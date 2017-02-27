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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9479948094819482
Повідомлення Додано: Вів 17 тра, 2022 22:33

greenback1996

Знакомый не может. Как его научить?
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 тра, 2022 22:41

Andrey2512
обратитесь в поддержку ПБ - мож подскажут. Не было опыта снятия кеша в Германии с ПБ карты
greenback1996
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Повідомлення Додано: Вів 17 тра, 2022 23:08

  Andrey2512 написав:greenback1996

Знакомый не может. Как его научить?


В банкомат вставить карту, выбрать язык (в банках Крайшпаркассе есть выбор языков) и нажать - снять наличные. И все. Элементарно, никаких необычностей.
П. С. Сегодня с утра был курс конвертации 33,33, а с 11,00 уже 33,44. Комиссия 2%.
boa
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 тра, 2022 07:56

34.50-34.60/35.10-35.20
odessit2007
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Повідомлення Додано: Сер 18 тра, 2022 08:02

ФРС продовжить підвищувати ставки, поки інфляція не знизитьс

Голова Федеральної резервної системи США Джером Пауелл заявив про рішучість знизити інфляцію та підтримку для цього підвищення відсоткових ставок.

Його слова передає cnbc.

"Ми йтимемо доти, доки не відчуємо, що знаходимося в тому місці, де ми можемо сказати, що фінансові умови знаходяться в належному місці", - заявив він.

За його словами, підвищення ставок доцільно і Федеральний комітет з операцій на відкритому ринку ФРС підтримує ідею підвищення ставки на 50 б.п. на наступних двох засіданнях.
jump
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 тра, 2022 09:00

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Можно практический вопрос - если с гривневой карты за границей снимать деньги, какой курс будет считаться в расчете сейчас - официальный НБУ или коммерческий банка? По какому курсу будут выдавать евро и как сейчас вообще это считается? Спасибо
katso
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Повідомлення Додано: Сер 18 тра, 2022 09:03

  katso написав:Можно практический вопрос - если с гривневой карты за границей снимать деньги, какой курс будет считаться в расчете сейчас - официальный НБУ или коммерческий банка? По какому курсу будут выдавать евро и как сейчас вообще это считается? Спасибо

Все сильно зависит от страны/банка/партнерок. Чем все это рассказывать -- проще снять десятку -- и самому все увидеть.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 тра, 2022 09:16

  _hunter написав:
  katso написав:Можно практический вопрос - если с гривневой карты за границей снимать деньги, какой курс будет считаться в расчете сейчас - официальный НБУ или коммерческий банка? По какому курсу будут выдавать евро и как сейчас вообще это считается? Спасибо

Все сильно зависит от страны/банка/партнерок. Чем все это рассказывать -- проще снять десятку -- и самому все увидеть.


Страна Великобритания, карта Приватбанка, там обычный банкомат будет, банк не известен пока. Просто нужно деньги человеку переслать и хотя бы приблизительно понимать как их рассчитывать.
katso
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Повідомлення Додано: Сер 18 тра, 2022 09:20

  katso написав:
  _hunter написав:
  katso написав:Можно практический вопрос - если с гривневой карты за границей снимать деньги, какой курс будет считаться в расчете сейчас - официальный НБУ или коммерческий банка? По какому курсу будут выдавать евро и как сейчас вообще это считается? Спасибо

Все сильно зависит от страны/банка/партнерок. Чем все это рассказывать -- проще снять десятку -- и самому все увидеть.


Страна Великобритания, карта Приватбанка, там обычный банкомат будет, банк не известен пока. Просто нужно деньги человеку переслать и хотя бы приблизительно понимать как их рассчитывать.

Нет такого банкомата -- "обычный"... Поэтому:
Шаг №1 -- просто пересылаем человеку десятку -- которую он сразу же снимает.
Шаг №2 -- получив всю необходимую информацию из первых рук (из чека) -- хотя бы приблизительно понимаем как их рассчитывать.
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Повідомлення Додано: Сер 18 тра, 2022 10:14

Эта ветка все ещё про валюту?

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vitaliian
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  #<1 ... 9479948094819482
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