Хомякоид написав:, то ми всі тоді відчуємо. Щоб дійсно тоді не довелось в квартирах вікна забивати дошками.
А хто це "ми?" Ви собі бджілкою ганяєте десь на заправці в німецькому селі 300 годин на місяць і не має коли вгору глянути, а тут така якась нездорова активність....замріялись за 15 000 у.о. урвати кавалірку в столиці, може кращє не мріяти даремно, а ставати до праці і не відволікатись на дитячі нейздійсненні мрії?))) По курсу, трохи повземо вгору, знову на себе 34.50...
greenback1996 написав: IT-сектор не резиновый, может и обделаться
Ну і що ви зробите? Запишетесь добровольцем на фронт? Чи мамі напишете обуреного листа? Реально смішно лунають топотіння ножкою ботаніків А курс устаканився, не зростає і не падає. Гадаю, що коли вже точно буде оформлено доступ до заблокованих грошей агресора, то Мінфін буде приблизно розуміти як діяти і будуть мати ресурс. Нам приблизно треба 2 ярди доларів на місяць, до нового року протягнемо на власних грошах, а потім вже підтягнуться примусові "репарації" із заблокованих резервів бензоколонки.
IT все правильно каже. Релокуються за кордон, знайдуть шляхи, для них підмазати 3-5 тис. не буде проблемою. А якщо приплив валюти від IT зупиниться в Україну, то ми всі тоді відчуємо. Щоб дійсно тоді не довелось в квартирах вікна забивати дошками.
Тут зараз тільки на обміні валюти "податок" 16% (а ще ж, ПДВ, інфляційний податок, і т.д.).
А в Польщі 12% для ІТ, в Грузії 1%, в Болгарії, по моєму, біля 10%.
Вот то, что товаришь написал это не нормальное Ит. Это жлобское... А нормомальное, это все осталися на 5%, хотя можно перейти на 2%. Это собрать 30 000 000 за два дня на копетр на Доу. у меня по 20-30 писем в день на почту прилетает нужно помошь на джип медикам, на броники, на аптечки. И через час/день что сумма собрана и отправленна на фронт. А вот такие мелочные жлобы это позор нашей Ит. Фу....
somilitark написав: Ну і що ви зробите? Запишетесь добровольцем на фронт? Чи мамі напишете обуреного листа? Реально смішно лунають топотіння ножкою ботаніків А курс устаканився, не зростає і не падає. Гадаю, що коли вже точно буде оформлено доступ до заблокованих грошей агресора, то Мінфін буде приблизно розуміти як діяти і будуть мати ресурс. Нам приблизно треба 2 ярди доларів на місяць, до нового року протягнемо на власних грошах, а потім вже підтягнуться примусові "репарації" із заблокованих резервів бензоколонки.
Объясню как это работает у нас и почему курс точно нужно отпускать в свободное плавание. Я работаю в небольшой IT компании (50 человек штат). Зарплатный фонд где-то 150к долл в месяц в среднем. Так вот, после того как курс на черном рынке стал существенно отличаться от реально, мы просто перестали делать выплаты в Украину. Платим на WISE, Payoneer, Paysera, USDT. Люди просто не хотят получать ЗП на счета в украинском банке, потому что ты ничего не сможешь с ними сделать, кроме как продать по 29.25, когда на рынке ты продаешь по 34 грн. В итоге, когда нужно завести гривну в Украину, ФОПУ это легче сделать через тот же Бинанс - получил деньги на счет в зарубежном банке, оттуда перевел валюту на Бинанс - конвертировал в гривну по нормальному курсу (34 грн за доллар сейчас) - завел в Украину (только по факту это не завод валюты, так как продажа через p2p происходит на Бинанс где гривна с одного карточного счета просто переводится на другой). Какой итог имеем? За март, апрель, май где-то 450к мы не завели в Украину. Знаю, что точно также делают десятки других IT компаний (гораздо крупнее наших). В итоге имеем: 1. Снижение валютных поступлений в страну: при росте разрыва между черным рынком и официальным это снижение будет только расти.
2. Снижение налоговых выплат. Выплата в обход укр банков позволяет еще и экономить на налогах ФОП (хотя мы лично платим налог независимо от того, на какой счет делаем выплату - в полном объеме, но это наше решение, платят ли остальные, кто так делает - крайне сомневаюсь).
Поэтому, я считаю что удерживание официального курса приведет к еще более негативным последствиям для валютного баланса, снизит валютные и налоговые поступления и в итоге окажет еще большее давление на курс (частное мнение).
Востаннє редагувалось DjPavel в Вів 17 тра, 2022 12:02, всього редагувалось 1 раз.
Хомякоид написав:, то ми всі тоді відчуємо. Щоб дійсно тоді не довелось в квартирах вікна забивати дошками.
А хто це "ми?" Ви собі бджілкою ганяєте десь на заправці в німецькому селі 300 годин на місяць і не має коли вгору глянути, а тут така якась нездорова активність....замріялись за 15 000 у.о. урвати кавалірку в столиці, може кращє не мріяти даремно, а ставати до праці і не відволікатись на дитячі нейздійсненні мрії?))) По курсу, трохи повземо вгору, знову на себе 34.50...
somilitark написав: Ну і що ви зробите? Запишетесь добровольцем на фронт? Чи мамі напишете обуреного листа? Реально смішно лунають топотіння ножкою ботаніків А курс устаканився, не зростає і не падає. Гадаю, що коли вже точно буде оформлено доступ до заблокованих грошей агресора, то Мінфін буде приблизно розуміти як діяти і будуть мати ресурс. Нам приблизно треба 2 ярди доларів на місяць, до нового року протягнемо на власних грошах, а потім вже підтягнуться примусові "репарації" із заблокованих резервів бензоколонки.
Объясню как это работает , снизит валютные и налоговые поступления и в итоге окажет еще большее давление на курс (частное мнение).
Ну і де тут хоч крапля патриотизму? То що ви на кожному кроці хочете наіпати державу це вважаєте за нагороду і доблєсть? Ви просто обмежені матеріальним жалюгідні бариги, я не маю сумнівів, що ви знайдете 1000 методів обійти обмеження, не треба цим хизуватись, кращє купіть якогось погранця і їдьте за угорським кораблем, кращє жити в злиднях і будувати соборну Україну, ніж з такими як ви конформістами буди в одному човні. Це мєрзость(с).
somilitark написав: Ну і що ви зробите? Запишетесь добровольцем на фронт? Чи мамі напишете обуреного листа? Реально смішно лунають топотіння ножкою ботаніків А курс устаканився, не зростає і не падає. Гадаю, що коли вже точно буде оформлено доступ до заблокованих грошей агресора, то Мінфін буде приблизно розуміти як діяти і будуть мати ресурс. Нам приблизно треба 2 ярди доларів на місяць, до нового року протягнемо на власних грошах, а потім вже підтягнуться примусові "репарації" із заблокованих резервів бензоколонки.
Объясню как это работает , снизит валютные и налоговые поступления и в итоге окажет еще большее давление на курс (частное мнение).
Ну і де тут хоч крапля патриотизму? То що ви на кожному кроці хочете наіпати державу це вважаєте за нагороду і доблєсть? Ви просто обмежені матеріальним жалюгідні бариги, я не маю сумнівів, що ви знайдете 1000 методів обійти обмеження, не треба цим хизуватись, кращє купіть якогось погранця і їдьте за угорським кораблем, кращє жити в злиднях і будувати соборну Україну, ніж з такими як ви конформістами буди в одному човні. Це мєрзость(с).
Мерзосць це економіка в стилі воєнного комунізму в добавок до обмеження свободи чоловікам 18..60 покинути країну (ейджизм і сексизм). Патріотизмом тут не пахне, а скрєпним совковим совком.