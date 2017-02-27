greenback1996
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 17 тра, 2022 22:41
Andrey2512
обратитесь в поддержку ПБ - мож подскажут. Не было опыта снятия кеша в Германии с ПБ карты
Додано: Вів 17 тра, 2022 23:08
В банкомат вставить карту, выбрать язык (в банках Крайшпаркассе есть выбор языков) и нажать - снять наличные. И все. Элементарно, никаких необычностей.
П. С. Сегодня с утра был курс конвертации 33,33, а с 11,00 уже 33,44. Комиссия 2%.
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