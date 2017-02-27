Додано: Вів 17 тра, 2022 20:05

ну шо - бенз уже отпустили в свободное плавание - полетаем?) Да и Резников говорит, что война переходит в затяжную фазу - ох не хорошо это скажется на валюте... Вопрос - по 35 еще сильно дешево или уже так себе? А то я сомневаюсь на все заходить или нет?Канечно в шоколаде те, кто за бугром и снимают еврик по 33 и шлют его переводом в Украину или завозят налом... Несправедливо это всёбыстрее уже бы и валюту отпустить - я за +- одинаковый курс и по картам и на нале, а не за ту дичь, что сейчас... Не самые бедные люди свинтили за бугор, еще и валюту по норм курсу стригут