RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9481948294839484>
Повідомлення Додано: Сер 18 тра, 2022 10:57

Re: Валютный рынок в контексте ДС

НБУ будет подставлять пчечо и останавливать эту анархию? У кого какие мысли?
yulia956688
 
Повідомлень: 43
З нами з: 15.07.15
Подякував: 19 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 18 тра, 2022 11:04

  yulia956688 написав:НБУ будет подставлять пчечо и останавливать эту анархию? У кого какие мысли?


Отменить дурацкий государственный курс и IT сами зальют все валютой как тут уже писали.
Берите плакат идите под НБУ
Хомякоид
 
Повідомлень: 1872
З нами з: 19.09.14
Подякував: 2120 раз.
Подякували: 282 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 18 тра, 2022 11:06

Хомякоид уже намекнули на это и черный рынок отреагировал нервным ростом.
yulia956688
 
Повідомлень: 43
З нами з: 15.07.15
Подякував: 19 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 18 тра, 2022 11:14

  yulia956688 написав:Хомякоид уже намекнули на это и черный рынок отреагировал нервным ростом.


Пока будет гос. курс будут постоянно реагировать нервным ростом и другими приколами.

По бензину видно до чего приводит гос.регулирование.
Хомякоид
 
Повідомлень: 1872
З нами з: 19.09.14
Подякував: 2120 раз.
Подякували: 282 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 18 тра, 2022 11:30

Re: Валютный рынок в контексте ДС

35.6 за доллар? Серьезно? В Киеве сегодня видел.
Andrey2512
 
Повідомлень: 56
З нами з: 04.04.22
Подякував: 5 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 18 тра, 2022 11:34

Andrey2512 это опт сейчас такой. Улица я так понимаю 36+
yulia956688
 
Повідомлень: 43
З нами з: 15.07.15
Подякував: 19 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 18 тра, 2022 11:49

  DjPavel написав:
  greenozon написав:wtf
схему що описав DjPavel змахує на чорнушний кримінал
за таке спокійно можна садити

Глупость. Налоги со всех доходов уплачены в Украине. Доход полученный за пределами Украины согласно НКУ является объектом налогообложения. Счета в зарубежных банках никто вам иметь не запрещает, что люди успешно и делают.

В декларациях никто ничего не рисует - отражается доход полученный на счетах в зарубежных банках, который легко подтверждается банковскими выписками, инвойсами и контрактами с ФОП, вот и всё. Сумма налога в итоге точно такая же, как если бы все доходы приходили на счета в укр банк (но это в нашем случае, как делают другие - можно только предполагать, но у Нацбанка нет инструментов чтобы это проверить, поскольку автообмен еще не работает)


Глупость, это ваше (вашей конторы) знание валютного и налогового законодательства.

Во-первых, счет конечно за рубежом Вам никто не запрещает иметь, только вот валютная выручка должна быть получена ФОПом по ВЭД деятельности на счета в украинском банке и это прямая норма. Штрафы там очень существенные.

Во-вторых, счет ФОПу украинскому банк нормальный не откроет ибо нет такой деятельности, которую может вести украинский ФОП с зарубежным счетом априори (платежки что вы указали, это не банки да и квази-счета в принципе).Так вот этот доход полученный на эти счета будет считаться Вашим личным (не ФОП) доходом и налог с этой суммы уже 19.5%, который вы должны задекларировать и заплатить.

Так что в декларациях Вы именно "рисуете".

Итог, мало того что штраф по валютному в размере всей валютной выручки, так еще и 19.5% сверху светит.

Вам не просто так указали что никакие большие конторы подобную схемы не используют.

п.с. очень не советую показывать тут выписки по иностранным счетам..
kbadoo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 87
З нами з: 07.11.17
Подякував: 13 раз.
Подякували: 28 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 18 тра, 2022 11:50

Столиця:
34.80 USD 35.40
36.60 EUR 37.40
Yuri_Z
 
Повідомлень: 389
З нами з: 18.06.18
Подякував: 43 раз.
Подякували: 63 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 18 тра, 2022 11:59

  katso написав:Можно практический вопрос - если с гривневой карты за границей снимать деньги, какой курс будет считаться в расчете сейчас - официальный НБУ или коммерческий банка? По какому курсу будут выдавать евро и как сейчас вообще это считается? Спасибо

Комерційний банку, по курсу НБУ відбувається продаж безготівкових валютних коштів за гривню
Son of Sun
 
Повідомлень: 952
З нами з: 25.04.14
Подякував: 101 раз.
Подякували: 119 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 18 тра, 2022 12:02

  katso написав:
  _hunter написав:
  katso написав:Можно практический вопрос - если с гривневой карты за границей снимать деньги, какой курс будет считаться в расчете сейчас - официальный НБУ или коммерческий банка? По какому курсу будут выдавать евро и как сейчас вообще это считается? Спасибо

Все сильно зависит от страны/банка/партнерок. Чем все это рассказывать -- проще снять десятку -- и самому все увидеть.


Страна Великобритания, карта Приватбанка, там обычный банкомат будет, банк не известен пока. Просто нужно деньги человеку переслать и хотя бы приблизительно понимать как их рассчитывать.

Якби в усіх банках було все однаково, то був би один банк - "Банк" і одна картка - "Картка" з однаковими тарифами на все.
Читайте тарифи конкретного банку-емітента карти і банку, який обслуговує банкомат. Якщо це важко, то йдіть практичним шляхом, як зазначили вище
Son of Sun
 
Повідомлень: 952
З нами з: 25.04.14
Подякував: 101 раз.
Подякували: 119 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 9481948294839484>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: yulia956688 і 3 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 3054, 3055, 3056
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
30552 29295153
Переглянути останнє повідомлення
Сер 18 тра, 2022 08:20
Zebra
Продуктовые рынки и не только в валютном контексте 1 ... 157, 158, 159
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
1588 10055303
Переглянути останнє повідомлення
Суб 14 тра, 2022 12:18
Mirax
Валютный рынок в мире 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7972 22521941
Переглянути останнє повідомлення
Сер 04 тра, 2022 16:05
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.