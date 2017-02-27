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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 17 тра, 2022 16:28
greenozon написав:wtf
схему що описав DjPavel змахує на чорнушний кримінал
за таке спокійно можна садити
при чем тут криминал?
лодыри и пенсы из этой ветки положили глаз на халявный заработок.
трусить по 29 у хомяков и галерных, и скирдовать на каком-то пейполе-революте через 10 схем, чтоб потом вывести по 35 через п2п.
хороший был план, но мимо. я не продал ни цента с евроФОП, и тоже планируем уходить на юсдт, особенно если липовый курс сохранится после пробоя сорокета.
Востаннє редагувалось Moneta
в Вів 17 тра, 2022 16:31, всього редагувалось 3 разів.
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Додано: Вів 17 тра, 2022 16:29
DjPavel написав:
В декларациях никто ничего не рисует - отражается доход полученный на счетах в зарубежных банках, который легко подтверждается банковскими выписками, инвойсами и контрактами с ФОП, вот и всё. Сумма налога в итоге точно такая же, как если бы все доходы приходили на счета в укр банк
тоесть у наших фопов есть счета в кошерных зарубежных банках, где обслуживание платное? или максимум что они могут это оформить бизнес-счет в wise тоже не совсем бесплатный? и при каждом переводе средств прикладывается инвойс? или обходятся личными wise-счетами и могут предоставить инвойс по требованию?
допустим налоговую устраивает один из этих вариантов.
хотелось бы остановится немного на этапе валюта-крипто. вывод средств с wise на криптобиржу(что и их правилами не разрешено, и сервисы вроде crypto com позволяют пополнять по ибан в евро только из кошерных банков, с вайс и револют не позволяют. револют тестирует свой крипто-сервис и также не относится положительно к таким действиям. если вайс запросит с какой целью происходит перевод участнику п2п криптобиржы на крупную сумму, что туда приложить? находу сфотошопить инвойс? напомню что вайс прикрыл пополнение своей карты по п2п с гривневых карт из-за злоупотреблений. полагаю он обнаружит и резко возросшую активность обычных/бизнес пользователей из определенной страны отправляющих непонятно с какой целью валюту другим пользователям вайс. мне пейсера заморозил на 3 дня перевод с революта на около 200 евро, 200Карл! потому что я отправил не как обычно сепа в евро а через свифт в злотых, чтобы сэкономить на комиссе за конвертацию сверх лимита. при том что я слал сам себе, попросили сначала прояснить суть операции, потом выписки за 3 месяца из банка-отправителя.
далее наши банки. видел на форуме сообщения что кот заблокировал кому-то счета после перевода с фоп счета на личный крупной суммы. причем не было варианта закрыть все счета и вывести деньги в другой банк. только покупка военных облигаций либо заморозка счетов до конца войны. подобные сообщения видел в ветке пумпа, блок счетов после закончившегося депо, плюс внесение в тот же день, или перевод от родственников крупной суммы, все тоже плюс вылет из грейса по кредитке, которая также заблокирована и ее невозможно пополнить.
как в случае блокировки нашим банком объяснить происхождение средств поступившых от валюта-крипто-грн? распечатать 100500 ордеров из бинанса и заверить все у юриста(что не бесплатно) примет ли банк такие выписки? с учетом того что в части ордеров фио может не совпасть с фио участника сделки на бинансе из-за использования сторонних карт
в данной ситуации наиболее оптимальный вариант это получение на счет в зарубежном банке который также является крипто-френдли и с него без вопросов выводится на крипто-площадки
еще 1 рабочий вариант - выплаты на бизнес-счет вайса фоп выплат и хранения там с выводом небольшой части на текущие потребности
хранение крупных сумм на личном вайс счете наверняка вызовет вопросы
либо заведение на валютный счет в укр банке и продажа небольшой части на текущие потребности, при условии что не введут обязательную продажу
при всех вариантах поступления валюты будет ограничено и курс будет расти, в то время как большинство ойтишников не имеющих счета в кошерном зарубежном крипто-френдли банке могут испытывать трудности на всех этапах валюта-крипто-грн при использовании менее идеальных способов
Востаннє редагувалось wtf
в Вів 17 тра, 2022 17:07, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Вів 17 тра, 2022 16:34
Moneta написав:
через 10 схем
схемы давно прикрыли, привязал в одном из наших банков грн карту к пайпал, в итоге и оплата оказалась прикрыта, и нахлобучили на курсе при верификации карты на купле-продаже 1,95 долл на 3+ грн плюс 1грн+ за 2 операции конвертации валюты туда и обратно или 1% от суммы согласно тарифов. удачи купить по 29 при таких комиссах
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Додано: Вів 17 тра, 2022 16:37
ВВП України у 2022 році впаде на 39% за умови затяжної війни до кінця року, а за умови перемир'я – на 20%, такі оцінки озвучив голова Dragon Capital Томаш Фіала.
"Це буде великий удар по економіці - її втрати становитимуть 39% ВВП, якщо не буде перемир'я і війна триватиме весь рік. Якщо ж буде перемир'я, то ми прогнозуємо спад економіки на 20%", - сказав він під час Global Outlook: Economic Frontline, організованої Європейською Бізнес Асоціацією у вівторок.
Говорячи про прогнозовану девальвацію гривні, Фіала зазначив, що певна девальвація буде, але не "надто драматична". Інфляція в Україні очікується на рівні 20% у 2022 році.
Він зазначив, що компанія не очікує цього року повернення своїх інвестицій. Найближчим часом компанія планує підвищити зарплати після їх зниження внаслідок повномасштабної війни Росії проти України.
"Три наші склади потрапили під бомбардування і майже повністю згоріли", – зазначив Фіала.
Він наголосив, що завдяки успіхам української армії Dragon Capital вдалося перезапустити роботу.
"Загалом в усій Україні, навіть на сході, все працює. Можливості відрізняються: найменший рівень відновлення роботи – 30-40%, але здебільшого це 70% довоєнної діяльності", – зазначив Фіала.
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jump
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Додано: Вів 17 тра, 2022 16:46
wtf
Вже ж блокують і paypal. Я перевіряв десь 3 тижні назад з 3-ох банків. Робив переказ на іншу особу 10$ з гривневої картки. Не працює ні якщо обрати долари для оплати, ні якщо обрати гривні по курсу Paypal (в районі 30 тоді був).
Чи ви знаєте спосіб?
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dimazah30
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Додано: Вів 17 тра, 2022 16:47
wtf написав: Moneta написав:
через 10 схем
схемы давно прикрыли, привязал в одном из наших банков грн карту к пайпал, в итоге и оплата оказалась прикрыта, и нахлобучили на курсе при верификации карты на купле-продаже 1,95 долл на 3+ грн плюс 1грн+ за 2 операции конвертации валюты туда и обратно или 1% от суммы согласно тарифов. удачи купить по 29 при таких комиссах
на курсе тема на 100+ страниц, схемы эти сущий бред, типа дождаться обнуление лимитов в 03.00 часа, завести на банк Х, оттуда на платежку У, там блокнут акк, 2 недели втирать саппорту, вернут обратно на счет Х, с него на контору Z, с него на бинанс, с него на ptp binance и через ptp на приват24. после чего довольно запостить скрин с покупкой по 29.
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Moneta
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Додано: Вів 17 тра, 2022 16:58
dimazah30 написав:
Чи ви знаєте спосіб?
судя по постам на форуме людям удается оплатить товар на ebay, по курсу до +10%, но прямой перевод на палку видимо определяется и блокируется
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wtf
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Додано: Вів 17 тра, 2022 17:07
flyman написав: 77st написав:
решение НБУ ибо нужно либо вводить обязательную продажу поступающей валюты
Азіровщина і Арбузівщина
з.і.
ПА8
А пі 5 ?
Ех були часи колись
Хто казав що буде паритет ?
USD/Euro знов пішло на 1.05.
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Хомякоид
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Додано: Вів 17 тра, 2022 17:14
Amat написав: Arh_ua написав:
Ну смотри, ты даже примерно не знаешь какой у меня доход. И я очень далек от мысли что ты зарабатываешь больше меня. И да у меня три машины(форд, жук жены и нива для рыбалки. Что бы не было что я тут пальцы веером развожу), с которых я заплатил растаможку, и да я могу позволить себе Бмв даже с растоможекой. Почему я считаю их мудаками, потому что Украина шас по всему миру ходит с протянутой рукой, на армию, на беженцев, но при этом зачем то убрала пошлины для частных лиц.
Я помог на 40 000+- за последние два месяца (плюс плачу как и раньше полный налог и заплатил его наперед к тому, но это мелочи)
Т.е. пояку смотрят и в шоке.
+ вымывавается валюта из страны под это делала, еще и не по не рыночному курсы. Т.е. по сути эти люди пользуются этими дырами (читай грабят странну в военное время и подставляют ее на мировой аране) (хз зачем их сделали вообще).
Ок, если ты человек обеспеченный, то допускаю, что и не глупый.
Тогда приведу другой аргумент.
Ты не допусакл мысли, что отмена таможенных сборов это было одно из условий ЕС для:
1) Вступления в ЕС
2) выделения очередной "помощи"\кредита
Почему ? Да потому что им нужно компенсировать хоть как-то потери от закрытия авторынка россии.
Или
Для снижения затрат на компенсации пострадавшим в следствии войны...
Один автоблогер как-то рассказал.
Это связано с компенсацией государством потерянного имущества, движемого и нет.
Так вот, если отменить пошлины, то оценка суммы компенсации будет рассчитываться по стоимости авто в ЕС. В таком случае, условный 10 летний ланос, который у нас стоит 3000 у.е. в ЕС стоит 300 у.е. Следовательно и тут правительство снизит свои затраты.
И еще раз:
Почему я считаю их мудаками, потому что Украина шас по всему миру ходит с протянутой рукой, на армию, на беженцев, но при этом зачем то убрала пошлины для частных лиц.
Я так и не понял почему я мудак, если решил сменить свою 15 летнюю машину на новую?
Это я отменял налоги?
Это я начал войну?
Я нарушил закон и завез "евробляху"?
Чем доступнее будет трпанспорт, тем быстрее будет оживать наша экономика (и западная тоже). Много машин это рабочие места (СТО, запчасти, бензин), это скорость логистики (оборачиваемость денег) и т.д.
Это нужно было сделать еще 10 лет назад. А не прикрывать жопу Васадзе наличием "защитой локального производства".
И что касается "Украина ходит с протянутой рукой". Еще раз, так что вы предлагаете - забрать деньги у своего населения, что бы не брать взаймы у запада? Национализировать? Експроприировать? Че там еще в совке делали.
Да, валюта уходит за границу. Но это МОЯ! валюта. Не ваша и не государственная. Так как авто разрешено завозить только физикам.
А что касается фиксированного курса, благодаря которому сейчас еще есть возможность купить авто на 10% дешевле у диллера... Так в данном случае экономия только 10% на курсе, а не 30% на налогах...
Поэтому спросите себя еще раз.
Если вы считаете мудаком меня, как человека, который за кровные деньги покупает себе машину... То кто вы, простите, такой, что бы меня судить? Это деликатно выражаясь.
Если же вы считаете мудаками правительство, которое отменило пошлины во время войны, то уверяю вас на то была причина. Никто не будет "стрелять себе в ногу" просто так...
1. просто домыслы
2. просто домыслы. Про компенсацию, это как то очень глубоко. Дай бог, хотя я не очень верю/не понимаю где под эту найдут денег
3. За отмену пошлин я только за. Но после войны и навсегда. Остается правда вопрос, с чего платить зп бюджетникам, компенсации и пенсии. Можно подескутировать, про оптимизацию экономики и т.д.
4. Про вассдзе люто плюсую
5. При чем тут совок и кто начал войну. Ты хочешь победить или лечь по рашку? Если ответ победить, то кто должен это оплатить? Я, напрмер, который сознательно не стал уменьшать нагоузку налоговую в два раза, твой сосед, кто?
6. Валюта как бы твоя(если ты купил раньше ее до войны) и не совсем твоя, если покупаешь сейчас. Так как курс не рыночный у по сути дотируется всеми экспортерами сейчас + Украиной.
7. Почему я так грубо написал. Смотрит на это все немец или поляк и думает. А почему я должен тратить свои налоги, если в Укриане еще стока денег. Пусть они своим налоги поднимают (что уже по сути гетьманцев и мягко намикает). Т.е по сути люди ради личной выгоды сеюменутной, подставляют всю страну.
И я нигде не писал, что ты или те кто на карты революта нарушает законы. ты нет и получатели наверное нет. Просто некоторые волонтерят, как то помогают. А другие "пользуются моментом" для личного обогошения.
Может это все и по детски написано, но мое имхо не время сейчас такое делать.
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Додано: Вів 17 тра, 2022 18:05
У кого какие мнения по поводу сегодняшнего роста?
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