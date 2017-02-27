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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9476947794789479
Повідомлення Додано: Вів 17 тра, 2022 14:33

  77st написав:\\\ Так же и сейчас с расстаможкой, во первый никто не верит что это навсегда, \\\

В смысле навсегда??? -- Закон называется "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законодательные акты Украины об усовершенствовании законодательства на период действия военного положения" -- что, какбэ, намекает :wink:
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Повідомлення Додано: Вів 17 тра, 2022 14:48

  greenozon написав:wtf
схему що описав DjPavel змахує на чорнушний кримінал
за таке спокійно можна садити


Гетьманцев, перелогиньтесь

да, схема, но ничего криминального тут нет.
Ну не хочет пипл терять деньги на пустом месте.
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Повідомлення Додано: Вів 17 тра, 2022 15:11

  DjPavel написав:Налоги уплачиваются не по месту возникновения или выплаты, а по налоговому резиденству получателя. Для этого и были созданы договоры об избежании двойного налооблажения. Если ты налоговый резидент Украины, и получил доход на Кипре, ты платишь налог в Украине, а не на Кипре. :lol:


Это конечно не так. Главную роль играет место получения дохода. Если резидент Украины получил доход на Кипре, то сначала он заплатит кипрские налоги с дохода, а потом доплатит украинские (если ставка в Украине выше). Или не заплатит, если ниже. Так действует договор об избежании двойного налогообложения.

Но думаю просто перевод денег на кипрский счет от иностранного работодателя для работника в Украине не составляет "получение дохода" для целей налогообложения. И тогда весь доход подлежит налогообложению по украинским ставкам в Украине.

Не вижу, где есть обман государства и зрада при получении ФОПом денег за пределами Украины при условии декларирования полученной суммы в Украине.
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Повідомлення Додано: Вів 17 тра, 2022 15:14

  Arh_ua написав:Ну смотри, ты даже примерно не знаешь какой у меня доход. И я очень далек от мысли что ты зарабатываешь больше меня. И да у меня три машины(форд, жук жены и нива для рыбалки. Что бы не было что я тут пальцы веером развожу), с которых я заплатил растаможку, и да я могу позволить себе Бмв даже с растоможекой. Почему я считаю их мудаками, потому что Украина шас по всему миру ходит с протянутой рукой, на армию, на беженцев, но при этом зачем то убрала пошлины для частных лиц.
Я помог на 40 000+- за последние два месяца (плюс плачу как и раньше полный налог и заплатил его наперед к тому, но это мелочи)
Т.е. пояку смотрят и в шоке.
+ вымывавается валюта из страны под это делала, еще и не по не рыночному курсы. Т.е. по сути эти люди пользуются этими дырами (читай грабят странну в военное время и подставляют ее на мировой аране) (хз зачем их сделали вообще).


Ок, если ты человек обеспеченный, то допускаю, что и не глупый.
Тогда приведу другой аргумент.
Ты не допусакл мысли, что отмена таможенных сборов это было одно из условий ЕС для:
1) Вступления в ЕС
2) выделения очередной "помощи"\кредита
Почему ? Да потому что им нужно компенсировать хоть как-то потери от закрытия авторынка россии.
Или
Для снижения затрат на компенсации пострадавшим в следствии войны...
Один автоблогер как-то рассказал.
Это связано с компенсацией государством потерянного имущества, движемого и нет.
Так вот, если отменить пошлины, то оценка суммы компенсации будет рассчитываться по стоимости авто в ЕС. В таком случае, условный 10 летний ланос, который у нас стоит 3000 у.е. в ЕС стоит 300 у.е. Следовательно и тут правительство снизит свои затраты.


И еще раз:
Почему я считаю их мудаками, потому что Украина шас по всему миру ходит с протянутой рукой, на армию, на беженцев, но при этом зачем то убрала пошлины для частных лиц.

Я так и не понял почему я мудак, если решил сменить свою 15 летнюю машину на новую?
Это я отменял налоги?
Это я начал войну?
Я нарушил закон и завез "евробляху"?

Чем доступнее будет трпанспорт, тем быстрее будет оживать наша экономика (и западная тоже). Много машин это рабочие места (СТО, запчасти, бензин), это скорость логистики (оборачиваемость денег) и т.д.
Это нужно было сделать еще 10 лет назад. А не прикрывать жопу Васадзе наличием "защитой локального производства".

И что касается "Украина ходит с протянутой рукой". Еще раз, так что вы предлагаете - забрать деньги у своего населения, что бы не брать взаймы у запада? Национализировать? Експроприировать? Че там еще в совке делали.

Да, валюта уходит за границу. Но это МОЯ! валюта. Не ваша и не государственная. Так как авто разрешено завозить только физикам.

А что касается фиксированного курса, благодаря которому сейчас еще есть возможность купить авто на 10% дешевле у диллера... Так в данном случае экономия только 10% на курсе, а не 30% на налогах...

Поэтому спросите себя еще раз.
Если вы считаете мудаком меня, как человека, который за кровные деньги покупает себе машину... То кто вы, простите, такой, что бы меня судить? Это деликатно выражаясь.

Если же вы считаете мудаками правительство, которое отменило пошлины во время войны, то уверяю вас на то была причина. Никто не будет "стрелять себе в ногу" просто так...
Amat
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 тра, 2022 15:16

Чи працюють такі схеми?
Людина закордоном знімає на еквівалент 100000 грн Євро в банкоматі по 34 грн, їде в Україну і продає по 36 грн. Поповнює картку наступного банку на 100000 грн, їде за кордон, знову знімає євро, знову обмінює.
Або навіть не їхати назад в Україну, а купувати на готівкові Євро по 1.04 USDT і продавати на криптобіржах за 34 грн, виводити грн на картку наступного банку і знову знімати Євро.
dimazah30
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Повідомлення Додано: Вів 17 тра, 2022 15:16

  Хомякоид написав:
  somilitark написав:
  greenback1996 написав: IT-сектор не резиновый, может и обделаться :roll:

Ну і що ви зробите? Запишетесь добровольцем на фронт? 8) Чи мамі напишете обуреного листа?
Реально смішно лунають топотіння ножкою ботаніків :mrgreen:
А курс устаканився, не зростає і не падає.
Гадаю, що коли вже точно буде оформлено доступ до заблокованих грошей агресора, то Мінфін буде приблизно розуміти як діяти і будуть мати ресурс.
Нам приблизно треба 2 ярди доларів на місяць, до нового року протягнемо на власних грошах, а потім вже підтягнуться примусові "репарації" із заблокованих резервів бензоколонки.


IT все правильно каже.

Хомякоид
Посоветуйте им зарабатывать больше. Ну как Вы обычно любите поучать.
копейка
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