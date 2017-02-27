RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9479948094819482>
Повідомлення Додано: Вів 17 тра, 2022 19:30

  asti написав:
  75stasstas75 написав:
  yulia956688 написав:У кого какие мнения по поводу сегодняшнего роста?
Война, экономика в опе, дальнейший рост неизбежен
До каких уровней - 38..., 40...., 45....?!

знать бы... до 40 думаю точно дойдем, а там...
75stasstas75
Аватар користувача
 
Повідомлень: 429
З нами з: 02.07.17
Подякував: 4 раз.
Подякували: 111 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 17 тра, 2022 19:34

Re: Валютный рынок в контексте ДС

До 40 точно дойдем. Но КОГДА?
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7423
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 736 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 17 тра, 2022 19:50

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Это все понятно, но какого хрена черный рынок так реагирует?


Скорее всего это чья то схема. Кто-то очень хорошо зарабатывает на разнице официального и черного курса.
Andrey2512
 
Повідомлень: 55
З нами з: 04.04.22
Подякував: 5 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 17 тра, 2022 19:56

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Сибарит написав:Суммы по всем срокам весьма приличные, но наибольшим спросом пользуются самые длинные бумаги.


Або скуповують виключно держбанки, або віра в гривню та Україну підкріплюється ще й математично ...
V2
4
 
Повідомлень: 7507
З нами з: 03.07.09
Подякував: 274 раз.
Подякували: 1258 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Вів 17 тра, 2022 20:05

Re: Валютный рынок в контексте ДС

ну шо - бенз уже отпустили в свободное плавание - полетаем?) Да и Резников говорит, что война переходит в затяжную фазу - ох не хорошо это скажется на валюте... Вопрос - по 35 еще сильно дешево или уже так себе? А то я сомневаюсь на все заходить или нет?
Канечно в шоколаде те, кто за бугром и снимают еврик по 33 и шлют его переводом в Украину или завозят налом... Несправедливо это всё :( быстрее уже бы и валюту отпустить - я за +- одинаковый курс и по картам и на нале, а не за ту дичь, что сейчас... Не самые бедные люди свинтили за бугор, еще и валюту по норм курсу стригут :oops:
Востаннє редагувалось greenback1996 в Вів 17 тра, 2022 22:10, всього редагувалось 1 раз.
greenback1996
Аватар користувача
 
Повідомлень: 122
З нами з: 26.07.18
Подякував: 455 раз.
Подякували: 32 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 17 тра, 2022 20:53

  Investor_K написав:До 40 точно дойдем. Но КОГДА?
на следующей пачке.
пс: квестора нашла?
-видится что не нашла...так как вопрос за вопросом))
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6677
З нами з: 03.12.14
Подякував: 1303 раз.
Подякували: 1338 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 17 тра, 2022 21:02

  Investor_K написав:До 40 точно дойдем. Но КОГДА?
такими темпами к сентябрю видимо//)
asti
 
Повідомлень: 2670
З нами з: 24.11.12
Подякував: 42 раз.
Подякували: 510 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 17 тра, 2022 21:44

greenback1996

Знаете, как в Германии снять евро с карты Приват?
Andrey2512
 
Повідомлень: 55
З нами з: 04.04.22
Подякував: 5 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 17 тра, 2022 22:05

Andrey2512
а что там такого особенного?
greenback1996
Аватар користувача
 
Повідомлень: 122
З нами з: 26.07.18
Подякував: 455 раз.
Подякували: 32 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 17 тра, 2022 22:27

  asti написав:
  75stasstas75 написав:
  yulia956688 написав:У кого какие мнения по поводу сегодняшнего роста?
Война, экономика в опе, дальнейший рост неизбежен
До каких уровней - 38..., 40...., 45....?!


я думаю это ОООЧЕНЬ оптимистично, с 8 до 9 тоже долго раскачивались, а потом бодрее пошли.

многие еще не осознают в какую экономическую жопу мы летим. многие думают, что засыпят кэшем и вернут золото полуботка в придачу. а я почему-то уверен, что выпишут тендера для СВОИХ предприятий, а Украине помогут товаром, пришлют новые шведские зерновозы, финский утеплитель и т.д. но как это повлияет на:

-яму в балансе
-невозможность продаж нового зерна, пока не доставлено старое
-убогость бюджета "проживем до следующего выпуска ОВГЗ"
-огромный отток молодежи, при неизменившемся количестве пенсов и чинуш
-и будем честны, граждане стали сильно экономить, а значит обескровливать и без того хилую экономику?

конечно иначе было нельзя. при кацапах от гривны не осталось бы вообще ничего, я себе постоянно это говорю. сопротивляться необходимо до победного конца. а там вернем и территории и ввп.

но на олх уже встречаются киевские однушки за тридцатку от реалистов.
Востаннє редагувалось Moneta в Вів 17 тра, 2022 22:52, всього редагувалось 4 разів.
Moneta
 
Повідомлень: 2938
З нами з: 26.06.11
Подякував: 60 раз.
Подякували: 1357 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 9479948094819482>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: gorbatiuk_v і 3 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 3054, 3055, 3056
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
30551 29234914
Переглянути останнє повідомлення
Вів 17 тра, 2022 09:46
elron
Продуктовые рынки и не только в валютном контексте 1 ... 157, 158, 159
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
1588 10025284
Переглянути останнє повідомлення
Суб 14 тра, 2022 12:18
Mirax
Валютный рынок в мире 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7972 22521743
Переглянути останнє повідомлення
Сер 04 тра, 2022 16:05
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (2778)
18.05.2022 00:24
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.