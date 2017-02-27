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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9477947894799480
Повідомлення Додано: Вів 17 тра, 2022 18:23

  yulia956688 написав:У кого какие мнения по поводу сегодняшнего роста?

данасрать, как вырос, так и упадёт, зависит от желания толстосумов прикупить на нале
edvardd
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Повідомлення Додано: Вів 17 тра, 2022 18:28

  yulia956688 написав:У кого какие мнения по поводу сегодняшнего роста?

Война, экономика в опе, дальнейший рост неизбежен
75stasstas75
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Повідомлення Додано: Вів 17 тра, 2022 18:41

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Arh_ua написав:И да у меня три машины(форд, жук жены и нива для рыбалки. Что бы не было что я тут пальцы веером развожу), с которых я заплатил растаможку, и да я могу позволить себе Бмв даже с растоможекой. Почему я считаю их мудаками, потому что Украина шас по всему миру ходит с протянутой рукой, на армию, на беженцев, но при этом зачем то убрала пошлины для частных лиц.
Я помог на 40 000+- за последние два месяца (плюс плачу как и раньше полный налог и заплатил его наперед к тому, но это мелочи)

Фу какое жлобливое общество, у меня вообще нет авто, и я помог больше...жесть.
BIGor
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  #<1 ... 9477947894799480
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