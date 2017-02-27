Гетьманцев, перелогиньтесь
да, схема, но ничего криминального тут нет.
Ну не хочет пипл терять деньги на пустом месте.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 17 тра, 2022 14:48
Додано: Вів 17 тра, 2022 15:11
Это конечно не так. Главную роль играет место получения дохода. Если резидент Украины получил доход на Кипре, то сначала он заплатит кипрские налоги с дохода, а потом доплатит украинские (если ставка в Украине выше). Или не заплатит, если ниже. Так действует договор об избежании двойного налогообложения.
Но думаю просто перевод денег на кипрский счет от иностранного работодателя для работника в Украине не составляет "получение дохода" для целей налогообложения. И тогда весь доход подлежит налогообложению по украинским ставкам в Украине.
Не вижу, где есть обман государства и зрада при получении ФОПом денег за пределами Украины при условии декларирования полученной суммы в Украине.
Додано: Вів 17 тра, 2022 15:14
Ок, если ты человек обеспеченный, то допускаю, что и не глупый.
Тогда приведу другой аргумент.
Ты не допусакл мысли, что отмена таможенных сборов это было одно из условий ЕС для:
1) Вступления в ЕС
2) выделения очередной "помощи"\кредита
Почему ? Да потому что им нужно компенсировать хоть как-то потери от закрытия авторынка россии.
Или
Для снижения затрат на компенсации пострадавшим в следствии войны...
Один автоблогер как-то рассказал.
Это связано с компенсацией государством потерянного имущества, движемого и нет.
Так вот, если отменить пошлины, то оценка суммы компенсации будет рассчитываться по стоимости авто в ЕС. В таком случае, условный 10 летний ланос, который у нас стоит 3000 у.е. в ЕС стоит 300 у.е. Следовательно и тут правительство снизит свои затраты.
И еще раз:
Почему я считаю их мудаками, потому что Украина шас по всему миру ходит с протянутой рукой, на армию, на беженцев, но при этом зачем то убрала пошлины для частных лиц.
Я так и не понял почему я мудак, если решил сменить свою 15 летнюю машину на новую?
Это я отменял налоги?
Это я начал войну?
Я нарушил закон и завез "евробляху"?
Чем доступнее будет трпанспорт, тем быстрее будет оживать наша экономика (и западная тоже). Много машин это рабочие места (СТО, запчасти, бензин), это скорость логистики (оборачиваемость денег) и т.д.
Это нужно было сделать еще 10 лет назад. А не прикрывать жопу Васадзе наличием "защитой локального производства".
И что касается "Украина ходит с протянутой рукой". Еще раз, так что вы предлагаете - забрать деньги у своего населения, что бы не брать взаймы у запада? Национализировать? Експроприировать? Че там еще в совке делали.
Да, валюта уходит за границу. Но это МОЯ! валюта. Не ваша и не государственная. Так как авто разрешено завозить только физикам.
А что касается фиксированного курса, благодаря которому сейчас еще есть возможность купить авто на 10% дешевле у диллера... Так в данном случае экономия только 10% на курсе, а не 30% на налогах...
Поэтому спросите себя еще раз.
Если вы считаете мудаком меня, как человека, который за кровные деньги покупает себе машину... То кто вы, простите, такой, что бы меня судить? Это деликатно выражаясь.
Если же вы считаете мудаками правительство, которое отменило пошлины во время войны, то уверяю вас на то была причина. Никто не будет "стрелять себе в ногу" просто так...
Додано: Вів 17 тра, 2022 15:16
Чи працюють такі схеми?
Людина закордоном знімає на еквівалент 100000 грн Євро в банкоматі по 34 грн, їде в Україну і продає по 36 грн. Поповнює картку наступного банку на 100000 грн, їде за кордон, знову знімає євро, знову обмінює.
Або навіть не їхати назад в Україну, а купувати на готівкові Євро по 1.04 USDT і продавати на криптобіржах за 34 грн, виводити грн на картку наступного банку і знову знімати Євро.
Додано: Вів 17 тра, 2022 15:26
Пару недель назад конкретно нулевую расстаможку на машины уже хотели отменить, да не смогли. Отменить могут в любой момент, когда вспомнят что бюджет плохо наполняется или те, кому было нужно, уже все расстаможили, в независимости от того есть военное положение в стране или нет.
Додано: Вів 17 тра, 2022 15:34
Для того что бы купить что-то ненужное, нужно сначала продать что-то ненужное
Это я к тому, что эти "подешевевшие" машины еще кто-то должен покупать...
А насколько я понимаю, цены на авто, во всем мире, будут только расти в ближайшие пару лет...
А вот фиксированный курс, который позволяет купить сейчас авто на 10% ниже. Да и не только авто, а все что угодно (по сути за счет государства) думаю отменят к концу мая. ИМХО, конечно.
Но там же еще есть нюанс с длительностью военного положения. Кто-то говорил, что по закону оно не может быть больше 3 месяцев. Потом нужн оили войну объявлять или отменять. Я не юрист, утверждать не буду.
но если это так, то при отмене военного положения они и курс должны будут отпустить... Шевченко уже заикнулся об этом пару дней назад.
Так что лавочка скоро прикроется.
А вот с пошлинами для физиков не знаю. Могут и оставить. Посмотрим.
Додано: Вів 17 тра, 2022 15:38
Может месяц назад? -- если мы конкретно про зп-7311 говорим... Ну да: отменить могут попробовать в любой момент -- про что сам текст закона с самого начала и говорил.
Т.е. откуда взялось "навсегда" -- все еще остается загадкой.
Додано: Вів 17 тра, 2022 15:56
Официальный курс + облигации
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з...............17.05.2022..........18.05.2022
дата розрахунку..............16.05.2022...........17.05.2022
Євро.................................30,4792................30,842...+1.19%
Долар США......................29,2549................29,2549...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0543 (вчера 1.0418).
Индекс доллара DXY в 15-00 103.35 (вчера 104.49)
После затяжного роста доллар сделал серьезный шаг вниз.
За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики 17 травня 2022 року, до державного бюджету
залучено 7 455 722 462,35 грн.
Из них:
- до 27.07.2022 - 9.5% - 1 320 591 265,17 грн;
- до 02.11.2022 - 10% - 2 270 695 024,00 грн;
- до 25.10.2023 - 11.5% - 3 864 436 173,18 грн.
Удовлетворены все заявки. Суммы по всем срокам весьма приличные, но наибольшим спросом пользуются самые длинные бумаги.
Додано: Вів 17 тра, 2022 16:05
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Ніхто й не забуває і веде підрахунок недоотриманих коштів у бюджет:)
А стосовно бюджету і з податками є така думка (представника КШЕ у ВР, як тут його величають):
Додано: Вів 17 тра, 2022 16:16
Re: Валютный рынок в контексте ДС
какой смысл в этих постах? с таким же успехом можно постить курс НБУ на 18.01.2014
реально купить 35, Киев.
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