ну і що ви зробите? Запишетесь добровольцем на фронт? 8) Чи мамі напишете обуреного листа?
Реально смішно лунають топотіння ножкою ботаніків :mrgreen:
А курс устаканився, не зростає і не падає.
Гадаю, що коли вже точно буде оформлено доступ до заблокованих грошей агресора, то Мінфін буде приблизно розуміти як діяти і будуть мати ресурс.
Нам приблизно треба 2 ярди доларів на місяць, до нового року протягнемо на власних грошах, а потім вже підтягнуться примусові "репарації" із заблокованих резервів бензоколонки.


Объясню как это работает у нас и почему курс точно нужно отпускать в свободное плавание. Я работаю в небольшой IT компании (50 человек штат). Зарплатный фонд где-то 150к долл в месяц в среднем. Так вот, после того как курс на черном рынке стал существенно отличаться от реально, мы просто перестали делать выплаты в Украину. Платим на WISE, Payoneer, Paysera, USDT. Люди просто не хотят получать ЗП на счета в украинском банке, потому что ты ничего не сможешь с ними сделать, кроме как продать по 29.25, когда на рынке ты продаешь по 34 грн. В итоге, когда нужно завести гривну в Украину, ФОПУ это легче сделать через тот же Бинанс - получил деньги на счет в зарубежном банке, оттуда перевел валюту на Бинанс - конвертировал в гривну по нормальному курсу (34 грн за доллар сейчас) - завел в Украину (только по факту это не завод валюты, так как продажа через p2p происходит на Бинанс где гривна с одного карточного счета просто переводится на другой). Какой итог имеем? За март, апрель, май где-то 450к мы не завели в Украину. Знаю, что точно также делают десятки других IT компаний (гораздо крупнее наших). В итоге имеем:
1. Снижение валютных поступлений в страну: при росте разрыва между черным рынком и официальным это снижение будет только расти.

2. Снижение налоговых выплат. Выплата в обход укр банков позволяет еще и экономить на налогах ФОП (хотя мы лично платим налог независимо от того, на какой счет делаем выплату - в полном объеме, но это наше решение, платят ли остальные, кто так делает - крайне сомневаюсь).

Поэтому, я считаю что удерживание официального курса приведет к еще более негативным последствиям для валютного баланса, снизит валютные и налоговые поступления и в итоге окажет еще большее давление на курс (частное мнение).
Востаннє редагувалось DjPavel в Вів 17 тра, 2022 12:02, всього редагувалось 1 раз.
DjPavel
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Повідомлення Додано: Вів 17 тра, 2022 12:01

  somilitark написав:
  Хомякоид написав:, то ми всі тоді відчуємо.
Щоб дійсно тоді не довелось в квартирах вікна забивати дошками.

А хто це "ми?"
Ви собі бджілкою ганяєте десь на заправці в німецькому селі 300 годин на місяць і не має коли вгору глянути, а тут така якась нездорова активність....замріялись за 15 000 у.о. урвати кавалірку в столиці, може кращє не мріяти даремно, а ставати до праці і не відволікатись на дитячі нейздійсненні мрії?))) :)
По курсу, трохи повземо вгору, знову на себе 34.50...

15 це "заходь і живи", наразі пропонують:
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/kvartira-u-vorzel-IDOtoNC.html
Мансарда без даху. Можна зробити дворівневу. Поки що тераса 42 м2 із будівельним сміттям. Ворзель. 15куе хочуть, $360 m2.
Думаю, що за 10куе є зміст інвестувати.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 17 тра, 2022 12:12

  DjPavel написав:
  somilitark написав: Ну і що ви зробите? Запишетесь добровольцем на фронт? 8) Чи мамі напишете обуреного листа?
Реально смішно лунають топотіння ножкою ботаніків :mrgreen:
А курс устаканився, не зростає і не падає.
Гадаю, що коли вже точно буде оформлено доступ до заблокованих грошей агресора, то Мінфін буде приблизно розуміти як діяти і будуть мати ресурс.
Нам приблизно треба 2 ярди доларів на місяць, до нового року протягнемо на власних грошах, а потім вже підтягнуться примусові "репарації" із заблокованих резервів бензоколонки.


Объясню как это работает , снизит валютные и налоговые поступления и в итоге окажет еще большее давление на курс (частное мнение).

Ну і де тут хоч крапля патриотизму?
То що ви на кожному кроці хочете наіпати державу це вважаєте за нагороду і доблєсть?
Ви просто обмежені матеріальним жалюгідні бариги, я не маю сумнівів, що ви знайдете 1000 методів обійти обмеження, не треба цим хизуватись, кращє купіть якогось погранця і їдьте за угорським кораблем, кращє жити в злиднях і будувати соборну Україну, ніж з такими як ви конформістами буди в одному човні. Це мєрзость(с).
somilitark
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Повідомлення Додано: Вів 17 тра, 2022 12:15

  somilitark написав:
  DjPavel написав:
  somilitark написав: Ну і що ви зробите? Запишетесь добровольцем на фронт? 8) Чи мамі напишете обуреного листа?
Реально смішно лунають топотіння ножкою ботаніків :mrgreen:
А курс устаканився, не зростає і не падає.
Гадаю, що коли вже точно буде оформлено доступ до заблокованих грошей агресора, то Мінфін буде приблизно розуміти як діяти і будуть мати ресурс.
Нам приблизно треба 2 ярди доларів на місяць, до нового року протягнемо на власних грошах, а потім вже підтягнуться примусові "репарації" із заблокованих резервів бензоколонки.


Объясню как это работает , снизит валютные и налоговые поступления и в итоге окажет еще большее давление на курс (частное мнение).

Ну і де тут хоч крапля патриотизму?
То що ви на кожному кроці хочете наіпати державу це вважаєте за нагороду і доблєсть?
Ви просто обмежені матеріальним жалюгідні бариги, я не маю сумнівів, що ви знайдете 1000 методів обійти обмеження, не треба цим хизуватись, кращє купіть якогось погранця і їдьте за угорським кораблем, кращє жити в злиднях і будувати соборну Україну, ніж з такими як ви конформістами буди в одному човні. Це мєрзость(с).

Мерзосць це економіка в стилі воєнного комунізму в добавок до обмеження свободи чоловікам 18..60 покинути країну (ейджизм і сексизм). Патріотизмом тут не пахне, а скрєпним совковим совком.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 17 тра, 2022 12:17

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  DjPavel написав:ФОПУ это легче сделать через тот же Бинанс

легче пока суммы не крупные и банк не интересуется происхождением средств
  DjPavel написав:хотя мы лично платим налог независимо от того, на какой счет делаем выплату

это вообще как? можно нарисовать любой доход, честно заплатить налог и налоговая не спросит больше ничего? а как доказать что ты айтишник чтобы платить 5% вместо 20% как платят другие?
wtf
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