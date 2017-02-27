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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 17 тра, 2022 18:23
yulia956688 написав:
У кого какие мнения по поводу сегодняшнего роста?
данасрать, как вырос, так и упадёт, зависит от желания толстосумов прикупить на нале
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Додано: Вів 17 тра, 2022 18:28
yulia956688 написав:
У кого какие мнения по поводу сегодняшнего роста?
Война, экономика в опе, дальнейший рост неизбежен
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75stasstas75
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Додано: Вів 17 тра, 2022 18:41
Arh_ua написав:
И да у меня три машины
(форд, жук жены и нива для рыбалки. Что бы не было что я тут пальцы веером развожу), с которых я заплатил растаможку, и да я могу позволить себе Бмв даже с растоможекой. Почему я считаю их мудаками, потому что Украина шас по всему миру ходит с протянутой рукой, на армию, на беженцев, но при этом зачем то убрала пошлины для частных лиц.Я помог на 40 000+-
за последние два месяца (плюс плачу как и раньше полный налог и заплатил его наперед к тому, но это мелочи)
Фу какое жлобливое общество, у меня вообще нет авто, и я помог больше...жесть.
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BIGor
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Додано: Вів 17 тра, 2022 18:51
75stasstas75 написав: yulia956688 написав:
У кого какие мнения по поводу сегодняшнего роста?
Война, экономика в опе, дальнейший рост неизбежен
До каких уровней - 38..., 40...., 45....?!
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Додано: Вів 17 тра, 2022 18:54
Ото зараз блін почнемо мірятись, хто на скільки поміг )))
P.S.
Мені схема із завозом Бентлі з нульовою ставкою податку також не подобається.
Закон приймали для спрощення завозу волонтерами техніки для потреб ЗСУ.
Чи спеціально, чи ні, але ніяких обмежень на те, які автомобілі підпадають під нульову ставку, я які ні, не ввели. З юридичного боку все ок, з точки зору поточної ситуації - не ок (люди які можуть дозволити собі дорогі машини, можуть і податки за них заплатити).
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she_ne_investor
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Додано: Вів 17 тра, 2022 18:56
BIGor написав: Arh_ua написав:
И да у меня три машины
(форд, жук жены и нива для рыбалки. Что бы не было что я тут пальцы веером развожу), с которых я заплатил растаможку, и да я могу позволить себе Бмв даже с растоможекой. Почему я считаю их мудаками, потому что Украина шас по всему миру ходит с протянутой рукой, на армию, на беженцев, но при этом зачем то убрала пошлины для частных лиц.Я помог на 40 000+-
за последние два месяца (плюс плачу как и раньше полный налог и заплатил его наперед к тому, но это мелочи)
Фу какое жлобливое общество, у меня вообще нет авто, и я помог больше...жесть.
Сомневаюсь, что ты помог больше
У тебя же денег нет
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pesikot
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Додано: Вів 17 тра, 2022 18:58
pesikot написав: BIGor написав: Arh_ua написав:
И да у меня три машины
(форд, жук жены и нива для рыбалки. Что бы не было что я тут пальцы веером развожу), с которых я заплатил растаможку, и да я могу позволить себе Бмв даже с растоможекой. Почему я считаю их мудаками, потому что Украина шас по всему миру ходит с протянутой рукой, на армию, на беженцев, но при этом зачем то убрала пошлины для частных лиц.Я помог на 40 000+-
за последние два месяца (плюс плачу как и раньше полный налог и заплатил его наперед к тому, но это мелочи)
Фу какое жлобливое общество, у меня вообще нет авто, и я помог больше...жесть.
Сомневаюсь, что ты помог больше
У тебя же денег нет
Сомневайся. Пусть будет денег нет.
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BIGor
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Додано: Вів 17 тра, 2022 18:58
Валюта полученная нашим государством как помощь экономики продаётся на межбанке, или складывается в резервы и под неё делают эмиссию?
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yulia956688
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Додано: Вів 17 тра, 2022 19:06
she_ne_investor написав:
Ото зараз блін почнемо мірятись, хто на скільки поміг )))
P.S.
Мені схема із завозом Бентлі з нульовою ставкою податку також не подобається.
Закон приймали для спрощення завозу волонтерами техніки для потреб ЗСУ.
Чи спеціально, чи ні, але ніяких обмежень на те, які автомобілі підпадають під нульову ставку, я які ні, не ввели. З юридичного боку все ок, з точки зору поточної ситуації - не ок (люди які можуть дозволити собі дорогі машини, можуть і податки за них заплатити).
закон принимали в спешке, потому что жирные потомственные таможенные жлобы драли со всего по привычке долю малую.
Дабы не наступать на важные мозоли и не тратить драгоценное время на разборки с таможенными элитами, решили вопрос обнулением пошлины.
Сейчас раздуплились, что лекарство оказалось чересчур горьким для бюджета и пытаются все вернуть назад. Но хотят сделать это так, чтобы липкие рученки держались подальше от поставок автотехники армии.
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antey1969
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Додано: Вів 17 тра, 2022 19:13
Arh_ua написав:
Почему я считаю их мудаками, потому что Украина шас по всему миру ходит с протянутой рукой, на армию, на беженцев, но при этом зачем то убрала пошлины для частных лиц.
Я помог на 40 000+- за последние два месяца (плюс плачу как и раньше полный налог и заплатил его наперед к тому, но это мелочи)
Т.е. пояку смотрят и в шоке.
+ вымывавается валюта из страны под это делала, еще и не по не рыночному курсы. Т.е. по сути эти люди пользуются этими дырами (читай грабят странну в военное время и подставляют ее на мировой аране) (хз зачем их сделали вообще).
Багато євроблях пішло в ЗСУ та силові структури як гуманітарка.
Прості люди, що купили собі блях не мудаки, а просто дебіли, бо проблеми з паливом нікуди не щезнуть, і їх тачки коштуватимуть по ціні металобрухту.
Окрема категорія дебілів, це ті, хто накупили тачок до війни за не віддали їх родичам, які пішли в ЗСУ, бо в броніку зі зброєю та спорядженням таки краще переміщуватися на тачці, а не своїми ногами. В результаті - відносини будуть зіпсовані на все життя, а машини перетворяться на металобрухт. Гроші, можливо, - в папірці.
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