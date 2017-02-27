В смысле навсегда??? -- Закон называется "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законодательные акты Украины об усовершенствовании законодательства на период действия военного положения" -- что, какбэ, намекает
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 17 тра, 2022 14:33
В смысле навсегда??? -- Закон называется "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законодательные акты Украины об усовершенствовании законодательства на период действия военного положения" -- что, какбэ, намекает
Додано: Вів 17 тра, 2022 14:48
Додано: Вів 17 тра, 2022 15:11
Это конечно не так. Главную роль играет место получения дохода. Если резидент Украины получил доход на Кипре, то сначала он заплатит кипрские налоги с дохода, а потом доплатит украинские (если ставка в Украине выше). Или не заплатит, если ниже. Так действует договор об избежании двойного налогообложения.
Но думаю просто перевод денег на кипрский счет от иностранного работодателя для работника в Украине не составляет "получение дохода" для целей налогообложения. И тогда весь доход подлежит налогообложению по украинским ставкам в Украине.
Не вижу, где есть обман государства и зрада при получении ФОПом денег за пределами Украины при условии декларирования полученной суммы в Украине.
Додано: Вів 17 тра, 2022 15:14
Ок, если ты человек обеспеченный, то допускаю, что и не глупый.
Тогда приведу другой аргумент.
Ты не допусакл мысли, что отмена таможенных сборов это было одно из условий ЕС для:
1) Вступления в ЕС
2) выделения очередной "помощи"\кредита
Почему ? Да потому что им нужно компенсировать хоть как-то потери от закрытия авторынка россии.
Или
Для снижения затрат на компенсации пострадавшим в следствии войны...
Один автоблогер как-то рассказал.
Это связано с компенсацией государством потерянного имущества, движемого и нет.
Так вот, если отменить пошлины, то оценка суммы компенсации будет рассчитываться по стоимости авто в ЕС. В таком случае, условный 10 летний ланос, который у нас стоит 3000 у.е. в ЕС стоит 300 у.е. Следовательно и тут правительство снизит свои затраты.
И еще раз:
Почему я считаю их мудаками, потому что Украина шас по всему миру ходит с протянутой рукой, на армию, на беженцев, но при этом зачем то убрала пошлины для частных лиц.
Я так и не понял почему я мудак, если решил сменить свою 15 летнюю машину на новую?
Это я отменял налоги?
Это я начал войну?
Я нарушил закон и завез "евробляху"?
Чем доступнее будет трпанспорт, тем быстрее будет оживать наша экономика (и западная тоже). Много машин это рабочие места (СТО, запчасти, бензин), это скорость логистики (оборачиваемость денег) и т.д.
Это нужно было сделать еще 10 лет назад. А не прикрывать жопу Васадзе наличием "защитой локального производства".
И что касается "Украина ходит с протянутой рукой". Еще раз, так что вы предлагаете - забрать деньги у своего населения, что бы не брать взаймы у запада? Национализировать? Експроприировать? Че там еще в совке делали.
Да, валюта уходит за границу. Но это МОЯ! валюта. Не ваша и не государственная. Так как авто разрешено завозить только физикам.
А что касается фиксированного курса, благодаря которому сейчас еще есть возможность купить авто на 10% дешевле у диллера... Так в данном случае экономия только 10% на курсе, а не 30% на налогах...
Поэтому спросите себя еще раз.
Если вы считаете мудаком меня, как человека, который за кровные деньги покупает себе машину... То кто вы, простите, такой, что бы меня судить? Это деликатно выражаясь.
Если же вы считаете мудаками правительство, которое отменило пошлины во время войны, то уверяю вас на то была причина. Никто не будет "стрелять себе в ногу" просто так...
Додано: Вів 17 тра, 2022 15:16
Чи працюють такі схеми?
Людина закордоном знімає на еквівалент 100000 грн Євро в банкоматі по 34 грн, їде в Україну і продає по 36 грн. Поповнює картку наступного банку на 100000 грн, їде за кордон, знову знімає євро, знову обмінює.
Або навіть не їхати назад в Україну, а купувати на готівкові Євро по 1.04 USDT і продавати на криптобіржах за 34 грн, виводити грн на картку наступного банку і знову знімати Євро.
Додано: Вів 17 тра, 2022 15:16
Хомякоид
Посоветуйте им зарабатывать больше. Ну как Вы обычно любите поучать.
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