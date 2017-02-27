Додано: Вів 17 тра, 2022 12:38

greenozon написав: wtf

схему що описав DjPavel змахує на чорнушний кримінал

за таке спокійно можна садити схему що описав DjPavel змахує на чорнушний криміналза таке спокійно можна садити

на самом деле так и есть, поэтому я и писал выше, что это рабочий вариант для маленьких контор. Ни в одной большой такого нет (мне неизвестно). Хотя бы потому что 1е- это будут именждевые потери для конторы, когда всплывет, что она в такое время жарит Украину (а рано или поздно кто то напишет на ..боном Ит), а втрое все хотят что бы Украина выстояла (даже из меркантильных интересов). Что бы и далее гребцы платили 5%, а конторам зарабатывать на таких