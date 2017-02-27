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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9475947694779478>
Повідомлення Додано: Вів 17 тра, 2022 12:27

wtf
схему що описав DjPavel змахує на чорнушний кримінал
за таке спокійно можна садити
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 тра, 2022 12:28

  wtf написав:
  DjPavel написав:ФОПУ это легче сделать через тот же Бинанс

легче пока суммы не крупные и банк не интересуется происхождением средств
  DjPavel написав:хотя мы лично платим налог независимо от того, на какой счет делаем выплату

это вообще как? можно нарисовать любой доход, честно заплатить налог и налоговая не спросит больше ничего? а как доказать что ты айтишник чтобы платить 5% вместо 20% как платят другие?

Ты сам подаешь свою декларацию и можешь там писать что угодно в принципе. И мне так кажется, что когда ты декларируешь меньше, а на Фоп счет заходит больше у налоговой возникают вопросы. А когда на оборот, то ей все равно.
Открыть Фоп с кведом Ит, плюс иметь конкракт с инострацем, где при перреводе средств будет указано, что это за предоставления Ит услуг (это если упрошенно)
Arh_ua
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 тра, 2022 12:29

  somilitark написав:
  Хомякоид написав:, то ми всі тоді відчуємо.
Щоб дійсно тоді не довелось в квартирах вікна забивати дошками.

А хто це "ми?"
Ви собі бджілкою ганяєте десь на заправці в німецькому селі 300 годин на місяць і не має коли вгору глянути, а тут така якась нездорова активність....замріялись за 15 000 у.о. урвати кавалірку в столиці, може кращє не мріяти даремно, а ставати до праці і не відволікатись на дитячі нейздійсненні мрії?))) :)
По курсу, трохи повземо вгору, знову на себе 34.50...


Не розглядаю Кийов.
Дивлюсь на ЗУ.
Втратити все з новим приходом орків, дякую.
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 тра, 2022 12:38

  greenozon написав:wtf
схему що описав DjPavel змахує на чорнушний кримінал
за таке спокійно можна садити

В чем именно криминал? -- ну есть у человека _еще один_ счет "за бугром", про который украинская налоговая "по странной причине" даже не знает. Но _даже_ до 17го года это _максимум_ на нарушение постановы НБУ тянуло...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 тра, 2022 12:38

  greenozon написав:wtf
схему що описав DjPavel змахує на чорнушний кримінал
за таке спокійно можна садити

на самом деле так и есть, поэтому я и писал выше, что это рабочий вариант для маленьких контор. Ни в одной большой такого нет (мне неизвестно). Хотя бы потому что 1е- это будут именждевые потери для конторы, когда всплывет, что она в такое время жарит Украину (а рано или поздно кто то напишет на ..боном Ит), а втрое все хотят что бы Украина выстояла (даже из меркантильных интересов). Что бы и далее гребцы платили 5%, а конторам зарабатывать на таких
Arh_ua
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 тра, 2022 12:38

  greenozon написав:wtf
схему що описав DjPavel змахує на чорнушний кримінал
за таке спокійно можна садити

Глупость. Налоги со всех доходов уплачены в Украине. Доход полученный за пределами Украины согласно НКУ является объектом налогообложения. Счета в зарубежных банках никто вам иметь не запрещает, что люди успешно и делают.

В декларациях никто ничего не рисует - отражается доход полученный на счетах в зарубежных банках, который легко подтверждается банковскими выписками, инвойсами и контрактами с ФОП, вот и всё. Сумма налога в итоге точно такая же, как если бы все доходы приходили на счета в укр банк (но это в нашем случае, как делают другие - можно только предполагать, но у Нацбанка нет инструментов чтобы это проверить, поскольку автообмен еще не работает)
DjPavel
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Повідомлення Додано: Вів 17 тра, 2022 12:43

  Arh_ua написав:
  greenozon написав:wtf
схему що описав DjPavel змахує на чорнушний кримінал
за таке спокійно можна садити

на самом деле так и есть, поэтому я и писал выше, что это рабочий вариант для маленьких контор. Ни в одной большой такого нет (мне неизвестно). Хотя бы потому что 1е- это будут именждевые потери для конторы, когда всплывет, что она в такое время жарит Украину (а рано или поздно кто то напишет на ..боном Ит), а втрое все хотят что бы Украина выстояла (даже из меркантильных интересов). Что бы и далее гребцы платили 5%, а конторам зарабатывать на таких

Имидживые потери _среди кого_? -- сотрудники, в том числе и будущие/потенциальные будут только рады узнать, что работодатель ставит _их_ интересы превыше всего... :wink:
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Повідомлення Додано: Вів 17 тра, 2022 12:43

  _hunter написав:
  greenozon написав:wtf
схему що описав DjPavel змахує на чорнушний кримінал
за таке спокійно можна садити

В чем именно криминал? -- ну есть у человека _еще один_ счет "за бугром", про который украинская налоговая "по странной причине" даже не знает. Но _даже_ до 17го года это _максимум_ на нарушение постановы НБУ тянуло...

С любого дохода нужно платить налог. Ты имеешь счет в другой стране. Ты платишь там налог? Нет. Т.е. тогда по сути ты занимаештся отмыванием в той юриспруденции Пока суммы маленькие никто тебя не тронет, наверное. Кстати тот же Пайонер берет
от 2до3% вроде или нет?
Arh_ua
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 тра, 2022 12:45

  Arh_ua написав:
  _hunter написав:
  greenozon написав:wtf
схему що описав DjPavel змахує на чорнушний кримінал
за таке спокійно можна садити

В чем именно криминал? -- ну есть у человека _еще один_ счет "за бугром", про который украинская налоговая "по странной причине" даже не знает. Но _даже_ до 17го года это _максимум_ на нарушение постановы НБУ тянуло...

С любого дохода нужно платить налог. Ты имеешь счет в другой стране. Ты платишь там налог? Нет. Т.е. тогда по сути ты занимаештся отмыванием в той юриспруденции Пока суммы маленькие никто тебя не тронет, наверное. Кстати тот же Пайонер берет
от 2до3% вроде или нет?

В смысле "нет"? -- плачу ровно все те 0%, что законодательство той страны требует. :roll:
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 тра, 2022 12:50

Налоги уплачиваются не по месту возникновения или выплаты, а по налоговому резиденству получателя. Для этого и были созданы договоры об избежании двойного налооблажения. Если ты налоговый резидент Украины, и получил доход на Кипре, ты платишь налог в Украине, а не на Кипре. Тоже самое работает в обратную сторону. Поэтому никакого сокрытия налогов нет, как бы кому-то не хотелось найти здесь "зраду" :lol:
DjPavel
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