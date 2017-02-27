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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9479948094819482
Повідомлення Додано: Вів 17 тра, 2022 22:33

greenback1996

Знакомый не может. Как его научить?
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 тра, 2022 22:41

Andrey2512
обратитесь в поддержку ПБ - мож подскажут. Не было опыта снятия кеша в Германии с ПБ карты
greenback1996
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Повідомлення Додано: Вів 17 тра, 2022 23:08

  Andrey2512 написав:greenback1996

Знакомый не может. Как его научить?


В банкомат вставить карту, выбрать язык (в банках Крайшпаркассе есть выбор языков) и нажать - снять наличные. И все. Элементарно, никаких необычностей.
П. С. Сегодня с утра был курс конвертации 33,33, а с 11,00 уже 33,44. Комиссия 2%.
boa
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 тра, 2022 07:56

34.50-34.60/35.10-35.20
odessit2007
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Повідомлення Додано: Сер 18 тра, 2022 08:02

ФРС продовжить підвищувати ставки, поки інфляція не знизитьс

Голова Федеральної резервної системи США Джером Пауелл заявив про рішучість знизити інфляцію та підтримку для цього підвищення відсоткових ставок.

Його слова передає cnbc.

"Ми йтимемо доти, доки не відчуємо, що знаходимося в тому місці, де ми можемо сказати, що фінансові умови знаходяться в належному місці", - заявив він.

За його словами, підвищення ставок доцільно і Федеральний комітет з операцій на відкритому ринку ФРС підтримує ідею підвищення ставки на 50 б.п. на наступних двох засіданнях.
jump
 
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