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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9479948094819482
Повідомлення Додано: Вів 17 тра, 2022 22:33

greenback1996

Знакомый не может. Как его научить?
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 тра, 2022 22:41

Andrey2512
обратитесь в поддержку ПБ - мож подскажут. Не было опыта снятия кеша в Германии с ПБ карты
greenback1996
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Повідомлення Додано: Вів 17 тра, 2022 23:08

  Andrey2512 написав:greenback1996

Знакомый не может. Как его научить?


В банкомат вставить карту, выбрать язык (в банках Крайшпаркассе есть выбор языков) и нажать - снять наличные. И все. Элементарно, никаких необычностей.
П. С. Сегодня с утра был курс конвертации 33,33, а с 11,00 уже 33,44. Комиссия 2%.
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