RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9478947994809481
Повідомлення Додано: Вів 17 тра, 2022 19:30

  asti написав:
  75stasstas75 написав:
  yulia956688 написав:У кого какие мнения по поводу сегодняшнего роста?
Война, экономика в опе, дальнейший рост неизбежен
До каких уровней - 38..., 40...., 45....?!

знать бы... до 40 думаю точно дойдем, а там...
75stasstas75
Аватар користувача
 
Повідомлень: 429
З нами з: 02.07.17
Подякував: 4 раз.
Подякували: 111 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 17 тра, 2022 19:34

Re: Валютный рынок в контексте ДС

До 40 точно дойдем. Но КОГДА?
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7423
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 736 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 17 тра, 2022 19:50

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Это все понятно, но какого хрена черный рынок так реагирует?


Скорее всего это чья то схема. Кто-то очень хорошо зарабатывает на разнице официального и черного курса.
Andrey2512
 
Повідомлень: 53
З нами з: 04.04.22
Подякував: 5 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 17 тра, 2022 19:56

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Сибарит написав:Суммы по всем срокам весьма приличные, но наибольшим спросом пользуются самые длинные бумаги.


Або скуповують виключно держбанки, або віра в гривню та Україну підкріплюється ще й математично ...
V2
4
 
Повідомлень: 7507
З нами з: 03.07.09
Подякував: 274 раз.
Подякували: 1258 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Вів 17 тра, 2022 20:05

Re: Валютный рынок в контексте ДС

ну шо - бенз уже отпустили в свободное плавание - полетаем?) Да и Резников говорит, что война переходит в затяжную фазу - ох не хорошо это скажется на валюте... Вопрос - по 35 еще сильно дешево или уже так себе? А то я сомневаюсь на все заходить или нет?
Канечно в шоколаде те, кто за бугром и снимают еврик по 33 и шлют его переводом в Украину или завозят налом... Несправедливо это всё :( быстрее уже бы и валюту отпустить
greenback1996
Аватар користувача
 
Повідомлень: 120
З нами з: 26.07.18
Подякував: 454 раз.
Подякували: 32 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 17 тра, 2022 20:53

  Investor_K написав:До 40 точно дойдем. Но КОГДА?
на следующей пачке.
пс: квестора нашла?
-видится что не нашла...так как вопрос за вопросом))
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6677
З нами з: 03.12.14
Подякував: 1303 раз.
Подякували: 1338 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 17 тра, 2022 21:02

  Investor_K написав:До 40 точно дойдем. Но КОГДА?
такими темпами к сентябрю видимо//)
asti
 
Повідомлень: 2670
З нами з: 24.11.12
Подякував: 42 раз.
Подякували: 510 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 17 тра, 2022 21:44

greenback1996

Знаете, как в Германии снять евро с карты Приват?
Andrey2512
 
Повідомлень: 53
З нами з: 04.04.22
Подякував: 5 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 9478947994809481
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 3054, 3055, 3056
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
30551 29228938
Переглянути останнє повідомлення
Вів 17 тра, 2022 09:46
elron
Продуктовые рынки и не только в валютном контексте 1 ... 157, 158, 159
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
1588 10022309
Переглянути останнє повідомлення
Суб 14 тра, 2022 12:18
Mirax
Валютный рынок в мире 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7972 22521718
Переглянути останнє повідомлення
Сер 04 тра, 2022 16:05
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.