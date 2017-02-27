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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 18 тра, 2022 10:57
НБУ будет подставлять пчечо и останавливать эту анархию? У кого какие мысли?
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yulia956688
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Додано: Сер 18 тра, 2022 11:04
yulia956688 написав:
НБУ будет подставлять пчечо и останавливать эту анархию? У кого какие мысли?
Отменить дурацкий государственный курс и IT сами зальют все валютой как тут уже писали.
Берите плакат идите под НБУ
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Хомякоид
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Додано: Сер 18 тра, 2022 11:06
Хомякоид уже намекнули на это и черный рынок отреагировал нервным ростом.
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yulia956688
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Додано: Сер 18 тра, 2022 11:14
yulia956688 написав:Хомякоид
уже намекнули на это и черный рынок отреагировал нервным ростом.
Пока будет гос. курс будут постоянно реагировать нервным ростом и другими приколами.
По бензину видно до чего приводит гос.регулирование.
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Хомякоид
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Додано: Сер 18 тра, 2022 11:30
35.6 за доллар? Серьезно? В Киеве сегодня видел.
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Andrey2512
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Додано: Сер 18 тра, 2022 11:34
Andrey2512 это опт сейчас такой. Улица я так понимаю 36+
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yulia956688
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Додано: Сер 18 тра, 2022 11:49
DjPavel написав: greenozon написав:wtf
схему що описав DjPavel змахує на чорнушний кримінал
за таке спокійно можна садити
Глупость. Налоги со всех доходов уплачены в Украине. Доход полученный за пределами Украины согласно НКУ является объектом налогообложения. Счета в зарубежных банках никто вам иметь не запрещает, что люди успешно и делают.
В декларациях никто ничего не рисует - отражается доход полученный на счетах в зарубежных банках, который легко подтверждается банковскими выписками, инвойсами и контрактами с ФОП, вот и всё. Сумма налога в итоге точно такая же, как если бы все доходы приходили на счета в укр банк (но это в нашем случае, как делают другие - можно только предполагать, но у Нацбанка нет инструментов чтобы это проверить, поскольку автообмен еще не работает)
Глупость, это ваше (вашей конторы) знание валютного и налогового законодательства.
Во-первых, счет конечно за рубежом Вам никто не запрещает иметь, только вот валютная выручка должна быть получена ФОПом по ВЭД деятельности на счета в украинском банке и это прямая норма. Штрафы там очень существенные.
Во-вторых, счет ФОПу украинскому банк нормальный не откроет ибо нет такой деятельности, которую может вести украинский ФОП с зарубежным счетом априори (платежки что вы указали, это не банки да и квази-счета в принципе).Так вот этот доход полученный на эти счета будет считаться Вашим личным (не ФОП) доходом и налог с этой суммы уже 19.5%, который вы должны задекларировать и заплатить.
Так что в декларациях Вы именно "рисуете".
Итог, мало того что штраф по валютному в размере всей валютной выручки, так еще и 19.5% сверху светит.
Вам не просто так указали что никакие большие конторы подобную схемы не используют.
п.с. очень не советую показывать тут выписки по иностранным счетам..
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kbadoo
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Додано: Сер 18 тра, 2022 11:50
Столиця:
34.80 USD 35.40
36.60 EUR 37.40
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Yuri_Z
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Додано: Сер 18 тра, 2022 11:59
katso написав:
Можно практический вопрос - если с гривневой карты за границей снимать деньги, какой курс будет считаться в расчете сейчас - официальный НБУ или коммерческий банка? По какому курсу будут выдавать евро и как сейчас вообще это считается? Спасибо
Комерційний банку, по курсу НБУ відбувається продаж безготівкових валютних коштів за гривню
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Son of Sun
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Додано: Сер 18 тра, 2022 12:02
katso написав: _hunter написав: katso написав:
Можно практический вопрос - если с гривневой карты за границей снимать деньги, какой курс будет считаться в расчете сейчас - официальный НБУ или коммерческий банка? По какому курсу будут выдавать евро и как сейчас вообще это считается? Спасибо
Все сильно зависит от страны/банка/партнерок. Чем все это рассказывать -- проще снять десятку -- и самому все увидеть.
Страна Великобритания, карта Приватбанка, там обычный банкомат будет, банк не известен пока. Просто нужно деньги человеку переслать и хотя бы приблизительно понимать как их рассчитывать.
Якби в усіх банках було все однаково, то був би один банк - "Банк" і одна картка - "Картка" з однаковими тарифами на все.
Читайте тарифи конкретного банку-емітента карти і банку, який обслуговує банкомат. Якщо це важко, то йдіть практичним шляхом, як зазначили вище
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Son of Sun
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