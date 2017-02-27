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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 17 тра, 2022 18:23
yulia956688 написав:
У кого какие мнения по поводу сегодняшнего роста?
данасрать, как вырос, так и упадёт, зависит от желания толстосумов прикупить на нале
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Додано: Вів 17 тра, 2022 18:28
yulia956688 написав:
У кого какие мнения по поводу сегодняшнего роста?
Война, экономика в опе, дальнейший рост неизбежен
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Додано: Вів 17 тра, 2022 18:41
Arh_ua написав:
И да у меня три машины
(форд, жук жены и нива для рыбалки. Что бы не было что я тут пальцы веером развожу), с которых я заплатил растаможку, и да я могу позволить себе Бмв даже с растоможекой. Почему я считаю их мудаками, потому что Украина шас по всему миру ходит с протянутой рукой, на армию, на беженцев, но при этом зачем то убрала пошлины для частных лиц.Я помог на 40 000+-
за последние два месяца (плюс плачу как и раньше полный налог и заплатил его наперед к тому, но это мелочи)
Фу какое жлобливое общество, у меня вообще нет авто, и я помог больше...жесть.
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