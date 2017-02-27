Додано: Вів 17 тра, 2022 16:29

DjPavel написав: В декларациях никто ничего не рисует - отражается доход полученный на счетах в зарубежных банках, который легко подтверждается банковскими выписками, инвойсами и контрактами с ФОП, вот и всё. Сумма налога в итоге точно такая же, как если бы все доходы приходили на счета в укр банк В декларациях никто ничего не рисует - отражается доход полученный на счетах в зарубежных банках, который легко подтверждается банковскими выписками, инвойсами и контрактами с ФОП, вот и всё. Сумма налога в итоге точно такая же, как если бы все доходы приходили на счета в укр банк

тоесть у наших фопов есть счета в кошерных зарубежных банках, где обслуживание платное? или максимум что они могут это оформить бизнес-счет в wise тоже не совсем бесплатный? и при каждом переводе средств прикладывается инвойс? или обходятся личными wise-счетами и могут предоставить инвойс по требованию?допустим налоговую устраивает один из этих вариантов.хотелось бы остановится немного на этапе валюта-крипто. вывод средств с wise на криптобиржу(что и их правилами не разрешено, и сервисы вроде currency com позволяют пополнять по ибан в евро только из кошерных банков, с вайс и револют не позволяют. револют тестирует свой крипто-сервис и также не относится положительно к таким действиям. если вайс запросит с какой целью происходит перевод участнику п2п криптобиржы на крупную сумму, что туда приложить? находу сфотошопить инвойс? напомню что вайс прикрыл пополнение своей карты по п2п с гривневых карт из-за злоупотреблений. полагаю он обнаружит и резко возросшую активность обычных/бизнес пользователей из определенной страны отправляющих непонятно с какой целью валюту другим пользователям вайс. мне пейсера заморозил на 3 дня перевод с революта на около 200 евро, 200Карл! потому что я отправил не как обычно сепа в евро а через свифт в злотых, чтобы сэкономить на комиссе за конвертацию сверх лимита. при том что я слал сам себе, попросили сначала прояснить суть операции, потом выписки за 3 месяца из банка-отправителя.далее наши банки. видел на форуме сообщения что кот заблокировал кому-то счета после перевода с фоп счета на личный крупной суммы. причем не было варианта закрыть все счета и вывести деньги в другой банк. только покупка военных облигаций либо заморозка счетов до конца войны. подобные сообщения видел в ветке пумпа, блок счетов после закончившегося депо, плюс внесение в тот же день, или перевод от родственников крупной суммы, все тоже плюс вылет из грейса по кредитке, которая также заблокирована и ее невозможно пополнить.как в случае блокировки нашим банком объяснить происхождение средств поступившых от валюта-крипто-грн? распечатать 100500 ордеров из бинанса и заверить все у юриста(что не бесплатно) примет ли банк такие выписки? с учетом того что в части ордеров фио может не совпасть с фио участника сделки на бинансе из-за использования сторонних картв данной ситуации наиболее оптимальный вариант это получение на счет в зарубежном банке который также является крипто-френдли и с него без вопросов выводится на крипто-площадкиеще 1 рабочий вариант - выплаты на бизнес-счет вайса фоп выплат и хранения там с выводом небольшой части на текущие потребностихранение крупных сумм на личном вайс счете наверняка вызовет вопросылибо заведение на валютный счет в укр банке и продажа небольшой части на текущие потребности, при условии что не введут обязательную продажупри всех вариантах поступления валюты будет ограничено и курс будет расти, в то время как большинство ойтишников не имеющих счета в кошерном зарубежном крипто-френдли банке могут испытывать трудности на всех этапах валюта-крипто-грн при использовании менее идеальных способов