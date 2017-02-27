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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9475947694779478
Повідомлення Додано: Вів 17 тра, 2022 13:10

Я как бы не бухгалтер и, скорее всего ты прав, но мы как бы ушли от темы.
Не все Ит готово удавиться за 5% в текуших условиях. На самом деле очень многие даже после этого еще скидываются на армию.
Да и надеюся, что таких все же среди нас не много. Так как я таких примерно в тот же ряд ставл, которые сейчас тянут бехи с нулевой растоможкой. И вот из за таких мудаков у нас может быть скоро и проблемы с помощью от Запада в том числе. На этом все. Никого обитить не хотел. А так да, каждый делает как хочет, кто то хочет победы, кто то нажиться...
Arh_ua
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 тра, 2022 13:17

  Arh_ua написав:Я как бы не бухгалтер и, скорее всего ты прав, но мы как бы ушли от темы.
Не все Ит готово удавиться за 5% в текуших условиях. На самом деле очень многие даже после этого еще скидываются на армию.

Мы делаем точно также. Не давимся за 5% (хотя есть возможность перейти на 2%), и помимо этого как компания помогаем при наших объемах достаточно существенно (это не считая тех многих у нас, кто помогает еще и лично). Но тема, как бы не о патриотизме, а о валютном рынке, поэтому и написал ,что держать курс в итоге никому не выгодно. Опять же с точки зрения того, что вижу лично я. Возможно, у Нацбанка больше вводных, и уменьшение притока валюты со стороны ИТ, компенсируется чем-то другим... хз...
DjPavel
Фундаментальний експерт
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 тра, 2022 13:35

  Arh_ua написав:Я как бы не бухгалтер и, скорее всего ты прав, но мы как бы ушли от темы.
Не все Ит готово удавиться за 5% в текуших условиях. На самом деле очень многие даже после этого еще скидываются на армию.
Да и надеюся, что таких все же среди нас не много. Так как я таких примерно в тот же ряд ставл, которые сейчас тянут бехи с нулевой растоможкой. И вот из за таких мудаков у нас может быть скоро и проблемы с помощью от Запада в том числе. На этом все. Никого обитить не хотел. А так да, каждый делает как хочет, кто то хочет победы, кто то нажиться...


Вы все же немного мыслите категориями "совка". Без обид.

Мы вроде все боремся (и воюем в том числе) за верховенство права и неприкосновенность частной собственности.

Если я 20 лет копил на машину\квартиру из честно заработанных денег (с уплаченными налогами) и при этом государство законно отменило таможенные сборы на авто (что еще 10 лет назад нужно было сделать).
То почему я не могу пригнать себе машину ? и не важно это ланос или БМВ ? С каких это пор я стал для "вас" мудаком ? Потому что я больше вас зарабатываю и могу себе позволить БМВ ? Лишь поэтому я "мудак" в ваших глазах ?
Закон я не нарушаю. Деньги заработал честно. Налоги платил. Так в чем проблема ?
Более того, посыл от людей с подобной позицией "мол, нужно армии помогать, у нас война и т.д. а ты БМВ покупаешь..." Так у меня ответ простой - вот вы на какую сумму армии помогли... ? (это не к вам лично сейчас вопрос). Я вот, например, знаю на какую сумму я лично помог. И это точно не 1000 грн и даже не 10000...
А все почему ? Да потому, что если я могу себе позволить купить БМВ, то и на армию я могу задонатить значительно больше, чем те кто ездит на ланосе...
В том числе и из тех 30% налогов, которые я ранее отдавал государству за таможню...

Да и запад от того, что я куплю БМВ будет только рад. Потому что эти деньги пойдут на развитие ЕГО производства...а занчит и продажи... за счет чего он сможет больше денег выделить нам в качестве "помощи"...

Так что не ведитесь на эту фигню.
Верховенство права (соблюдение официальных законов, а не "права судить по чьей то справедливости")
и
Неприкосновенность частной собственности (мои деньги - как хочу так и трачу)
Это и есть основы демократического цивилизованного общества!
А не "у богатых забрать - среди бедных поделить"

З.Ы. Тоже касается и офшорных зон с низким или нулевым налогооблажением. Это совершенно законно.
Если вы считаете иначе - обращайтесь в верховную раду. Пусть они принимают соответствующие законы.
Amat
 
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  #<1 ... 9475947694779478
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