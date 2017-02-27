Почему я считаю их мудаками, потому что Украина шас по всему миру ходит с протянутой рукой, на армию, на беженцев, но при этом зачем то убрала пошлины для частных лиц.Я помог на 40 000+- за последние два месяца (плюс плачу как и раньше полный налог и заплатил его наперед к тому, но это мелочи)Т.е. пояку смотрят и в шоке.+ вымывавается валюта из страны под это делала, еще и не по не рыночному курсы. Т.е. по сути эти люди пользуются этими дырами (читай грабят странну в военное время и подставляют ее на мировой аране) (хз зачем их сделали вообще).