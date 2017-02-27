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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9478947994809481
Повідомлення Додано: Вів 17 тра, 2022 19:22

  Denik написав:накупили тачок до війни за не віддали їх родичам, які пішли в ЗСУ, бо в броніку зі зброєю та спорядженням таки краще переміщуватися на тачці, а не своїми ногами

Представил себе передвижение на тачке в окопе. Это ж как нужно родственников ненавидеть.
moveton
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Повідомлення Додано: Вів 17 тра, 2022 19:30

  asti написав:
  75stasstas75 написав:
  yulia956688 написав:У кого какие мнения по поводу сегодняшнего роста?
Война, экономика в опе, дальнейший рост неизбежен
До каких уровней - 38..., 40...., 45....?!

знать бы... до 40 думаю точно дойдем, а там...
75stasstas75
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Повідомлення Додано: Вів 17 тра, 2022 19:34

Re: Валютный рынок в контексте ДС

До 40 точно дойдем. Но КОГДА?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Вів 17 тра, 2022 19:50

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Это все понятно, но какого хрена черный рынок так реагирует?


Скорее всего это чья то схема. Кто-то очень хорошо зарабатывает на разнице официального и черного курса.
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 тра, 2022 19:56

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Сибарит написав:Суммы по всем срокам весьма приличные, но наибольшим спросом пользуются самые длинные бумаги.


Або скуповують виключно держбанки, або віра в гривню та Україну підкріплюється ще й математично ...
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Повідомлення Додано: Вів 17 тра, 2022 20:05

Re: Валютный рынок в контексте ДС

ну шо - бенз уже отпустили в свободное плавание - полетаем?) Да и Резников говорит, что война переходит в затяжную фазу - ох не хорошо это скажется на валюте... Вопрос - по 35 еще сильно дешево или уже так себе? А то я сомневаюсь на все заходить или нет?
Канечно в шоколаде те, кто за бугром и снимают еврик по 33 и шлют его переводом в Украину или завозят налом... Несправедливо это всё :(
greenback1996
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