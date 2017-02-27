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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9481948294839484>
Повідомлення Додано: Сер 18 тра, 2022 10:57

Re: Валютный рынок в контексте ДС

НБУ будет подставлять пчечо и останавливать эту анархию? У кого какие мысли?
yulia956688
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 тра, 2022 11:04

  yulia956688 написав:НБУ будет подставлять пчечо и останавливать эту анархию? У кого какие мысли?


Отменить дурацкий государственный курс и IT сами зальют все валютой как тут уже писали.
Берите плакат идите под НБУ
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 тра, 2022 11:06

Хомякоид уже намекнули на это и черный рынок отреагировал нервным ростом.
yulia956688
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 тра, 2022 11:14

  yulia956688 написав:Хомякоид уже намекнули на это и черный рынок отреагировал нервным ростом.


Пока будет гос. курс будут постоянно реагировать нервным ростом и другими приколами.

По бензину видно до чего приводит гос.регулирование.
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 тра, 2022 11:30

Re: Валютный рынок в контексте ДС

35.6 за доллар? Серьезно? В Киеве сегодня видел.
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 тра, 2022 11:34

Andrey2512 это опт сейчас такой. Улица я так понимаю 36+
yulia956688
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 тра, 2022 11:49

  DjPavel написав:
  greenozon написав:wtf
схему що описав DjPavel змахує на чорнушний кримінал
за таке спокійно можна садити

Глупость. Налоги со всех доходов уплачены в Украине. Доход полученный за пределами Украины согласно НКУ является объектом налогообложения. Счета в зарубежных банках никто вам иметь не запрещает, что люди успешно и делают.

В декларациях никто ничего не рисует - отражается доход полученный на счетах в зарубежных банках, который легко подтверждается банковскими выписками, инвойсами и контрактами с ФОП, вот и всё. Сумма налога в итоге точно такая же, как если бы все доходы приходили на счета в укр банк (но это в нашем случае, как делают другие - можно только предполагать, но у Нацбанка нет инструментов чтобы это проверить, поскольку автообмен еще не работает)


Глупость, это ваше (вашей конторы) знание валютного и налогового законодательства.

Во-первых, счет конечно за рубежом Вам никто не запрещает иметь, только вот валютная выручка должна быть получена ФОПом по ВЭД деятельности на счета в украинском банке и это прямая норма. Штрафы там очень существенные.

Во-вторых, счет ФОПу украинскому банк нормальный не откроет ибо нет такой деятельности, которую может вести украинский ФОП с зарубежным счетом априори (платежки что вы указали, это не банки да и квази-счета в принципе).Так вот этот доход полученный на эти счета будет считаться Вашим личным (не ФОП) доходом и налог с этой суммы уже 19.5%, который вы должны задекларировать и заплатить.

Так что в декларациях Вы именно "рисуете".

Итог, мало того что штраф по валютному в размере всей валютной выручки, так еще и 19.5% сверху светит.

Вам не просто так указали что никакие большие конторы подобную схемы не используют.

п.с. очень не советую показывать тут выписки по иностранным счетам..
kbadoo
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Повідомлення Додано: Сер 18 тра, 2022 11:50

Столиця:
34.80 USD 35.40
36.60 EUR 37.40
Yuri_Z
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 тра, 2022 11:59

  katso написав:Можно практический вопрос - если с гривневой карты за границей снимать деньги, какой курс будет считаться в расчете сейчас - официальный НБУ или коммерческий банка? По какому курсу будут выдавать евро и как сейчас вообще это считается? Спасибо

Комерційний банку, по курсу НБУ відбувається продаж безготівкових валютних коштів за гривню
Son of Sun
 
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  katso написав:
  _hunter написав:
  katso написав:Можно практический вопрос - если с гривневой карты за границей снимать деньги, какой курс будет считаться в расчете сейчас - официальный НБУ или коммерческий банка? По какому курсу будут выдавать евро и как сейчас вообще это считается? Спасибо

Все сильно зависит от страны/банка/партнерок. Чем все это рассказывать -- проще снять десятку -- и самому все увидеть.


Страна Великобритания, карта Приватбанка, там обычный банкомат будет, банк не известен пока. Просто нужно деньги человеку переслать и хотя бы приблизительно понимать как их рассчитывать.

Якби в усіх банках було все однаково, то був би один банк - "Банк" і одна картка - "Картка" з однаковими тарифами на все.
Читайте тарифи конкретного банку-емітента карти і банку, який обслуговує банкомат. Якщо це важко, то йдіть практичним шляхом, як зазначили вище
Son of Sun
 
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