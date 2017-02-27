Додано: Вів 17 тра, 2022 12:01

somilitark написав: Ну і що ви зробите? Запишетесь добровольцем на фронт? Чи мамі напишете обуреного листа?

Реально смішно лунають топотіння ножкою ботаніків

А курс устаканився, не зростає і не падає.

Гадаю, що коли вже точно буде оформлено доступ до заблокованих грошей агресора, то Мінфін буде приблизно розуміти як діяти і будуть мати ресурс.

Нам приблизно треба 2 ярди доларів на місяць, до нового року протягнемо на власних грошах, а потім вже підтягнуться примусові "репарації" із заблокованих резервів бензоколонки. Ну і що ви зробите? Запишетесь добровольцем на фронт?Чи мамі напишете обуреного листа?Реально смішно лунають топотіння ножкою ботаніківА курс устаканився, не зростає і не падає.Гадаю, що коли вже точно буде оформлено доступ до заблокованих грошей агресора, то Мінфін буде приблизно розуміти як діяти і будуть мати ресурс.Нам приблизно треба 2 ярди доларів на місяць, до нового року протягнемо на власних грошах, а потім вже підтягнуться примусові "репарації" із заблокованих резервів бензоколонки.

Объясню как это работает у нас и почему курс точно нужно отпускать в свободное плавание. Я работаю в небольшой IT компании (50 человек штат). Зарплатный фонд где-то 150к долл в месяц в среднем. Так вот, после того как курс на черном рынке стал существенно отличаться от реально, мы просто перестали делать выплаты в Украину. Платим на WISE, Payoneer, Paysera, USDT. Люди просто не хотят получать ЗП на счета в украинском банке, потому что ты ничего не сможешь с ними сделать, кроме как продать по 29.25, когда на рынке ты продаешь по 34 грн. В итоге, когда нужно завести гривну в Украину, ФОПУ это легче сделать через тот же Бинанс - получил деньги на счет в зарубежном банке, оттуда перевел валюту на Бинанс - конвертировал в гривну по нормальному курсу (34 грн за доллар сейчас) - завел в Украину (только по факту это не завод валюты, так как продажа через p2p происходит на Бинанс где гривна с одного карточного счета просто переводится на другой). Какой итог имеем? За март, апрель, май где-то 450к мы не завели в Украину. Знаю, что точно также делают десятки других IT компаний (гораздо крупнее наших). В итоге имеем:1. Снижение валютных поступлений в страну: при росте разрыва между черным рынком и официальным это снижение будет только расти.2. Снижение налоговых выплат. Выплата в обход укр банков позволяет еще и экономить на налогах ФОП (хотя мы лично платим налог независимо от того, на какой счет делаем выплату - в полном объеме, но это наше решение, платят ли остальные, кто так делает - крайне сомневаюсь).Поэтому, я считаю что удерживание официального курса приведет к еще более негативным последствиям для валютного баланса, снизит валютные и налоговые поступления и в итоге окажет еще большее давление на курс (частное мнение).