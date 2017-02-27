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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 17 тра, 2022 16:28
greenozon написав:wtf
схему що описав DjPavel змахує на чорнушний кримінал
за таке спокійно можна садити
при чем тут криминал?
лодыри и пенсы из этой ветки положили глаз на халявный заработок.
трусить по 29 у хомяков и галерных, и скирдовать на каком-то пейполе-революте через 10 схем, чтоб потом вывести по 35 через п2п.
хороший был план, но мимо. я не продал ни цента с евроФОП, и тоже планируем уходить на юсдт, особенно если липовый курс сохранится после пробоя сорокета.
Востаннє редагувалось Moneta
в Вів 17 тра, 2022 16:31, всього редагувалось 3 разів.
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Додано: Вів 17 тра, 2022 16:29
DjPavel написав:
В декларациях никто ничего не рисует - отражается доход полученный на счетах в зарубежных банках, который легко подтверждается банковскими выписками, инвойсами и контрактами с ФОП, вот и всё. Сумма налога в итоге точно такая же, как если бы все доходы приходили на счета в укр банк
тоесть у наших фопов есть счета в кошерных зарубежных банках, где обслуживание платное? или максимум что они могут это оформить бизнес-счет в wise тоже не совсем бесплатный? и при каждом переводе средств прикладывается инвойс? или обходятся личными wise-счетами и могут предоставить инвойс по требованию?
допустим налоговую устраивает один из этих вариантов.
хотелось бы остановится немного на этапе валюта-крипто. вывод средств с wise на криптобиржу(что и их правилами не разрешено, и сервисы вроде currency com позволяют пополнять по ибан в евро только из кошерных банков, с вайс и револют не позволяют. револют тестирует свой крипто-сервис и также не относится положительно к таким действиям. если вайс запросит с какой целью происходит перевод участнику п2п криптобиржы на крупную сумму, что туда приложить? находу сфотошопить инвойс? напомню что вайс прикрыл пополнение своей карты по п2п с гривневых карт из-за злоупотреблений. полагаю он обнаружит и резко возросшую активность обычных/бизнес пользователей из определенной страны отправляющих непонятно с какой целью валюту другим пользователям вайс. мне пейсера заморозил на 3 дня перевод с революта на около 200 евро, 200Карл! потому что я отправил не как обычно сепа в евро а через свифт в злотых, чтобы сэкономить на комиссе за конвертацию сверх лимита. при том что я слал сам себе, попросили сначала прояснить суть операции, потом выписки за 3 месяца из банка-отправителя.
далее наши банки. видел на форуме сообщения что кот заблокировал кому-то счета после перевода с фоп счета на личный крупной суммы. причем не было варианта закрыть все счета и вывести деньги в другой банк. только покупка военных облигаций либо заморозка счетов до конца войны. подобные сообщения видел в ветке пумпа, блок счетов после закончившегося депо, плюс внесение в тот же день, или перевод от родственников крупной суммы, все тоже плюс вылет из грейса по кредитке, которая также заблокирована и ее невозможно пополнить.
как в случае блокировки нашим банком объяснить происхождение средств поступившых от валюта-крипто-грн? распечатать 100500 ордеров из бинанса и заверить все у юриста(что не бесплатно) примет ли банк такие выписки? с учетом того что в части ордеров фио может не совпасть с фио участника сделки на бинансе из-за использования сторонних карт
в данной ситуации наиболее оптимальный вариант это получение на счет в зарубежном банке который также является крипто-френдли и с него без вопросов выводится на крипто-площадки
еще 1 рабочий вариант - выплаты на бизнес-счет вайса фоп выплат и хранения там с выводом небольшой части на текущие потребности
хранение крупных сумм на личном вайс счете наверняка вызовет вопросы
либо заведение на валютный счет в укр банке и продажа небольшой части на текущие потребности, при условии что не введут обязательную продажу
при всех вариантах поступления валюты будет ограничено и курс будет расти, в то время как большинство ойтишников не имеющих счета в кошерном зарубежном крипто-френдли банке могут испытывать трудности на всех этапах валюта-крипто-грн при использовании менее идеальных способов
Востаннє редагувалось wtf
в Вів 17 тра, 2022 16:59, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 17 тра, 2022 16:34
Moneta написав:
через 10 схем
схемы давно прикрыли, привязал в одном из наших банков грн карту к пайпал, в итоге и оплата оказалась прикрыта, и нахлобучили на курсе при верификации карты на купле-продаже 1,95 долл на 3+ грн плюс 1грн+ за 2 операции конвертации валюты туда и обратно или 1% от суммы согласно тарифов. удачи купить по 29 при таких комиссах
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Додано: Вів 17 тра, 2022 16:37
ВВП України у 2022 році впаде на 39% за умови затяжної війни до кінця року, а за умови перемир'я – на 20%, такі оцінки озвучив голова Dragon Capital Томаш Фіала.
"Це буде великий удар по економіці - її втрати становитимуть 39% ВВП, якщо не буде перемир'я і війна триватиме весь рік. Якщо ж буде перемир'я, то ми прогнозуємо спад економіки на 20%", - сказав він під час Global Outlook: Economic Frontline, організованої Європейською Бізнес Асоціацією у вівторок.
Говорячи про прогнозовану девальвацію гривні, Фіала зазначив, що певна девальвація буде, але не "надто драматична". Інфляція в Україні очікується на рівні 20% у 2022 році.
Він зазначив, що компанія не очікує цього року повернення своїх інвестицій. Найближчим часом компанія планує підвищити зарплати після їх зниження внаслідок повномасштабної війни Росії проти України.
"Три наші склади потрапили під бомбардування і майже повністю згоріли", – зазначив Фіала.
Він наголосив, що завдяки успіхам української армії Dragon Capital вдалося перезапустити роботу.
"Загалом в усій Україні, навіть на сході, все працює. Можливості відрізняються: найменший рівень відновлення роботи – 30-40%, але здебільшого це 70% довоєнної діяльності", – зазначив Фіала.
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Додано: Вів 17 тра, 2022 16:46
wtf
Вже ж блокують і paypal. Я перевіряв десь 3 тижні назад з 3-ох банків. Робив переказ на іншу особу 10$ з гривневої картки. Не працює ні якщо обрати долари для оплати, ні якщо обрати гривні по курсу Paypal (в районі 30 тоді був).
Чи ви знаєте спосіб?
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dimazah30
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Додано: Вів 17 тра, 2022 16:47
wtf написав: Moneta написав:
через 10 схем
схемы давно прикрыли, привязал в одном из наших банков грн карту к пайпал, в итоге и оплата оказалась прикрыта, и нахлобучили на курсе при верификации карты на купле-продаже 1,95 долл на 3+ грн плюс 1грн+ за 2 операции конвертации валюты туда и обратно или 1% от суммы согласно тарифов. удачи купить по 29 при таких комиссах
на курсе тема на 100+ страниц, схемы эти сущий бред, типа дождаться обнуление лимитов в 03.00 часа, завести на банк Х, оттуда на платежку У, там блокнут акк, 2 недели втирать саппорту, вернут обратно на счет Х, с него на контору Z, с него на бинанс, с него на ptp binance и через ptp на приват24. после чего довольно запостить скрин с покупкой по 29.
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Додано: Вів 17 тра, 2022 16:58
dimazah30 написав:
Чи ви знаєте спосіб?
судя по постам на форуме людям удается оплатить товар на ebay, по курсу до +10%, но прямой перевод на палку видимо определяется и блокируется
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