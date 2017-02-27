Додано: Сер 18 тра, 2022 11:49

DjPavel написав: greenozon написав: wtf

схему що описав DjPavel змахує на чорнушний кримінал

за таке спокійно можна садити схему що описав DjPavel змахує на чорнушний криміналза таке спокійно можна садити

Глупость. Налоги со всех доходов уплачены в Украине. Доход полученный за пределами Украины согласно НКУ является объектом налогообложения. Счета в зарубежных банках никто вам иметь не запрещает, что люди успешно и делают.



В декларациях никто ничего не рисует - отражается доход полученный на счетах в зарубежных банках, который легко подтверждается банковскими выписками, инвойсами и контрактами с ФОП, вот и всё. Сумма налога в итоге точно такая же, как если бы все доходы приходили на счета в укр банк (но это в нашем случае, как делают другие - можно только предполагать, но у Нацбанка нет инструментов чтобы это проверить, поскольку автообмен еще не работает) Глупость. Налоги со всех доходов уплачены в Украине. Доход полученный за пределами Украины согласно НКУ является объектом налогообложения. Счета в зарубежных банках никто вам иметь не запрещает, что люди успешно и делают.В декларациях никто ничего не рисует - отражается доход полученный на счетах в зарубежных банках, который легко подтверждается банковскими выписками, инвойсами и контрактами с ФОП, вот и всё. Сумма налога в итоге точно такая же, как если бы все доходы приходили на счета в укр банк (но это в нашем случае, как делают другие - можно только предполагать, но у Нацбанка нет инструментов чтобы это проверить, поскольку автообмен еще не работает)

Глупость, это ваше (вашей конторы) знание валютного и налогового законодательства.Во-первых, счет конечно за рубежом Вам никто не запрещает иметь, только вот валютная выручка должна быть получена ФОПом по ВЭД деятельности на счета в украинском банке и это прямая норма. Штрафы там очень существенные.Во-вторых, счет ФОПу украинскому банк нормальный не откроет ибо нет такой деятельности, которую может вести украинский ФОП с зарубежным счетом априори (платежки что вы указали, это не банки да и квази-счета в принципе).Так вот этот доход полученный на эти счета будет считаться Вашим личным (не ФОП) доходом и налог с этой суммы уже 19.5%, который вы должны задекларировать и заплатить.Так что в декларациях Вы именно "рисуете".Итог, мало того что штраф по валютному в размере всей валютной выручки, так еще и 19.5% сверху светит.Вам не просто так указали что никакие большие конторы подобную схемы не используют.п.с. очень не советую показывать тут выписки по иностранным счетам..