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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9476947794789479>
Повідомлення Додано: Вів 17 тра, 2022 14:48

  greenozon написав:wtf
схему що описав DjPavel змахує на чорнушний кримінал
за таке спокійно можна садити


Гетьманцев, перелогиньтесь

да, схема, но ничего криминального тут нет.
Ну не хочет пипл терять деньги на пустом месте.
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Повідомлення Додано: Вів 17 тра, 2022 15:11

  DjPavel написав:Налоги уплачиваются не по месту возникновения или выплаты, а по налоговому резиденству получателя. Для этого и были созданы договоры об избежании двойного налооблажения. Если ты налоговый резидент Украины, и получил доход на Кипре, ты платишь налог в Украине, а не на Кипре. :lol:


Это конечно не так. Главную роль играет место получения дохода. Если резидент Украины получил доход на Кипре, то сначала он заплатит кипрские налоги с дохода, а потом доплатит украинские (если ставка в Украине выше). Или не заплатит, если ниже. Так действует договор об избежании двойного налогообложения.

Но думаю просто перевод денег на кипрский счет от иностранного работодателя для работника в Украине не составляет "получение дохода" для целей налогообложения. И тогда весь доход подлежит налогообложению по украинским ставкам в Украине.

Не вижу, где есть обман государства и зрада при получении ФОПом денег за пределами Украины при условии декларирования полученной суммы в Украине.
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Повідомлення Додано: Вів 17 тра, 2022 15:14

  Arh_ua написав:Ну смотри, ты даже примерно не знаешь какой у меня доход. И я очень далек от мысли что ты зарабатываешь больше меня. И да у меня три машины(форд, жук жены и нива для рыбалки. Что бы не было что я тут пальцы веером развожу), с которых я заплатил растаможку, и да я могу позволить себе Бмв даже с растоможекой. Почему я считаю их мудаками, потому что Украина шас по всему миру ходит с протянутой рукой, на армию, на беженцев, но при этом зачем то убрала пошлины для частных лиц.
Я помог на 40 000+- за последние два месяца (плюс плачу как и раньше полный налог и заплатил его наперед к тому, но это мелочи)
Т.е. пояку смотрят и в шоке.
+ вымывавается валюта из страны под это делала, еще и не по не рыночному курсы. Т.е. по сути эти люди пользуются этими дырами (читай грабят странну в военное время и подставляют ее на мировой аране) (хз зачем их сделали вообще).


Ок, если ты человек обеспеченный, то допускаю, что и не глупый.
Тогда приведу другой аргумент.
Ты не допусакл мысли, что отмена таможенных сборов это было одно из условий ЕС для:
1) Вступления в ЕС
2) выделения очередной "помощи"\кредита
Почему ? Да потому что им нужно компенсировать хоть как-то потери от закрытия авторынка россии.
Или
Для снижения затрат на компенсации пострадавшим в следствии войны...
Один автоблогер как-то рассказал.
Это связано с компенсацией государством потерянного имущества, движемого и нет.
Так вот, если отменить пошлины, то оценка суммы компенсации будет рассчитываться по стоимости авто в ЕС. В таком случае, условный 10 летний ланос, который у нас стоит 3000 у.е. в ЕС стоит 300 у.е. Следовательно и тут правительство снизит свои затраты.


И еще раз:
Почему я считаю их мудаками, потому что Украина шас по всему миру ходит с протянутой рукой, на армию, на беженцев, но при этом зачем то убрала пошлины для частных лиц.

Я так и не понял почему я мудак, если решил сменить свою 15 летнюю машину на новую?
Это я отменял налоги?
Это я начал войну?
Я нарушил закон и завез "евробляху"?

Чем доступнее будет трпанспорт, тем быстрее будет оживать наша экономика (и западная тоже). Много машин это рабочие места (СТО, запчасти, бензин), это скорость логистики (оборачиваемость денег) и т.д.
Это нужно было сделать еще 10 лет назад. А не прикрывать жопу Васадзе наличием "защитой локального производства".

И что касается "Украина ходит с протянутой рукой". Еще раз, так что вы предлагаете - забрать деньги у своего населения, что бы не брать взаймы у запада? Национализировать? Експроприировать? Че там еще в совке делали.

Да, валюта уходит за границу. Но это МОЯ! валюта. Не ваша и не государственная. Так как авто разрешено завозить только физикам.

А что касается фиксированного курса, благодаря которому сейчас еще есть возможность купить авто на 10% дешевле у диллера... Так в данном случае экономия только 10% на курсе, а не 30% на налогах...

Поэтому спросите себя еще раз.
Если вы считаете мудаком меня, как человека, который за кровные деньги покупает себе машину... То кто вы, простите, такой, что бы меня судить? Это деликатно выражаясь.

Если же вы считаете мудаками правительство, которое отменило пошлины во время войны, то уверяю вас на то была причина. Никто не будет "стрелять себе в ногу" просто так...
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Повідомлення Додано: Вів 17 тра, 2022 15:16

Чи працюють такі схеми?
Людина закордоном знімає на еквівалент 100000 грн Євро в банкоматі по 34 грн, їде в Україну і продає по 36 грн. Поповнює картку наступного банку на 100000 грн, їде за кордон, знову знімає євро, знову обмінює.
Або навіть не їхати назад в Україну, а купувати на готівкові Євро по 1.04 USDT і продавати на криптобіржах за 34 грн, виводити грн на картку наступного банку і знову знімати Євро.
dimazah30
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Повідомлення Додано: Вів 17 тра, 2022 15:26

  _hunter написав:В смысле навсегда??? -- Закон называется "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законодательные акты Украины об усовершенствовании законодательства на период действия военного положения" -- что, какбэ, намекает :wink:

Пару недель назад конкретно нулевую расстаможку на машины уже хотели отменить, да не смогли. Отменить могут в любой момент, когда вспомнят что бюджет плохо наполняется или те, кому было нужно, уже все расстаможили, в независимости от того есть военное положение в стране или нет.
77st
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 тра, 2022 15:34

  77st написав:
  _hunter написав:В смысле навсегда??? -- Закон называется "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законодательные акты Украины об усовершенствовании законодательства на период действия военного положения" -- что, какбэ, намекает :wink:

Пару недель назад конкретно нулевую расстаможку на машины уже хотели отменить, да не смогли. Отменить могут в любой момент, когда вспомнят что бюджет плохо наполняется или те, кому было нужно, уже все расстаможили, в независимости от того есть военное положение в стране или нет.


Для того что бы купить что-то ненужное, нужно сначала продать что-то ненужное :wink:

Это я к тому, что эти "подешевевшие" машины еще кто-то должен покупать...
А насколько я понимаю, цены на авто, во всем мире, будут только расти в ближайшие пару лет...

А вот фиксированный курс, который позволяет купить сейчас авто на 10% ниже. Да и не только авто, а все что угодно (по сути за счет государства) думаю отменят к концу мая. ИМХО, конечно.
Но там же еще есть нюанс с длительностью военного положения. Кто-то говорил, что по закону оно не может быть больше 3 месяцев. Потом нужн оили войну объявлять или отменять. Я не юрист, утверждать не буду.
но если это так, то при отмене военного положения они и курс должны будут отпустить... Шевченко уже заикнулся об этом пару дней назад.
Так что лавочка скоро прикроется.
А вот с пошлинами для физиков не знаю. Могут и оставить. Посмотрим.
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Повідомлення Додано: Вів 17 тра, 2022 15:38

  77st написав:
  _hunter написав:В смысле навсегда??? -- Закон называется "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законодательные акты Украины об усовершенствовании законодательства на период действия военного положения" -- что, какбэ, намекает :wink:

Пару недель назад конкретно нулевую расстаможку на машины уже хотели отменить, да не смогли. Отменить могут в любой момент, когда вспомнят что бюджет плохо наполняется или те, кому было нужно, уже все расстаможили, в независимости от того есть военное положение в стране или нет.

Может месяц назад? -- если мы конкретно про зп-7311 говорим... Ну да: отменить могут попробовать в любой момент -- про что сам текст закона с самого начала и говорил.
Т.е. откуда взялось "навсегда" -- все еще остается загадкой.
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Повідомлення Додано: Вів 17 тра, 2022 15:56

Официальный курс + облигации

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з...............17.05.2022..........18.05.2022
дата розрахунку..............16.05.2022...........17.05.2022
Євро.................................30,4792................30,842...+1.19%
Долар США......................29,2549................29,2549...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0543 (вчера 1.0418).

Индекс доллара DXY в 15-00 103.35 (вчера 104.49)
После затяжного роста доллар сделал серьезный шаг вниз.

За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики 17 травня 2022 року, до державного бюджету
залучено 7 455 722 462,35 грн.
Из них:
- до 27.07.2022 - 9.5% - 1 320 591 265,17 грн;
- до 02.11.2022 - 10% - 2 270 695 024,00 грн;
- до 25.10.2023 - 11.5% - 3 864 436 173,18 грн.
Удовлетворены все заявки. Суммы по всем срокам весьма приличные, но наибольшим спросом пользуются самые длинные бумаги.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Вів 17 тра, 2022 16:05

Re: Валютный рынок в контексте ДС

77st написав: Отменить могут в любой момент, когда вспомнят что бюджет плохо наполняется

Ніхто й не забуває і веде підрахунок недоотриманих коштів у бюджет:)
Митниця дала дані щодо пільгового ввезення автівок:
- За пільговими умовами з початку (9 квітня) вже станом на 15 травня завезли 76,5 тисяч автівок.
- Загальна сума пільги за митні платежі склала 8,5 млрд грн
- Середній час (за період з 25.04 -13.05) оформлення складає 45 хвилин на одне авто
- Найбільше за день завезли 10 травня. 4817 авто за добу

А стосовно бюджету і з податками є така думка (представника КШЕ у ВР, як тут його величають):
Немного добавлю ясности в тот публичный c**ч, который вызвало заявление министра финансов для The Economist касательно возможного повышения налогов.

1) Да, у нас проблема с Бюджетом. Писал уже про это, но давайте еще раз коротко: наши расходы стремятся к 200 млрд грн/ месяц;
2) 🥲Доходы ниже 90 млрд грн/месяц;
3) Понятно, что у нас огромное недополучение, в том числе и по налогам. Кто пишет про выполнение плана, к сожалению, не разобрался. Или разобрался и манипулирует. Уберите НДС, который не вернули, и предоплату по налогам, и получите ужасную цифру (около 30-40% недобора). По таможне все еще хуже.
В общем, дыру в 100 млрд надо закрывать.

Теперь как это можно сделать?
1) Сокращать бюджет? Возможно, но для понимания у нас около 150 млрд (3/4) идёт на армию. Надеюсь, не надо пояснять, почему сокращения там невозможны. А среди остальных 50-ти миллиардов это в основном социалка и пенсии. Конечно, можно и нужно уменьшить количество чиновников, но прям сильно это не спасёт ситуацию. Максимум мы тут найдём 1/20 от необходимых ресурсов.
2) Повышать налоги? Тут масштабно это сделать невозможно. Во-первых, не сработает, бизнес уедет. Во-вторых, Рада не будет голосовать за такое. А если мелкими поднятиями – только всех разозлим и опять же не привлечём достаточно ресурсов. В общем, нет смысла. Лучше уже правда оптимизировать госаппарат. Но еще раз - все это мелочи.
3) Просить помощи у доноров. Все те же 100 млрд. Это пока единственная возможность. И да, тут я немного понимаю, зачем министр в ориентированном именно на иностранного читателя СМИ ( The Economist) рисует апокалиптические сценарии. И обещает когда-то поднять налоги)
Надеюсь, тоже не надо пояснять, почему создавать впечатление, что мы не заплатим по долгам, когда одновременно просим дать денег, максимально глупая затея.

Все.
Я бы сейчас не ломал копья на тему налогов. Скорее всего уровень налогообложения останется в нынешнем статусе. Ни больше ни меньше.
А сконцентрировался бы на шагах в других сферах. Какие именно надо сделать шаги – напишу отдельным постом.
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 тра, 2022 16:16

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Сибарит написав:Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з...............17.05.2022..........18.05.2022
дата розрахунку..............16.05.2022...........17.05.2022
Євро.................................30,4792................30,842...+1.19%
Долар США......................29,2549................29,2549...зафиксирован


какой смысл в этих постах? с таким же успехом можно постить курс НБУ на 18.01.2014

реально купить 35, Киев.
Moneta
 
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