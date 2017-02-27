знать бы... до 40 думаю точно дойдем, а там...
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 17 тра, 2022 19:30
Додано: Вів 17 тра, 2022 19:34
Re: Валютный рынок в контексте ДС
До 40 точно дойдем. Но КОГДА?
Додано: Вів 17 тра, 2022 19:50
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Это все понятно, но какого хрена черный рынок так реагирует?
Скорее всего это чья то схема. Кто-то очень хорошо зарабатывает на разнице официального и черного курса.
Додано: Вів 17 тра, 2022 19:56
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: Вів 17 тра, 2022 20:05
Re: Валютный рынок в контексте ДС
ну шо - бенз уже отпустили в свободное плавание - полетаем?) Да и Резников говорит, что война переходит в затяжную фазу - ох не хорошо это скажется на валюте... Вопрос - по 35 еще сильно дешево или уже так себе? А то я сомневаюсь на все заходить или нет?
Канечно в шоколаде те, кто за бугром и снимают еврик по 33 и шлют его переводом в Украину или завозят налом... Несправедливо это всё быстрее уже бы и валюту отпустить - я за +- одинаковый курс и по картам и на нале, а не за ту дичь, что сейчас... Не самые бедные люди свинтили за бугор, еще и валюту по норм курсу стригут
Востаннє редагувалось greenback1996 в Вів 17 тра, 2022 22:10, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 17 тра, 2022 20:53
Додано: Вів 17 тра, 2022 21:02
Додано: Вів 17 тра, 2022 22:27
я думаю это ОООЧЕНЬ оптимистично, с 8 до 9 тоже долго раскачивались, а потом бодрее пошли.
многие еще не осознают в какую экономическую жопу мы летим. многие думают, что засыпят кэшем и вернут золото полуботка в придачу. а я почему-то уверен, что выпишут тендера для СВОИХ предприятий, а Украине помогут товаром, пришлют новые шведские зерновозы, финский утеплитель и т.д. но как это повлияет на:
-яму в балансе
-невозможность продаж нового зерна, пока не доставлено старое
-убогость бюджета "проживем до следующего выпуска ОВГЗ"
-огромный отток молодежи, при неизменившемся количестве пенсов и чинуш
-и будем честны, граждане стали сильно экономить, а значит обескровливать и без того хилую экономику?
конечно иначе было нельзя. при кацапах от гривны не осталось бы вообще ничего, я себе постоянно это говорю. сопротивляться необходимо до победного конца. а там вернем и территории и ввп.
но на олх уже встречаются киевские однушки за тридцатку от реалистов.
Востаннє редагувалось Moneta в Вів 17 тра, 2022 22:52, всього редагувалось 4 разів.
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