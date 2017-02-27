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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 17 тра, 2022 13:17
Arh_ua написав:
Я как бы не бухгалтер и, скорее всего ты прав, но мы как бы ушли от темы.
Не все Ит готово удавиться за 5% в текуших условиях. На самом деле очень многие даже после этого еще скидываются на армию.
Мы делаем точно также. Не давимся за 5% (хотя есть возможность перейти на 2%), и помимо этого как компания помогаем при наших объемах достаточно существенно (это не считая тех многих у нас, кто помогает еще и лично). Но тема, как бы не о патриотизме, а о валютном рынке, поэтому и написал ,что держать курс в итоге никому не выгодно. Опять же с точки зрения того, что вижу лично я. Возможно, у Нацбанка больше вводных, и уменьшение притока валюты со стороны ИТ, компенсируется чем-то другим... хз...
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Додано: Вів 17 тра, 2022 13:35
Arh_ua написав:
Я как бы не бухгалтер и, скорее всего ты прав, но мы как бы ушли от темы.
Не все Ит готово удавиться за 5% в текуших условиях. На самом деле очень многие даже после этого еще скидываются на армию.
Да и надеюся, что таких все же среди нас не много. Так как я таких примерно в тот же ряд ставл, которые сейчас тянут бехи с нулевой растоможкой. И вот из за таких мудаков у нас может быть скоро и проблемы с помощью от Запада в том числе. На этом все. Никого обитить не хотел. А так да, каждый делает как хочет, кто то хочет победы, кто то нажиться...
Вы все же немного мыслите категориями "совка". Без обид.
Мы вроде все боремся (и воюем в том числе) за верховенство права и неприкосновенность частной собственности.
Если я 20 лет копил на машину\квартиру из честно заработанных денег (с уплаченными налогами) и при этом государство законно
отменило таможенные сборы на авто (что еще 10 лет назад нужно было сделать).
То почему я не могу пригнать себе машину ? и не важно это ланос или БМВ ? С каких это пор я стал для "вас" мудаком ? Потому что я больше вас зарабатываю и могу себе позволить БМВ ? Лишь поэтому я "мудак" в ваших глазах ?
Закон я не нарушаю. Деньги заработал честно. Налоги платил. Так в чем проблема ?
Более того, посыл от людей с подобной позицией "мол, нужно армии помогать, у нас война и т.д. а ты БМВ покупаешь..." Так у меня ответ простой - вот вы на какую сумму армии помогли... ? (это не к вам лично сейчас вопрос). Я вот, например, знаю на какую сумму я лично помог. И это точно не 1000 грн и даже не 10000...
А все почему ? Да потому, что если я могу себе позволить купить БМВ, то и на армию я могу задонатить значительно больше, чем те кто ездит на ланосе...
В том числе и из тех 30% налогов, которые я ранее отдавал государству за таможню...
Да и запад от того, что я куплю БМВ будет только рад. Потому что эти деньги пойдут на развитие ЕГО производства...а занчит и продажи... за счет чего он сможет больше денег выделить нам в качестве "помощи"...
Так что не ведитесь на эту фигню.Верховенство права
(соблюдение официальных законов, а не "права судить по чьей то справедливости")
иНеприкосновенность частной собственности
(мои деньги - как хочу так и трачу)
Это и есть основы демократического цивилизованного общества!
А не "у богатых забрать - среди бедных поделить"
З.Ы. Тоже касается и офшорных зон с низким или нулевым налогооблажением. Это совершенно законно.
Если вы считаете иначе - обращайтесь в верховную раду. Пусть они принимают соответствующие законы.
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Amat
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Додано: Вів 17 тра, 2022 13:49
Есть мысли по валютной теме? Доллар в мире падает, у нас наоборот дорожает. У кого какие мнения?
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yulia956688
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Додано: Вів 17 тра, 2022 13:52
Amat написав: Arh_ua написав:
Я как бы не бухгалтер и, скорее всего ты прав, но мы как бы ушли от темы.
Не все Ит готово удавиться за 5% в текуших условиях. На самом деле очень многие даже после этого еще скидываются на армию.
Да и надеюся, что таких все же среди нас не много. Так как я таких примерно в тот же ряд ставл, которые сейчас тянут бехи с нулевой растоможкой. И вот из за таких мудаков у нас может быть скоро и проблемы с помощью от Запада в том числе. На этом все. Никого обитить не хотел. А так да, каждый делает как хочет, кто то хочет победы, кто то нажиться...
Вы все же немного мыслите категориями "совка". Без обид.
Мы вроде все боремся (и воюем в том числе) за верховенство права и неприкосновенность частной собственности.
Запад может и рад, а обычный поляк в шоке и думает а зачем ему самому то стардать? А у них все же общество влияет на власть
Если я 20 лет копил на машину\квартиру из честно заработанных денег (с уплаченными налогами) и при этом государство законно
отменило таможенные сборы на авто (что еще 10 лет назад нужно было сделать).
То почему я не могу пригнать себе машину ? и не важно это ланос или БМВ ? С каких это пор я стал для "вас" мудаком ? Потому что я больше вас зарабатываю и могу себе позволить БМВ ? Лишь поэтому я "мудак" в ваших глазах ?
Закон я не нарушаю. Деньги заработал честно. Налоги платил. Так в чем проблема ?
Более того, посыл от людей с подобной позицией "мол, нужно армии помогать, у нас война и т.д. а ты БМВ покупаешь..." Так у меня ответ простой - вот вы на какую сумму армии помогли... ? (это не к вам лично сейчас вопрос). Я вот, например, знаю на какую сумму я лично помог. И это точно не 1000 грн и даже не 10000...
А все почему ? Да потому, что если я могу себе позволить купить БМВ, то и на армию я могу задонатить значительно больше, чем те кто ездит на ланосе...
В том числе и из тех 30% налогов, которые я ранее отдавал государству за таможню...
Да и запад от того, что я куплю БМВ будет только рад. Потому что эти деньги пойдут на развитие ЕГО производства...а занчит и продажи... за счет чего он сможет больше денег выделить нам в качестве "помощи"...
Так что не ведитесь на эту фигню.Верховенство права
(соблюдение официальных законов, а не "права судить по чьей то справедливости")
иНеприкосновенность частной собственности
(мои деньги - как хочу так и трачу)
Это и есть основы демократического цивилизованного общества!
А не "у богатых забрать - среди бедных поделить"
З.Ы. Тоже касается и офшорных зон с низким или нулевым налогооблажением. Это совершенно законно.
Если вы считаете иначе - обращайтесь в верховную раду. Пусть они принимают соответствующие законы.
Ну смотри, ты даже примерно не знаешь какой у меня доход. И я очень далек от мысли что ты зарабатываешь больше меня. И да у меня три машины(форд, жук жены и нива для рыбалки. Что бы не было что я тут пальцы веером развожу), с которых я заплатил растаможку, и да я могу позволить себе Бмв даже с растоможекой. Почему я считаю их мудаками, потому что Украина шас по всему миру ходит с протянутой рукой, на армию, на беженцев, но при этом зачем то убрала пошлины для частных лиц.
Я помог на 40 000+- за последние два месяца (плюс плачу как и раньше полный налог и заплатил его наперед к тому, но это мелочи)
Т.е. пояку смотрят и в шоке.
+ вымывавается валюта из страны под это делала, еще и не по не рыночному курсы. Т.е. по сути эти люди пользуются этими дырами (читай грабят странну в военное время и подставляют ее на мировой аране) (хз зачем их сделали вообще).
Востаннє редагувалось Arh_ua
в Вів 17 тра, 2022 14:20, всього редагувалось 4 разів.
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Додано: Вів 17 тра, 2022 13:52
yulia956688 написав:
Есть мысли по валютной теме? Доллар в мире падает, у нас наоборот дорожает. У кого какие мнения?
А какие тут мнения могут быть? -- рынка "у нас" нет -- поэтому местный курс к мировым тенденциям вообще никаким боком.
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Додано: Вів 17 тра, 2022 13:52
yulia956688 написав:
Есть мысли по валютной теме? Доллар в мире падает, у нас наоборот дорожает. У кого какие мнения?
Значит, гривна падает ещё быстрее//)
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Додано: Вів 17 тра, 2022 13:56
Хомякоид написав: somilitark написав: Хомякоид написав:
, то ми всі тоді відчуємо.
Щоб дійсно тоді не довелось в квартирах вікна забивати дошками.
А хто це "ми?"
Ви собі бджілкою ганяєте десь на заправці в німецькому селі 300 годин на місяць і не має коли вгору глянути, а тут така якась нездорова активність....замріялись за 15 000 у.о. урвати кавалірку в столиці, може кращє не мріяти даремно, а ставати до праці і не відволікатись на дитячі нейздійсненні мрії?)))
По курсу, трохи повземо вгору, знову на себе 34.50...
Не розглядаю Кийов.
Дивлюсь на ЗУ.
Втратити все з новим приходом орків, дякую.
На ЗУ в обл. центі вже війшли в нормальне робоче русло, тільки ще залишився коменданьський час, а так хіба страдають підприємства, які мали клієнтів/контрагентів у східній та південній Україні.
А ще плюс бабло від заробітчан (думаю що кордони будуть не довго ще закриті для заробітчан, бо чим довше, тим більше там людей адаптується і залишиться), то ЗУ буде локомотивом економіки.
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flyman
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Додано: Вів 17 тра, 2022 13:59
flyman написав:
На ЗУ в обл. центі вже війшли в нормальне робоче русло, тільки ще залишився коменданьський час, а так хіба страдають підприємства, які мали клієнтів/контрагентів у східній та південній Україні.
А ще плюс бабло від заробітчан (думаю що кордони будуть не довго ще закриті для заробітчан, бо чим довше, тим більше там людей адаптується і залишиться), то ЗУ буде локомотивом економіки.
Відповім в профільній гілці
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Додано: Вів 17 тра, 2022 14:01
Amat написав:
Если я 20 лет копил на машину\квартиру из честно заработанных денег (с уплаченными налогами) и при этом государство законно
отменило таможенные сборы на авто (что еще 10 лет назад нужно было сделать).
То почему я не могу пригнать себе машину ? и не важно это ланос или БМВ ? С каких это пор я стал для "вас" мудаком ? Потому что я больше вас зарабатываю и могу себе позволить БМВ ? Лишь поэтому я "мудак" в ваших глазах ?
Закон я не нарушаю. Деньги заработал честно. Налоги платил. Так в чем проблема ?
Можно отменить таможенные сборы официально раз и навсегда, и тут как бы никаких вопросов к Вам или кому-то еще не было бы из-за БМВ.
А можно вместо правильно написанного закона под волонтеров и ВСУ, просто отменить таможенные сборы чтобы помочь армии и под шумок своим людям.
На самом деле у нас часто законы принимаются под кого-то. Давайте вспомним в начале войны отмену на декларирование вывозимой валюты и сколько правильные люди успели вывезти. Так же и сейчас с расстаможкой, во первый никто не верит что это навсегда, во вторых много видео с границы, где импортеры тянут автовозы с новыми машинами под нулевую растаможку. Как и раньше большинство законов для своих.
Печально, что после войны, Слуги Народа в Украине никуда не денутся, как и Слуги Слуг Народа после них.
По-поводу АйТи могу добавить. Что много даже не маленьких фирм, где сотрудники получают ЗП не в гривне по курсу, а на свой долларовый ФОП счет. И потом уже каждый АйТи ФОП сам решает как, когда и сколько продавать. Я думаю что это тоже влияет на решение НБУ ибо нужно либо вводить обязательную продажу поступающей валюты, либо отменять фиксированный курс. Цифры в валюте на счетах у предприятий растут, но экономике от этого ни холодно ни жарко.
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Додано: Вів 17 тра, 2022 14:12
77st написав:
решение НБУ ибо нужно либо вводить обязательную продажу поступающей валюты
Азіровщина і Арбузівщина
з.і.
ПА8
Востаннє редагувалось flyman
в Вів 17 тра, 2022 14:34, всього редагувалось 1 раз.
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