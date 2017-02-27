Amat написав:

Arh_ua написав: Я как бы не бухгалтер и, скорее всего ты прав, но мы как бы ушли от темы.

Не все Ит готово удавиться за 5% в текуших условиях. На самом деле очень многие даже после этого еще скидываются на армию.

Да и надеюся, что таких все же среди нас не много. Так как я таких примерно в тот же ряд ставл, которые сейчас тянут бехи с нулевой растоможкой. И вот из за таких мудаков у нас может быть скоро и проблемы с помощью от Запада в том числе. На этом все. Никого обитить не хотел. А так да, каждый делает как хочет, кто то хочет победы, кто то нажиться... Я как бы не бухгалтер и, скорее всего ты прав, но мы как бы ушли от темы.Не все Ит готово удавиться за 5% в текуших условиях. На самом деле очень многие даже после этого еще скидываются на армию.Да и надеюся, что таких все же среди нас не много. Так как я таких примерно в тот же ряд ставл, которые сейчас тянут бехи с нулевой растоможкой. И вот из за таких мудаков у нас может быть скоро и проблемы с помощью от Запада в том числе. На этом все. Никого обитить не хотел. А так да, каждый делает как хочет, кто то хочет победы, кто то нажиться...

законно

Вы все же немного мыслите категориями "совка". Без обид.Мы вроде все боремся (и воюем в том числе) за верховенство права и неприкосновенность частной собственности.Запад может и рад, а обычный поляк в шоке и думает а зачем ему самому то стардать? А у них все же общество влияет на властьЕсли я 20 лет копил на машину\квартиру из честно заработанных денег (с уплаченными налогами) и при этом государствоотменило таможенные сборы на авто (что еще 10 лет назад нужно было сделать).То почему я не могу пригнать себе машину ? и не важно это ланос или БМВ ? С каких это пор я стал для "вас" мудаком ? Потому что я больше вас зарабатываю и могу себе позволить БМВ ? Лишь поэтому я "мудак" в ваших глазах ?Закон я не нарушаю. Деньги заработал честно. Налоги платил. Так в чем проблема ?Более того, посыл от людей с подобной позицией "мол, нужно армии помогать, у нас война и т.д. а ты БМВ покупаешь..." Так у меня ответ простой - вот вы на какую сумму армии помогли... ? (это не к вам лично сейчас вопрос). Я вот, например, знаю на какую сумму я лично помог. И это точно не 1000 грн и даже не 10000...А все почему ? Да потому, что если я могу себе позволить купить БМВ, то и на армию я могу задонатить значительно больше, чем те кто ездит на ланосе...В том числе и из тех 30% налогов, которые я ранее отдавал государству за таможню...Да и запад от того, что я куплю БМВ будет только рад. Потому что эти деньги пойдут на развитие ЕГО производства...а занчит и продажи... за счет чего он сможет больше денег выделить нам в качестве "помощи"...Так что не ведитесь на эту фигню.(соблюдение официальных законов, а не "права судить по чьей то справедливости")(мои деньги - как хочу так и трачу)Это и есть основы демократического цивилизованного общества!А не "у богатых забрать - среди бедных поделить"З.Ы. Тоже касается и офшорных зон с низким или нулевым налогооблажением. Это совершенно законно.Если вы считаете иначе - обращайтесь в верховную раду. Пусть они принимают соответствующие законы.